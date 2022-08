Nous avons trouvé un mystérieux colis caché derrière notre cheminée – ce qu’il y avait à l’intérieur nous a fait monter les larmes aux yeux

UNE FAMILLE déconcertée de découvrir un mystérieux colis caché derrière une cheminée a été émue aux larmes en voyant ce qu’il y avait à l’intérieur.

Scott Bevan, 42 ans, a trouvé une capsule temporelle étonnante de 1969 cachée alors qu’il effectuait des rénovations sur une propriété à Birmingham.

Une famille a été stupéfaite après avoir découvert une capsule temporelle de 1969 cachée derrière une cheminée lors d’une rénovation domiciliaire 1 crédit

Scott Bevan a trouvé un instantané et une carte laissés par l’ancienne propriétaire Ethel Wright et son mari Harold tout en aidant sa sœur Deborah à emménager 1 crédit

Il était en train de rénover la maison de sa sœur, Deborah Phillips, lorsqu’il est tombé sur la trouvaille.

Le paquet contenait de vieux journaux Birmingham Evening Mail de 1969, ainsi qu’une photographie en noir et blanc de l’ancienne propriétaire Ethel Wright.

À peine 15 minutes plus tard, Scott a découvert une deuxième capsule dans une colonne de l’autre côté de la cheminée d’il y a 34 ans.

Dans la liasse de documents, il a trouvé une carte poignante des anciens propriétaires souhaitant à tout nouveau locataire “chance et bonheur” dans la maison.

On y lisait : « À qui de droit. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et bonne chance dans votre nouvelle maison.

“Nous sommes arrivés ici fin mai 1967, il était alors nouvellement construit et nous avons trouvé le contentement et la sécurité dans ces quatre murs.

“Nous espérons que vous apprécierez la maison et le jardin comme nous.

“La cheminée d’origine a été construite en 1969, et celle-ci en août 1988, mais je suppose que lorsque vous arriverez, vous voudrez faire des modifications majeures, donc vous trouverez probablement cette note.

“Bonne chance à vous, cordialement, Ethel et Harold Wright.”

Les Wright avaient invité leurs fils, Paul et Martin, et leurs belles-filles Jenny et Beverley, à signer également.

Scott, un détecteur de métaux de Castle Vale, Birmingham, a déclaré: “Je pense juste que c’est une chose désintéressée et agréable à faire et c’est ce qui manque au monde à la minute – penser aux autres.

“Debbie a acheté la maison il y a environ deux semaines – mais elle était vide depuis quatre ans avant qu’elle n’y emménage, elle avait donc besoin de pas mal de travail.”

Il a dit que le colis était emballé dans un sac en plastique sous des briques en vrac.

SURPRISE MOBILE

“J’adore découvrir des choses qui ont été perdues ou conservées”, a-t-il déclaré.

“Une fois que je l’ai sorti, j’ai réalisé qu’il contenait quelque chose d’une grande valeur sentimentale.”

Deborah est devenue “très émotive” en lisant la carte. Elle a emménagé dans la maison pour se rapprocher de sa famille après avoir subi un anévrisme cérébral.

“Elle espère vraiment que ce déménagement – où vivent également notre mère, notre sœur et notre frère – ouvrira un nouveau et meilleur chapitre de sa vie”, a déclaré Scott.

“J’espère que Debbie trouvera ce bonheur, ce contentement et cette sécurité que les anciens propriétaires ont également trouvés dans la maison.”

Le premier journal est daté d’avril 1969, deux ans après que la famille a emménagé dans sa nouvelle maison sur Croy Drive, à Castle Vale.

Les nouvelles en première page contiennent des histoires de protestations contre les salaires à l’usine de Longbridge, une grève de la faim à la prison de Winson Green et une explosion dans une fosse à charbon au Mexique.

Le deuxième article, d’août 1988, propose un spécial de 12 pages sur le prochain Super Prix de Birmingham et coûte 18 pence.

La photo en noir et blanc montre un portrait d’Ethel, élégamment vêtue d’un chapeau, d’un costume et d’une cravate.

“Je pense que c’était une chose incroyable que ce couple merveilleux ait eu la prévoyance de faire – cela signifiait tout pour Debbie et ce fut un honneur d’avoir été celui qui les a trouvés”, a déclaré Scott.

“J’ai dit à ma sœur qu’elle devrait peut-être faire la même chose pour laisser sa marque.”

La photo d’Ethel sera maintenant rendue à son fils Paul qui a dit à Scott qu’il n’avait aucune idée que les capsules temporelles étaient même dans la maison.

Ethel avait également écrit une carte souhaitant aux nouveaux propriétaires “chance et bonheur” 1 crédit

Deux caches distinctes ont été trouvées sur la propriété de Birmingham, l’une de 1969 et l’autre de 1988 1 crédit