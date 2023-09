Nous avons tout vendu et abandonné le misérable 9h-17 pour vivre sur un bateau de 32 pieds – nous en avons économisé des milliers et ne travaillons que deux jours par semaine.

UN COUPLE qui a quitté le 9-5 pour vivre sur un bateau a révélé qu’il avait économisé des milliers de dollars sur le loyer – et qu’il ne travaille plus que deux jours par semaine.

Scott et Sandy Trevethan ont abandonné leur vie à terre en Australie et ont acheté un bateau de 59 000 £ comme nouvelle maison.

Le couple ne travaille plus que les lundis et mardis après avoir abandonné sa vie de 9h à 17h.

Scott a eu l’idée d’acheter un bateau après la mort tragique de son père d’un cancer en décembre 2020.

Et seulement deux mois plus tard, il a franchi le pas et en a acheté un.

Ayant récemment divorcé et ses deux enfants, Rhys, 21 ans, et Kane, 18 ans, aux commandes, le comptable s’est retrouvé avec beaucoup de temps libre.

Son épouse Sandy a vécu une histoire similaire puisqu’elle a perdu son père il y a 13 ans et a déménagé à Melbourne juste après son propre divorce.

Le couple s’est marié l’année dernière et a immédiatement eu de grands projets en utilisant le bateau.

Scott a déclaré au Sun : « La vie est trop courte pour dire non, alors quand j’ai demandé à Sandy après seulement 5 mois de mariage, elle a dit oui pour emménager à temps plein sur un bateau. »

Le bateau est un spacieux Loch Crowther Eureka 32, mesurant 32 pieds de long.

L’heureux couple a nommé le bateau Tenacity en hommage à sa vision de la vie et a dépensé près de 40 000 £ pour le préparer avant d’emménager.

Le 7 mars de cette année, ils ont officiellement commencé à vivre à bord.

Leur principale motivation pour abandonner la sécurité de leur maison était la crise du coût de la vie extrêmement élevée.

Une forte augmentation du loyer de leur appartement de St Kilda à Melbourne a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le couple.

Et la vie sur le bateau a changé la vie.

Les deux hommes dépensent désormais beaucoup moins chaque mois, ce qui leur donne plus d’argent pour « vivre un style de vie somptueux ».

« Nous accordons 4 000 AUD (2 060 £) par mois et c’est généralement bien plus que suffisant », ont-ils déclaré.

« Cela paie les frais de marina, la nourriture, les vêtements, les divertissements, les cadeaux, les restaurants ainsi que les petites réparations.

« C’est plus que suffisant pour vivre un style de vie somptueux. »

Désormais, ils ne paient plus de loyer ni d’hypothèque, ils ont pu mettre de l’argent de côté pour investir ou payer leurs vacances.

En février, le couple emmène les deux fils de Scott au Japon pour faire du snowboard – et ils sont sur le point de réserver des vacances avec Adam, le fils de Sandy.

Le couple qui change radicalement travaille toujours pour Financial Fanatics, où Scott est le PDG et Sandy le directeur général.

Ils travaillent à temps plein le lundi et le mardi, mais font des heures supplémentaires lorsqu’ils ne naviguent pas.

L’entreprise a été déconcertée lorsqu’elle a vendu son appartement et a déménagé chez Tenacity.

« Ils pensaient que nous plaisantions, puis ils nous ont dit au revoir », a déclaré Scott.

« Nous joignons le geste à la parole et même si les gens ne comprennent pas notre choix de style de vie, beaucoup admirent ce que nous faisons et voient la joie que cela nous apporte à tous les deux. »

Bien que les deux hommes se sentent satisfaits de la décision de prendre la mer, Scott a admis que tout n’était pas simple au début.

Il a déclaré : « J’ai failli tomber en panne lors de notre premier arrêt, à seulement 30 milles de chez moi.

« C’était bouleversant et nous aurions rebroussé chemin sans la confiance de Sandy en moi et en notre avenir.

« Après cela, c’est devenu plus facile et au bout d’un mois, nous étions très heureux de vivre sur le bateau et n’avions aucune envie de retourner à notre ancienne vie à terre.

« Mais chaque jour est un grand défi. »

L’un de ces défis est survenu lorsqu’un compartiment moteur s’est rempli d’eau, provoquant le naufrage du bateau.

Ce n’est que lorsqu’ils ont reçu une aide urgente le lendemain que le bateau a été réparé et prêt à repartir.

Avant de décider de m’attaquer à plein temps à la vie de bateau. Scott et Sandy ont fait quelques voyages en Australie jusqu’à Port Phillip et le long du détroit de Bass.

Ils prévoient désormais de rester à flot pendant encore au moins cinq ans jusqu’à ce qu’ils réfléchissent à leur prochaine décision.

D’ici là, Scott aura la soixantaine et Sandy la cinquantaine – mais les deux hommes se sont déclarés déterminés à parcourir le monde.

Dans une histoire similaire, Shannon Lane, 28 ans, a abandonné son appartement terne de Londres et a emménagé sur un bateau après que son propriétaire ait voulu augmenter son loyer mensuel à plus de 1 000 £.

Et le couple TikTok, Carly et Mike, a partagé sa vie sur l’eau après avoir échangé une maison contre un voilier et payé seulement 465 £ de loyer.

Un couple inventif a également transformé un vieux bus londonien à impériale en une maison habitable pour seulement 32 000 $ plus tôt cette année.

Hope et Manny Hernandez ont également converti une vieille camionnette de livraison Amazon en une petite maison élégante et montrent à leurs fans les avant et les après sur les réseaux sociaux.

