Nous avons trouvé un message choquant peint à la bombe sur notre route – c’est très impoli mais nous adorons ça

Les RÉSIDENTS disent avoir découvert un message choquant peint à la bombe sur leur route – mais même si cela peut être très grossier, ils adorent ça.

Les habitants mécontents vivant à Ancaster, Lincs., ont pris les choses en main après en avoir eu marre de l’état d’une route parsemée de nids-de-poule.

Un habitant s’est exprimé clairement sur l’état de la route 1 crédit

Les messages barbouillés de lettres blanches massives à l’extérieur d’une rangée de maisons résidentielles sur Ermine Street incluent “Fix Me”. Je suis foutu’ et ‘Taxe routière ?’

Chaque nid-de-poule sur la route a également été encerclé individuellement par le mystérieux résident avant d’être découvert le jour de l’An.

Shannon Blankley, qui vit dans le village, a déclaré: “Se réveiller et voir cela a fait ma journée. Celui qui vous a applaudi.

“Il était temps que quelqu’un fasse quelque chose. Nous devrions tous être solidaires à ce sujet. Cela dépasse la blague et nous coûte juste de l’argent.

“Vous ne pouvez même plus éviter les nids-de-poule… nous avons besoin de plus de 100 cônes, mettez-en un dans chaque nid-de-poule et faites bientôt parler le conseil.”

D’autres se plaignent depuis des mois de la rue défoncée qui endommage les roues des voitures et perturbe leur sommeil à cause des poids lourds qui secouent leurs propriétés.

Un villageois, qui n’a pas voulu être nommé, a ajouté : « Jusqu’à ce que les autoroutes renforcent toute la route ou y imposent une limite de poids, les camions détruiront toutes les réparations.

“Ce n’est qu’une route B et il y a beaucoup trop de trafic lourd dessus.”

Un autre habitant s’est rendu sur les réseaux sociaux pour commenter : ” J’utilise très rarement cet itinéraire mais je suis passé vendredi.

“La route est dangereuse et c’est dégoûtant qu’elle ait été laissée dans un tel état.”

Une femme a ajouté : “Génial. Je conduis comme ça pour me rendre au travail et en revenir, la route est une énorme série de nids-de-poule que vous ne pouvez plus éviter, j’ai déjà dû faire réparer une fissure dans une roue et remplacer une autre roue. Allons-y J’espère qu’ils seront réparés très bientôt.”

Mais un autre a dit: “Graffiti, pur et simple. Dégoûtant comme les enfants pourraient le lire. Une bien meilleure façon de faire passer votre message que cela.”