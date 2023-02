Nous avons tous crié, mais cela n’arrêtera pas un tremblement de terre, révèle une mère de quatre enfants touchée par les tremblements de terre en Turquie

TRAUMATISÉE et affamée, une famille de victimes du tremblement de terre se prépare à une nouvelle nuit glaciale en s’abritant sous une bâche en plastique, à proximité des ruines de ce qui était leur maison.

En essayant de préparer du thé chai réchauffant sur un poêle à bois, la mère de quatre enfants Muazzez Gezer a rappelé comment elle avait traîné ses enfants en pyjama dans la rue.

La recherche et le sauvetage tiennent Vafe Sabha, 2 ans, tiré des décombres après 44 heures Crédit : Getty

Miracle alors que Reyyan Hammadi, 7 ans, est secouru à Kahramanmaras, 61 heures après le séisme Crédit : Getty

Maman Muazzez Gezer et ses enfants vivent un cauchemar Crédit : Peter Jordan

Elle a dit : « Nous étions tous endormis. Puis les murs de notre maison ont commencé à se fendre.

« Les secousses se sont accélérées et les enfants ont commencé à crier et à pleurer. Nous avons tous crié, mais cela n’arrêtera pas un tremblement de terre.

Ils se sont échappés de leur maison en ruine alors que des parpaings et des tuiles s’effondraient autour d’eux.

Avec des dizaines d’autres de leur quartier en proie à la pauvreté, ils sont désormais sans abri à des températures pouvant atteindre -5 ° C.

Ils vivent à Gaziantep, une ville de deux millions d’habitants dans le sud de la Turquie, proche de l’épicentre du premier tremblement de terre monstre de lundi.

Il a été suivi d’un autre, puis de centaines de répliques.

Une autre maman, Nazli Bulut Yas, 42 ans, m’a dit : « Nous ne savons pas quand les enfants seront de retour à l’école. Mais en ce moment, nous avons juste besoin de pain et d’eau pour rester en vie.

Environ 300 000 personnes auraient été déplacées, tandis que le bilan officiel des morts en Turquie et en Syrie voisine a dépassé hier 11 700.

Le bilan ne manquera pas d’augmenter au fur et à mesure que l’épave sera dégagée.

Pourtant, l’espoir demeure. Ici, à Gaziantep Ibrahim Karapirli, sa femme Pinar et leurs jumeaux de 18 mois ont été extraits des restes d’un immeuble de six étages malgré 40 heures d’ensevelissement.

À Haram, dans le nord de la Syrie, de jeunes frères et sœurs identifiés uniquement comme Mariam et Ilaaf ont été sauvés après 36 heures sous les décombres, Mariam protégeant courageusement la tête de son petit frère.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que des équipes de secours de 18 pays se trouvaient désormais dans la région.

La recherche effrénée de survivants a été rejointe par des chiens renifleurs amenés en Turquie par une équipe britannique de 77 personnes.

Des intervenants de recherche et de sauvetage urbains des pompiers de Londres en uniformes orange vif ont été vus avec les animaux en train de fouiller les décombres à Antakya, dans le sud de la Turquie.

Dans la province de Hatay, Abdulalim Muaini a été coincé entre le sol et une claque de béton pendant 48 heures déchirantes derrière le corps de sa femme Esra.

Il a été sauvé après avoir tendu la main dans l’obscurité lorsque les sauveteurs ont braqué une torche sur l’épave.

Il a finalement été libéré et soigné par des médecins à quelques mètres de l’endroit où les corps des filles Mahsen et Besira gisaient enveloppés dans des couvertures.

Le groupe caritatif syrien des Casques blancs a miraculeusement tiré une famille de quatre personnes d’une masse de béton et de métal emmêlés dans le village de Bisnia, avec des foules acclamant une petite fille et son frère emmenés dans des ambulances.

Cependant, la lenteur des efforts de sauvetage dans certaines régions suscite une colère et un désespoir croissants.

Alors que les températures glaciales rendent moins probable la recherche de survivants dans des maisons en ruine, l’attention se tourne vers les centaines de milliers de personnes qui ont faim et dorment dans des abris de fortune.

Certains ont affirmé que la Turquie n’avait pas réussi à se préparer à un tremblement de terre “depuis 20 ans” et avait gaspillé les fonds d’urgence.

Le pays a prélevé une soi-disant «taxe de tremblement de terre» après qu’un tremblement de terre de 1999 a tué 17 000 personnes.

Mariam protège la tête de son frère Ilaaf alors qu’ils attendent d’être secourus après 36 heures coincées à Haram, dans le nord de la Syrie Crédit : Twitter

Les victimes du séisme s’abritent sous des tentes à Kahramanmaras, en Turquie Crédit : Getty

Les 3,8 milliards de livres sterling collectés étaient censés être utilisés pour prévenir de futures catastrophes et financer des équipes d’intervention d’urgence.

Mais les partis d’opposition ont accusé M. Erdogan de ne pas utiliser correctement la taxe, ce qui a entraîné une réponse lente à la dernière horreur.

Son rival Kemal Kilicdaroglu a affirmé : “S’il y a une personne responsable de cela, c’est Erdogan.”

M. Erdogan, qui a rendu visite aux survivants pour la première fois hier, a insisté sur le fait que les 60 000 secouristes du pays seraient mieux équipés.

Il a déclaré: “Nous avons eu quelques problèmes dans les aéroports et les routes mais nous sommes meilleurs aujourd’hui. Nous serons meilleurs demain et plus tard. Nous avons encore des problèmes de carburant, mais nous les surmonterons également. »

Pendant ce temps, il est apparu que l’ancien ailier de Newcastle, Christian Atsu, était toujours porté disparu, malgré les rapports précédents selon lesquels il avait été retiré des décombres et transporté à l’hôpital.

Volkan Demirel, directeur du club Hatayspor d’Atsu, a déclaré : « Il n’y a pas encore d’informations sur son sort, nous ne savons pas où il se trouve. Ce n’est pas le cas qu’il ait été retiré ou emmené ailleurs.

Il est également apparu qu’en Syrie, les survivants ont dû faire face à une nouvelle horreur deux heures après la catastrophe, lorsque les forces impitoyables du président Bashar al-Assad ont bombardé une zone tenue par les rebelles gravement endommagée.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a qualifié l’attaque de Marea, à 70 miles au sud de l’épicentre du séisme, de “complètement inacceptable”.

La députée Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères, l’a décrit comme une “attaque vraiment impitoyable et odieuse”.

Trois énormes tremblements de terre ont secoué la Turquie en 24 heures