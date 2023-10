Nous avons trouvé le MEILLEUR fil de discussion sur Victoria’s Secret Walking Back Wokeness. – Twitchy

Il a été rapporté que Victoria’s Secret reviendrait sur sa stratégie de marché consistant à faire appel aux WOKE plutôt qu’à la marque « sexy » qu’ils incarnaient auparavant.

Victoria’s Secret abandonne la priorité à l’éveil plutôt qu’au « sexy » après la baisse des ventes https://t.co/A2NGnEa34z pic.twitter.com/3vOm2Pwrqo – Poste de New York (@nypost) 18 octobre 2023

D’ACCORD. Ils n’allaient pas survivre très longtemps avec ce modèle et nous le savions tous. Si les gens veulent des sous-vêtements qui font le travail sans les cloches et les sifflets sexy, ils vont chez Walmart et se procurent Hanes ou quelque chose pour beaucoup moins cher. Victoria’s Secret était stupide d’avoir essayé cela. Ils n’ont même pas essayé d’adapter les nouveautés à l’image de marque qui fonctionnait dans le passé, ils l’ont rendu moche.

Peu importe à quel point Victoria’s Secret était stupide. On a envie de leur dire merci car on a trouvé un fil qui nous a fait rire jusqu’aux larmes et avec l’actualité de ces dernières semaines, on en avait besoin.

Hahahahaha n’arrive toujours pas à croire que VS ait essayé cela, abandonnant des décennies de succès pour se lancer dans des modèles très simples avec des personnalités grinçantes. –Jarvis (@jarvis_best) 18 octobre 2023

Le « nouveau public cible » a été un échec dès le départ et « Based Bras » a certainement été une opportunité manquée, mais les réponses ont été hilarantes !

Il faudrait que ce soit VRAIMENT vraiment américain comme alternative. Comme Rouge, Blanc et Boob. – Les robots Occam de Roccam (@myhumangetsme) 18 octobre 2023

Ils pourraient avoir Lauren Boebert comme porte-parole et cela irait loin !

MyPillow vend des soutiens-gorge — 𝕂𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕊𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝𝕂 (@CallMeK1123) 18 octobre 2023

Mon soutien-gorge pic.twitter.com/vOmeTBkSg4 – Batteur de caverne (@cavebeater) 18 octobre 2023

Mike aurait été la personne PARFAITE pour surfer sur cette vague, mais nous sommes allés chercher et nous n’avons trouvé aucun soutien-gorge sur le site Web « My Pillow ». Pour être honnête, nous en étions assez tristes. Dommage. Si Mike Lindell lit Twitchy, nous espérons qu’il les ajoutera bientôt au site. « Le soutien-gorge le plus confortable que vous aurez jamais possédé » permettrait de vendre ces ventouses en un rien de temps.

Les soutiens-gorge à armatures quotidiens de Ben Shapiro – Dr Richard Harambe (@Richard_Harambe) 18 octobre 2023

DDaily soutiens-gorge à armatures – 2021 Yay (@JohnWonderlin) 18 octobre 2023

*SNORT* L’idée que Ben Shapiro vende des soutiens-gorge semble fausse, mais nous avons quand même ri.

Les braseros de Jeremy. – Jeff Simske (@GusLangenschmid) 18 octobre 2023

Steve Bra-Nnon – RyGuy (@J_S_Millenial) 18 octobre 2023

Certains d’entre eux étaient hilarants, mais il y a eu quelques commentaires sérieux.

Je suppose : ils l’ont fait pour faire une reprise après cette horrible chanson « Je connais Victoria’s Secret ». C’est comme la version de l’équipe marketing du Fortune 500 qui achète une dispense papale. – TJD (@TMeadeOH) 18 octobre 2023

Ce n’est pas une mauvaise supposition. Cette chanson était PARTOUT pendant longtemps. Je ne sais pas si ce calendrier fonctionne, mais ce n’est pas une mauvaise idée de ce qui a conduit à la mauvaise prise de décision.

Je ne cesserai jamais d’apprécier le fait que les hommes puissent mieux diriger une entreprise de lingerie que les femmes. pic.twitter.com/mQ3NZ1eoRh – M.MikeD (@Mrmiked42) 18 octobre 2023

Maintenant, c’est juste triste. Nous soutenons que ce n’est PAS le facteur femmes mais le facteur femmes WOKE qui a scellé l’accord.

DE TOUTE FAÇON. Ne soyez pas malheureux sur X(Twixxer) simplement parce que le monde est devenu fou. Allez dire à Jarvis vos IDÉES DE SOUTIEN-GORGE BASÉES, même si elles sont horribles ou si elles répètent certains des tweets que nous avons déjà présentés. Il va adorer ça.

