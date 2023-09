Nous avons tous été séduits par le caractère impertinent de Brand. Ce n’est plus si drôle

Le témoignage de la jeune fille de 16 ans qui affirme avoir été soignée est dévastateur dans ses détails. Il s’agit d’une description du contrôle coercitif. Elle a dit à Channel 4 Dépêches et Le temps du dimanche que même le chauffeur de taxi qui l’avait emmenée chez lui l’avait suppliée de ne pas entrer. Dépêches documentaire, Brand était entouré de producteurs et de réalisateurs de programmes, ce qui soulève la question de savoir ce que l’on savait.

Mais à ce stade, certains d’entre nous n’étaient plus amoureux. En 2014, il parlait aussi beaucoup d’une sorte d’éveil spirituel bouddhiste. Quand on m’a demandé Salon de la vanité pour contribuer à un profil, j’ai parlé de la façon dont il a dissimulé son histoire – j’appellerai cela du sexisme – dans ce nouveau discours spirituel. «Il joue à ce double jeu», ai-je écrit, «en étant très conscient de ses méfaits passés… mais je ne sais pas quel respect il a ou montre aux femmes.»

Pourquoi aucune de ces femmes ne s’est manifestée plus tôt, demandent certains ? Eh bien, les croirait-on ? Y aurait-il suffisamment de preuves, même s’il existe des textes et des corroborations ?

La marque était puissante à l’époque et l’est encore aujourd’hui, en tant que sorte de gourou du « bien-être » avec plus de 6 millions d’abonnés YouTube. Il s’est « installé », mais plutôt que de changer de couche, il préfère fréquenter des personnalités de la droite alternative avec des théories du complot prévisibles sur les vaccins (anti), Poutine (pro), etc. Son glissement de vaguement gauche à droite était fluide. Il a toujours pensé qu’il était spécial et qu’il avait accès à la vérité.

Ceux qui le défendent désormais sont Andrew Tate, Elon Musk, Jordan Peterson, le nouveau #metoo du mouvement masculin.

Une chose est sûre, Brand n’a toujours pensé qu’à lui-même et à son propre pouvoir. A-t-il maîtrisé les jeunes filles et fait un haut-le-cœur et pleuré jusqu’à ce que leur mascara coule, une chose qu’il disait aimer voir dans ses sets de stand-up ? A-t-il pincé les femmes lorsqu’elles disaient non ? Il nie l’avoir fait.