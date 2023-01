Nous avons trouvé le nouveau gadget le plus adorable du CES 2023

Les amoureux des animaux domestiques voient leurs chiens comme des créatures spéciales, uniques sur un million. Bientôt, vous pourrez également obtenir un robot unique sur un million. Dog-E du fabricant de jouets technologiques WowWee (80 $), lancé mercredi au CES, est un chien robot connecté à une application unique à chacun de ses propriétaires grâce à ses plus d’un million de combinaisons possibles de lumières, de sons et de traits de personnalité.

Hors de la boîte, le chien robot présente différentes couleurs de colliers et de queues. Ensuite, lorsqu’il est allumé pour la première fois, le corps de Dog-E s’allume dans une couleur surprise, bien que les enfants puissent le changer plus tard via l’application connectée s’ils n’aiment pas ce qu’ils obtiennent.



Le chiot prend alors vie dans un processus de « frappe » lorsque les enfants le caressent et jouent avec lui, révélant progressivement sa personnalité spécifique. Certains chiens auront toujours faim, tandis que d’autres pourraient être plus joueurs ou timides, dit WowWee. Vous pouvez entraîner le chien à faire des tours, à donner des bisous et à “parler” en affichant du texte et des émoticônes lorsqu’il remue la queue.

Je me suis amusé à jouer avec l’un des prototypes exposés lors d’un événement presse cette semaine. Quand j’ai gratté le haut de la tête de Dog-E, il a frotté ma main. Le chien robot était petit et léger avec un toucher doux. Il n’avait pas la sensation lourde et maladroite des jouets similaires que j’ai essayés dans le passé.

Je suis curieux de savoir ce que mes enfants penseraient de Dog-E. Ils ont mendié pour un chien pendant des années, mais vivre dans un petit appartement à New York a empêché que cela se produise. Se contenteraient-ils d’un Dog-E ? Probablement pas, mais je peux encore imaginer mon fils de 8 ans jouer avec ça, au moins pendant un moment.

Dog-E est disponible pour pré commandez maintenant via le site Internet de l’entreprise. Il sera disponible en ligne et chez les détaillants à temps pour la saison des fêtes 2023 – le site Web suggère actuellement un mois d’expédition de septembre 2023.