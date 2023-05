Nous avons transformé notre passe-temps macabre en agitation secondaire et gagnons 17 000 £ par mois – les gens pensent que c’est sinistre mais nous n’arrêterons pas

UN COUPLE a partagé comment ils ont réussi à transformer leur passe-temps macabre en une activité secondaire lucrative qui leur rapporte 17 000 £ par mois.

Et tandis que beaucoup jugent leur entreprise sombre, Vivian Thamher et son mari Jivan Jothi aiment leur travail et ont juré de continuer à offrir leurs services.

5 Le couple a transformé son passe-temps en une activité secondaire Crédit: CNBC Make IT

5 Ils disent qu’ils aident les propriétaires d’animaux à surmonter la mort de leur animal Crédit : Instagram/@blackcrow_taxidermy

5 Le couple utilise la taxidermie pour préserver les animaux Crédit : Instagram/@blackcrow_taxidermy

Le couple dirige un studio de préservation des animaux de compagnie utilisant la taxidermie pour aider les propriétaires d’animaux à la mort de leur animal.

Vivian, 29 ans, qui travaille dans un hôpital vétérinaire à Singapour pendant la journée, a déclaré CNBC: « Servir animauxqu’ils soient vivants ou morts, est très significatif pour moi.

« Grâce à la taxidermie, j’aide [pet owners] avec leur deuil.

« Il y a beaucoup de cas où les animaux [go through] prématuré décèsou un accident soudain… Nous aidons à embellir le visage, couvrir les points de suture et donner aux propriétaires… une meilleure fermeture.

Le jeune homme de 29 ans, titulaire d’un baccalauréat en zoologie et d’une maîtrise en pathologie, a commencé la taxidermie « comme passe-temps » lorsque les animaux de compagnie d’amis proches étaient morts.

La paire a utilisé 11 000 £ pour lancer Black Crow Taxidermy & Art en 2021, mais a pu atteindre le seuil de rentabilité rapidement.

Jivan a déclaré: « À ce moment-là, nous avons pensé que prendre plus [and] plus gros, vous aurez besoin d’un espace physique et si nous obtenons un espace physique, nous devons le traiter comme une entreprise et le gérer comme une entreprise.

« C’était la progression naturelle. »

Le couple estime gagner entre 5 000 et 17 000 £ selon le mois.

Bien qu’ils croient qu’il y a « beaucoup de gens » qui préféreraient ne pas incinérer leur animaux domestiques après décèsJivan a déclaré avoir reçu des commentaires négatifs et même être associés à la sorcellerie.

Il a déclaré : « Nous avons également eu une situation où des gens ont signalé aux autorités parce qu’ils pensaient que nous étions en train de tuer les animaux domestiques faire de la taxidermie.

Il a précisé qu’ils avaient une politique stricte de non-capture et de non-tuerie.

« Tout ce qui nous arrive doit mourir naturellement ou être abattu par un vétérinaire », a-t-il déclaré.

Vivian a expliqué qu’il est difficile d’estimer la quantité de travail qu’ils ont chaque mois, car cela dépend du nombre de animaux qui passent.

Cependant, elle note qu’une vague de chaleur peut avoir un impact sur le nombre de animaux qui meurent par accident alors que beaucoup des oiseaux meurent de pneumonie pendant les saisons humides.

Leur travail peut être limité car le couple travaille à plein temps emplois.

Les clients qui veulent leur animaux domestiques préservés doivent s’inscrire sur une liste d’attente pouvant aller de six mois à un an.

Ils expliquent que l’animal devrait leur être amené dans les premières heures suivant son passage et qu’ils le stockeraient ensuite dans des congélateurs.

Le prix de la conservation varie- généralement chiens et les chats commencent à 1400 £, tandis que les plus petits animaux domestiques comme les hamsters commencent à 210 £.

5 Leur passe-temps rapporte jusqu’à 17 000 £ par mois Crédit : Instagram/@blackcrow_taxidermy