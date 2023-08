Nous avons trouvé une CAVE secrète cachée sous notre maison d’étudiants et c’est tellement cool… nous avons hâte d’y organiser des fêtes

Un GANG d’étudiants a été stupéfait de découvrir une grotte vieille de plusieurs siècles sous leurs fouilles louées – avant la perspective de fêtes à venir.

Les jeunes ont découvert la cachette secrète lorsque des ouvriers ont été appelés à la maison mitoyenne où ils séjournaient à Nottingham.

Les étudiantes Daniella Gray, Stephanie Bennett et Ria Champaneri ont trouvé la grotte Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Et les experts ont depuis confirmé que la plongée profonde d’une découverte remonte probablement à son utilisation comme cave domestique dans les années 1800.

La base vieille de 200 ans a été retrouvée lorsque des ouvriers installant un nouvel éclairage de secours ont laissé une porte déverrouillée au rez-de-chaussée de la propriété dans le district de Sherwood, dans le Nottinghamshire.

Cela a piqué la curiosité des étudiants, qui se sont aventurés en bas et ont trouvé un tout nouvel étage qu’ils ignoraient lors de leur emménagement.

Stephanie Bennett, étudiante en journalisme à l’Université de Nottingham Trent, a décrit comment leur découverte « excitante » s’est également produite dans une atmosphère de peur.

Elle a déclaré: « Ce n’est pas une grande grotte, elle fait environ 6 pieds sur 4 pieds – c’était assez excitant mais nous avons tous dû descendre ensemble parce que nous avions tous peur de ce que nous aurions pu trouver.

« Nous aimerions le garder ouvert parce que c’est plutôt cool d’avoir une grotte – nous ne savons pas encore ce que nous allons en faire et nous n’avons pas encore organisé de fêtes là-bas. »

Le groupe a pris contact avec des archéologues locaux qui ont également été surpris par l’existence de la grotte, mais ont rapidement suggéré qu’elle aurait été créée il y a environ deux siècles.

L’archéologue par intérim du conseil municipal de Nottingham, Scott Lomax, a déclaré: « La grotte semble être une cave domestique qui est contemporaine du bâtiment au-dessus, elle date donc du XIXe siècle.

« C’est un bon exemple de ce type de grotte – bien que de petite taille, il est intéressant de fournir plus de détails sur l’utilisation des grottes dans la ville. »

Il a noté des bancs coupés dans les quatre murs, suggérant qu’ils seraient utilisés comme étagères pour stocker de la nourriture et des boissons.

La cave a depuis été enregistrée dans une base de données officielle des plus de 700 grottes de Nottingham, dont certaines remontent à 1250.

M. Lomax a ajouté: « La pierre sur laquelle une grande partie de Nottingham est construite est si douce qu’elle a permis la formation de ces grottes.

« Ils sont tous des éléments importants du patrimoine de la ville car ils nous aident à comprendre la croissance et le développement de la ville et le statut social des personnes qui y vivaient dans le passé. »

Ailleurs à Nottingham, un pub qui prétend être le plus ancien du pays est non seulement construit à côté d’un château, mais possède également des grottes dans lesquelles les clients peuvent boire.

Une grotte de cristal « incroyable » dans le Surrey a été acclamée comme l’endroit le plus magique d’Angleterre.

D’autres grottes se trouvent à Poole Harbour, sur l’île de Brownsea – la plus grande île au large des côtes du Dorset, qui appartient maintenant au National Trust et qui aurait inspiré l’auteur pour enfants de Famous Five, Enid Blyton.

Et un réseau de grottes a également été découvert sous un ancien village minier de la capitale écossaise, Édimbourg.

L’étudiante intrépide Stephanie Bennett a décrit la découverte comme « excitante » Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

La cave secrète de Nottingham a été ouverte après l’appel des ouvriers Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Les experts disent que la découverte surprise remonte au 19ème siècle Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest