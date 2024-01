Nous avons trouvé un centre de divertissement étonnamment cher chez Walmart

Le HuffPost reçoit une compensation d’un ou plusieurs détaillants sur cette page, et le HuffPost et ses partenaires éditeurs peuvent également recevoir une commission pour les achats effectués via des liens. Chaque article est sélectionné indépendamment par l’équipe Shopping du HuffPost. Prix ​​et disponibilité sont sujets à changement.

C’est la saison d’un nouveau départ, et personnellement, je réussis bien mieux avec des mini-ajustements qu’avec des révisions majeures. La première case que je cocherai sur ma liste annuelle de modifications de vie facilement réalisables : la refonte du salon. Eh bien, pas un total refonte (j’ai dit que j’y allais doucement), mais j’échangerai le meuble le plus grand mais le plus ennuyeux de la pièce – mon centre de divertissement – contre quelque chose de décidément plus digne d’une conversation.

L’ambiance actuelle de la pièce est minimaliste du milieu du siècle (donc original, je sais), je vais donc m’en tenir à ce thème général ; mais je veux quelque chose avec un peu de punch. Et, pour un centime que je suis, j’aimerais que le coût reste aussi abordable que possible. Et en haut de ma liste restreinte d’options se trouve ce grand style scandinave option de Walmart.

Mesurant 69 pouces de long, il est suffisamment long pour être centré sous un téléviseur GRAND écran avec de l’espace libre. Mesurant 29 pouces de hauteur et 18 pouces de profondeur, il est également suffisamment spacieux pour abriter une vaste collection de disques en dessous (également grâce aux étagères intérieures réglables). Le corps en MDF laminé et résistant à la déformation est si important que de nombreux clients le confondent avec du bois droit, tandis que les pieds sont en acier indéniablement robuste. Et la façade à 4 portes en roseau aux bords arrondis ajoute une touche unique à une pièce par ailleurs discrète. Mais le vrai gagnant est le prix : À seulement 324 $ce n’est même pas dans la même tranche d’imposition que certaines options très similaires de CB2, Orme Ouestet Arhaus (entre autres).

Quelques mises en garde à noter : le combo MDF et acier susmentionné est lourd (« près de cent livres », selon un critique), et le temps d’assemblage (si vous y allez seul) est censé se situer entre 3 et 5 heures. , je vous suggère donc d’apporter des sauvegardes. De nombreux clients mentionnent également que des trous mal pré-percés rendent les portes difficiles à aligner, vous devrez donc peut-être effectuer un peu de travail du bois improvisé pour corriger le problème.