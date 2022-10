Nous avons transformé notre golden retriever de compagnie en un tapis ornemental pour notre salon – nous l’aimons mais nous changeons d’avis

UNE FAMILLE a partagé son opinion après avoir transformé son golden retriever en tapis décoratif pour son salon.

Le souvenir peu orthodoxe de leur animal de compagnie bien-aimé a déclenché un débat enflammé en ligne après que les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits.

L’hommage inhabituel de la famille a laissé les gens se demander s’il était touchant ou insipide Crédit : chimerataxidermy/instagram

Chimera Taxidermy a transformé le golden retriever tardif en un tapis ornemental Crédit : chimerataxidermy/instagram

La société australienne Chimera Taxidermy a créé l’accessoire excentrique pour la famille en deuil afin que le toutou puisse “rentrer chez lui”.

Le propriétaire Maddy, 29 ans, a expliqué qu’ils avaient conservé l’animal de compagnie de la famille comme une peau pour créer un mémorial qui durera toute une vie.

Elle a dit qu’il avait été “tanné et transformé en cuir pour que la fourrure ne tombe pas”, ce qui lui a permis d’occuper une place de choix dans le salon du client.

Le taxidermiste a comparé le processus à des personnes gardant les cendres d’un être cher perdu, car la famille “voulait garder une partie de lui pour toujours”.

Mais le souvenir alternatif n’a pas été bien accueilli par tout le monde – car beaucoup ont suggéré qu’il était simplement dérangeant d’immortaliser leur chien de cette façon.

Un débat en ligne s’est ensuivi alors que les utilisateurs des médias sociaux se disputaient pour savoir si l’hommage était touchant ou insipide.

L’un d’eux a dit : “Quel mignon ! Tu as fait du bon boulot avec lui.”

Un autre a écrit: “Beau travail comme toujours!”

Un troisième a ajouté: “Je suis tellement content que plus de gens fassent ça maintenant.”

Mais d’autres ont été moins qu’impressionnés par la création de Maddy, avec une série de commentateurs discutant de leur indignation.

L’un d’eux a dit : “Mes souvenirs me donnent la paix, je ne pourrais pas faire ça, ça me rendrait les choses plus difficiles.”

Un autre a ajouté: “C’est intéressant mais ce n’est certainement pas pour tout le monde.”

Cependant, la propriétaire de l’entreprise a défendu son travail avec défi, bien qu’elle ait admis que l’idée n’était “certainement pas pour tout le monde”.

Elle a confié à Yahoo News : “C’est parfois difficile de travailler avec des animaux de compagnie par rapport à d’autres animaux”.

“Mais c’est plus gratifiant de pouvoir aider les gens dans leur deuil et leur permettre de garder une partie de leur animal de compagnie pour toujours.

“La taxidermie pour animaux de compagnie n’est vraiment devenue plus populaire qu’au cours des cinq dernières années environ, c’est donc une chose très nouvelle à voir pour la plupart des gens.

“Certains sont plus un souvenir sentimental, d’autres sont exposés se reposant dans leur lit ou cependant leurs propriétaires ont voulu qu’ils soient conservés”.

La jeune femme de 29 ans a déclaré qu’on lui avait demandé de préserver “à peu près tous les animaux de compagnie auxquels vous pouvez penser”, y compris les chats, les rats, les lapins, les cochons d’Inde et les chèvres.

Maddy partage régulièrement son travail terminé en ligne et travaille dans la taxidermie depuis l’âge de 18 ans, avant de bifurquer pour s’occuper exclusivement des animaux de compagnie il y a trois ans.”

Nous avons déjà raconté comment un propriétaire au cœur brisé a fait des folies de 4 000 £ pour bourrer son chat mort après qu’il ait été heurté par une voiture.

L’assistante infirmière Harriet Peace, 28 ans, dit que préserver son chat roux Tango était la “meilleure décision” qu’elle ait jamais prise – malgré le désaccord de son petit ami.