Mesdames et messieurs, nous l’avons fait. Nous avons réussi jusqu’en 2020.

Au milieu de l’année, j’ai prévenu que le pire de 2020 était encore à venir. C’est bien d’avoir une prédiction devenue réalité pour une fois, mais quelle prédiction pour réussir.

L’année a commencé lorsque le président Donald Trump a ordonné une frappe contre le chef de la force iranienne Qods Qasem Soleimani, suscitant des inquiétudes quant à la troisième guerre mondiale. Quelques semaines plus tard, la Chambre des représentants a destitué Trump.

Ah, le bon vieux temps. Comme nous étions innocents.

En temps normal, ces histoires domineraient la couverture pour le reste de l’année. Dans les braises mourantes de décembre, ils sont presque oubliés.

Les choses pourraient et ont empiré en 2020

Au milieu des débats présidentiels et des premières primaires d’État, la question qui définirait notre année était débordant du centre de la Chine. À la mi-mars, des industries entières ont été fermées, des scientifiques ont mis en garde contre la mort de 2 millions d’Américains et un rouleau de papier toilette coûtait 100 dollars sur eBay.

Ajoutez le meurtre hideux de George Floyd et les semaines de protestations qui y ont réagi, et beaucoup pensaient que les choses ne pouvaient pas empirer.

Ô vous de peu de foi; 2020 a été une année électorale. Bien sûr, les choses empireraient.

Alors que l’été avançait, des mécontents ont réquisitionné quelques manifestations pour brûler des bâtiments, abattre des statues et harceler les convives qui tentaient de maintenir les petites entreprises à flot. Beaucoup de ces magasins maman-et-pop ne l’ont pas fait, avec 17% des restaurants américains fermant cette année.

À ce moment-là, la saison électorale était à nos portes. Des Zoom-ventions ennuyeux ont provoqué des bâillements tandis que des débats socialement distancés ont déclenché la colère. Les invités des journaux télévisés se sont criés dessus alors que chaque vidéo YouTube commençait par une annonce de campagne négative.

Oh, et Trump a eu COVID-19. Tu te souviens de ça?

Puis, enfin, est venue une aiguille d’espoir

En quelques jours, chaque vidéo YouTube a commencé par une publicité à la Michael Bay de son retour triomphant à la Maison Blanche. Après une peur de la boîte aux lettres et l’ordinateur portable de Hunter Biden de l’enfer, le jour des élections donnerait des éclaircissements. Ou pas.

Qui trompons-nous? 2020 va 2020!

Trump se bat toujours contre le résultat des élections mais tout le monde a cessé d’écouter. Lorsque Pat Robertson accuse le président de vivre «dans une réalité alternative», il est temps d’appeler les déménageurs de la Maison Blanche.

Nouvelle année, nouvelle Amérique:Toutes les choses à laisser derrière en 2020

Le président élu Joe Biden nomme les membres du cabinet et Jill Biden se demande si elle devrait changer son nouveau titre en First Doctor.

Le COVID-19 augmente et diminue région par région alors que les vaccins se déploient partout. Le virus n’est pas encore parti, mais l’opération Warp Speed ​​a donné des résultats miraculeux deux fois plus vite que prévu par la plupart des experts. Enfin, une aiguille hypodermique d’espoir après une année misérable.

Quand j’ai écrit mon avertissement il y a six mois, beaucoup l’ont considéré comme plus sombre et funeste de la classe de bavardage. Mais le faux espoir est pire que le réalisme aux yeux d’acier.

Nous sommes plus durs, sinon plus forts, maintenant

Aujourd’hui, je suis encouragé. Oui, nous aurons encore des problèmes avec la politique et les pandémies, mais la lumière émerge au moment où les jours s’allongent. Dans six mois, la majorité sera vaccinée, de nombreuses entreprises rouvriront et les politiciens feront leur travail efficacement. (Je plaisante à propos de ce dernier morceau.)

En attendant Joe Biden:Comment survivre aux derniers jours terribles de Donald Trump

D’ici la fin de 2021, la normalité sera revenue… à moins d’une résurgence soudaine de frelons meurtriers.

Tout le monde ne partage pas mon optimisme, bien sûr. Lors d’une conférence de presse le 22 décembre, le président élu a déclaré: «Nos jours les plus sombres dans la bataille contre le COVID sont devant nous, pas derrière nous.»

Merci, Bourriquet, mais vous vous trompez. Les défis les plus difficiles sont les plus inattendus. Les mois de mars et avril derniers ont été les plus douloureux; à l’avenir, nous continuons simplement le train-train quotidien avec lequel nous vivons depuis.

Nous avons fait face à une année de crise et nous en sommes sortis plus durs, sinon plus forts. L’année prochaine sera meilleure; engageons-nous à le faire.

Jon Gabriel, un résident de Mesa, est rédacteur en chef de Ricochet.com et collaborateur de The Republic et azcentral.com, où cette chronique a été publiée à l’origine. Suivez-le sur Twitter: @exjon.