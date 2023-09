Nous avons tout vendu pour vivre à 2 300 kilomètres de là, sur un terrain abandonné avec 300 jours de soleil… nous voulions une vie simple et nous l’avons eu.

UN couple AVENTURIER a dit adieu au ciel gris et a laissé son ancienne vie loin derrière lui pour s’installer dans un endroit plus ensoleillé.

Iwan et Carissa, du nord du Pays de Galles, ont décidé que cela suffisait en regardant la pluie tomber et les prix des loyers monter en flèche.

Un couple gallois a tout abandonné pour acheter un terrain au Portugal et construire la maison de ses rêves. Crédit : Frankieoffgrid/YouTube

Le couple a déménagé dans le centre du Portugal après le confinement de 2020, où ils ont trouvé leur « petit coin paisible du monde » et n’ont jamais regardé en arrière.

Il leur a fallu trois jours pour se rendre dans leur nouvelle maison qui n’était à l’époque qu’une cabane.

Le terrain qu’ils ont décidé d’acheter coûtait moins de 10 000 £ et c’est cela, ainsi que les 300 jours de soleil, qui ont scellé l’accord pour les deux hommes.

Ils se sont installés dans une petite bâtisse en pierre de granit nichée au milieu de 200 mètres d’oliviers et de vignes.

Carissa a expliqué que le plan initial était de construire « une simple cabane en bois et de vivre principalement à l’extérieur », mais que le processus était beaucoup plus difficile que prévu.

Elle a déclaré : « S’attaquer au bâtiment en pierre était une entreprise bien plus grande que la petite cabane que nous rêvions de construire.

« Les 300 jours de soleil dont j’avais entendu parler impliquaient un été implacable avec des températures caniculaires, des incendies de forêt et des mois sans une goutte de pluie qui a asséché la terre. »

Le couple a lancé une chaîne YouTube pour documenter leur aventure, qui compte depuis 30 000 abonnés.

La chaîne emmène ses abonnés dans un voyage consistant à construire une allée, à rénover la cuisine et à installer la climatisation, le tout à la main.

Dans une vidéo, on peut voir Iwan et Carissa en train de poser du béton sur le sol, ce qui, selon eux, a mis 36 heures à sécher.

Dans un autre clip, Carissa laisse sortir ses poules dans le poulailler en bois que le couple a construit à la main dans leur nouveau jardin.

Les deux bricoleurs sont également de fervents jardiniers car ils ont déterré les mauvaises herbes à mains nues pour faire de la place aux légumes cultivés sur place.

Dans le cadre du projet, Iwan et Carissa ont pris sur eux d’apprendre à fabriquer des meubles qui feraient de leur maison un foyer.

Dans la vidéo, ils ont travaillé à la construction d’une nouvelle cuisine dans le confort de leur propre jardin tout en utilisant des outils industriels.

Mais tout n’a pas été facile : Iwan et Carissa ont rencontré un essaim d’abeilles qui ont installé leur campement dans leur olivier. Heureusement, un membre de la famille est venu à leur secours et a enlevé les insectes.

Après deux années de troubles, ils disposent désormais d’une ferme entièrement fonctionnelle qu’ils partagent avec leurs deux chiens et leurs enfants.

Après la construction, le couple s’est lancé dans un nouveau passe-temps dans le cadre de leur vie simple, où ils fabriquent leur propre vin et leur propre huile d’olive.

Bien qu’elle ait déclaré que sa nouvelle vie était une « décision brillante », Carissa a déclaré qu’il y avait certaines choses qui lui manquaient au Pays de Galles.

« Les crumpets, la sauce brune, les fish and chips au vinaigre de malt et la gentillesse du personnel des magasins et des cafés me manquent », a-t-elle déclaré.

Cela survient après qu’un couple a vendu sa maison pour vivre dans une caravane sans hypothèque.

Et un autre couple emménage dans une maison de rêve à trois chambres à quelques pas des plages pittoresques pour seulement 166 £ par mois.

