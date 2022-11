Nous avons tous de la chance : un iPhone USB-C pourrait arriver dans le monde entier

L’Union européenne a rendu son verdict : si Apple veut vendre du neuf iPhone dans la région, ces appareils devront avoir un port USB-C avant fin 2024.

Cela signifie que le connecteur Lightning propriétaire d’Apple, qui existe depuis plus d’une décennie et s’est imposé comme une source de revenus considérable pour le géant de la technologie, devra être progressivement supprimé des futurs iPhones. Au moins ceux qui vont à l’UE.

“Nous n’avons pas le choix – comme nous le faisons partout dans le monde, [Apple will] se conformer aux lois locales », Greg Joswiakvice-président directeur du marketing mondial d’Apple, a déclaré lors d’une Conférence technique du Wall Street Journal le 25 octobre, lorsqu’on lui a demandé si Apple respecterait la loi de charge commune de l’UE.

“Nous pensons qu’il aurait été préférable pour l’environnement et pour nos clients de ne pas avoir un gouvernement aussi normatif.”

Alors que la législation ne s’applique techniquement qu’aux produits électroniques grand public vendus dans l’Union européenne, Apple pourrait être contraint de décider du sort du port Lightning pour les iPhones à destination de l’étranger. La plupart des téléphones commerciaux chargent et se connectent à des accessoires utilisant la norme USB-C, mais pas les iPhones. Cela pourrait-il signifier que les futurs iPhones vendus en dehors de l’Union européenne passeront également à un port de chargement USB-C ? Ou Apple apportera-t-il des modifications matérielles par géographie : produire deux variantes d’iPhone pour prendre en charge USB-C et Lightning, l’une pour l’UE et l’autre pour le reste du monde ?

Apple modifie déjà les modèles d’iPhone au niveau régional, comme il l’a fait avec l’iPhone 14. La version américaine ne dispose que d’une carte SIM électronique, tandis que d’autres variantes conservent l’emplacement SIM, comme le souligne Avi Greengart, analyste chez Techsponential. Mais il pense également qu’Apple a de bonnes raisons de déplacer tous les iPhones vers USB-C à l’avenir.

“… Il y a des considérations d’écosystème, de sécurité et d’accessoires plus importantes avec le connecteur d’alimentation/de données, donc je pense qu’il est plus probable qu’Apple déplace tous les iPhones [globally] vers USB-C dans le délai de l’iPhone 16 pour se conformer à la réglementation européenne.”

Pendant plus d’une décennie, les législateurs européens ont fait pression pour que les appareils électroniques incluent un chargeur standardisé dans le but de réduire l’encombrement des câbles et les déchets électroniques. La législation, qui fait partie de la version modifiée Directive sur les équipements radio, a été finalisé en juin avant que le Parlement européen ne vote massivement en faveur de la règle en octobre. Son approbation est largement considérée comme une victoire pour les consommateurs, qui pourront bientôt utiliser un seul chargeur USB-C sur une gamme d’accessoires et d’appareils, y compris ceux de plus grande puissance comme les ordinateurs portables de jeu et les moniteurs 4K. Son adoption a également été considérée comme une victoire pour l’environnement. Un groupe de réflexion européen estime les chargeurs émettent jusqu’à 13 000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE et ont des émissions associées sur le cycle de vie d’environ 600 à 900 kilotonnes d’équivalents de dioxyde de carbone.

Apple a fait pression avec véhémence contre l’idée d’un chargeur de téléphone commun. Le géant de la technologie affirme qu’une telle législation pourrait étouffer l’innovation et exacerber le problème des déchets électroniques, car elle rendrait vraisemblablement le câble Lightning obsolète pour peut-être un milliard de personnes dans le monde. Apple, qui perçoit des redevances auprès de sociétés tierces qui fabriquent fait pour iPhone accessoires, risquerait de manquer les revenus générés par chaque câble et accessoire Lightning compatible avec l’iPhone.

Malgré le recul d’Apple, le géant de la technologie a aurait tester un iPhone USB-C. A noté l’analyste d’Apple Ming Chi Kuo prédit Apple dépassera d’un an le mandat de l’UE en équipant un nouvel iPhone d’un port USB-C en 2023.

“L’USB-C pourrait améliorer la vitesse de transfert et de charge de l’iPhone dans les conceptions matérielles, mais les détails des spécifications finales dépendent toujours de la prise en charge d’iOS”, a écrit Kuo dans un article de mai sur Twitter.

Avant le vote imminent de l’UE, le géant de la technologie était progressivement passé à l’USB-C sur d’autres produits. Il a été intégré aux MacBook en 2015, à l’iPad Pro en 2018, à l’iPad Air en 2020 et à l’iPad Mini en 2021. En plus de l’iPhone 15, Kuo s’attend à ce que plusieurs autres accessoires Apple, notamment les AirPods, le Magic Keyboard et le MagSafe Battery Pack, passer à USB-C, mais il n’a pas proposé de calendrier précis.

À long terme, le passage de l’iPhone à l’USB-C est sur le point de profiter aux clients d’Apple, tout comme la législation le prévoit. Étant donné que la plupart des iPad et Mac de la société utilisent déjà USB-C plutôt que Lightning, cette décision rationalisera l’expérience de charge pour les clients. Les fidèles d’Apple ont actuellement besoin de trois types de chargeurs différents pour alimenter leurs iPhones, MacBooks, iPhones et Apple Watch. Pour une entreprise fière de son écosystème, Apple propose une expérience de charge fastidieuse qui va à l’encontre de sa philosophie de simplicité.

“Il est logique pour Apple de [switch to a USB-C iPhone] sur tous les marchés, car cela améliorera non seulement l’expérience des utilisateurs, qui utilisent également des iPad ou des Mac, mais simplifiera également les processus de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré à CNET Will Wong, directeur de recherche pour International Data Corporation.

Même si Apple finit par passer à un iPhone USB-C pour tous les modèles, il existe des arguments valables indiquant que ce sera une solution de courte durée. Les rumeurs indiquent qu’Apple abandonne complètement les ports de ses iPhones, laissant le chargeur enfichable traditionnel dans le passé. Cela signifie potentiellement que l’USB-C pourrait être une mesure provisoire avant qu’Apple n’entre dans un avenir sans fil.

“Portless est probablement l’un des développements qu’Apple envisage avec l’introduction du chargeur sans fil MagSafe”, a déclaré Wong. “Néanmoins, il y a des obstacles comme une vitesse de charge plus lente à surmonter avant de devenir totalement sans port”,