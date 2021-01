Les troupes de l’Union africaine assurent une sécurité vitale en Somalie

Les tensions augmentent fortement en Somalie, alors que le système politique fragile du pays est aux prises avec un processus électoral âprement contesté, le retrait de certaines forces militaires américaines vitales et le regain de préoccupations concernant une insurrection islamiste militante de plus en plus riche en ressources.

Les diplomates et les observateurs avertissent que le pays – trois décennies après son effondrement dans l’anarchie – est à nouveau à la croisée des chemins, les progrès récents dans la reconstruction d’un État en ruine étant désormais menacé.

« La Somalie est à un moment charnière important », a déclaré à la BBC le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, James Swann, mettant en garde contre les « postures et les brinkmanship » des dirigeants nationaux et régionaux du pays – alors qu’ils se disputent un processus électoral parlementaire retardé et édulcoré – pourrait conduire à la violence.

Un groupe d’organisations et d’États puissants – dont l’ONU, l’UE et la mission de maintien de la paix de l’Union africaine – a publié une déclaration énergique exhortant les élites politiques somaliennes à rechercher le dialogue. « Toute menace de recours à la violence n’est pas acceptable », ont-ils écrit.

Le président Mohamed Abdullahi « Farmaajo » a été élu par les députés en 2017

La Somalie devait tenir sa première élection « une personne, une voix » l’année dernière – une étape importante pour une nation longtemps fracturée.

Mais les partis d’opposition dominés par les clans boycottent le processus par souci de truquage, un accord soigneusement négocié est maintenant en lambeaux et le président du pays, Mohamed Abdullahi « Farmaajo », est blâmé par certains pour avoir cherché à imposer de plus en plus sa volonté à la Somalie. dirigeants régionaux affirmés.

« Cela pourrait s’avérer un désastre s’il n’est pas remis sur la bonne voie avec les élections actuelles. Tout le monde sait que notre démocratie est en péril, et nous devons y remédier », a déclaré l’ancien conseiller à la sécurité nationale de M. Farmaajo, Hussein Sheikh Ali .

L’hôtel Elite de Mogadiscio a été la cible d’une attaque en août 2020

Ajoutant à une ambiance nerveuse dans la capitale, Mogadiscio – une ville autrefois déchirée par des chefs de guerre de clans rivaux – est une préoccupation croissante pour les militants d’al-Shabab.

Le groupe islamiste s’est retiré de la ville et a été expulsé de la plupart des autres villes somaliennes par les troupes de l’Union africaine et de la Somalie, mais il conserve une emprise écrasante sur la campagne.

Il a également commencé à opérer ce qui équivaut à un gouvernement fantôme à Mogadiscio, où il taxe et intimide de nombreuses entreprises, administre des tribunaux de la charia, mène des assassinats ciblés et organise des attentats-suicides contre des hôtels et des bureaux gouvernementaux.

«Tout le monde est taxé par al-Shabab, directement ou indirectement, y compris le président – la nourriture qu’il mange est taxée [by them]», A déclaré l’ancien conseiller de M. Farmaajo à la BBC.

« Ils se sont renforcés au cours des quatre dernières années. Beaucoup de gens sous-estiment al-Shabab et disent qu’ils deviennent mafieux. Mais c’est une organisation bien organisée et cohérente avec une vision stratégique pour conquérir ce pays. «

« Même après ce qui s’est passé, nous sommes prêts à nier al-Shabab et à nous défendre » « , Source: Abdullahi Nor, Description de la source: Propriétaire, Hôtel Elite, Mogadiscio, Image: Directeur de l’hôtel

Quinze personnes ont été tuées en août dernier lorsque al-Shabab a attaqué un nouvel hôtel de premier plan en bord de mer, l’Elite, à Mogadiscio. Le propriétaire a déclaré qu’il pensait que l’hôtel était visé parce qu’il avait refusé de donner de l’argent aux militants.

« C’est comme une rançon. Ils savaient que nous n’allions pas faire de paiement à Shabab », a déclaré Abdullahi Nor, qui a rapidement réparé le bâtiment et reste ouvert aux affaires.

« Même après ce qui s’est passé, nous sommes prêts à les nier et à nous défendre », a-t-il déclaré.

Mais M. Nor, comme beaucoup de ses clients et d’autres familles profitant de la plage adjacente du Lido en fin d’après-midi, a exprimé sa profonde inquiétude face à un nouveau développement – le retrait de certaines troupes américaines de Somalie, sur ordre du président Donald Trump.

« C’est très dérangeant pour nous », a déclaré le propriétaire de l’hôtel. « Nous avons encore besoin des Américains, en particulier pour la sécurité. »

Les gens aiment se détendre à la plage du Lido près de l’hôtel Elite

Les diplomates occidentaux à Mogadiscio ont cherché à minimiser l’importance d’une décision brusque de la Maison Blanche de déplacer certaines forces spéciales américaines hors de Somalie. Il y aurait environ 700 soldats américains dans le pays.

« Ils l’ont décrit eux-mêmes comme non pas un changement de politique mais juste un changement de position de force. Je pense que les Américains sont très clairement déterminés à aider à sécuriser la Somalie à long terme », a déclaré l’ambassadeur britannique Ben Folder.

Mais un ancien ambassadeur américain en Somalie, Stephen Schwartz, a qualifié cette décision de « relations publiques gratuites et d’aubaine opérationnelle pour al-Shabab ».

« Ce sont seulement les frappes aériennes américaines et les forces spéciales qui ont frappé durement al-Shabab et l’ont ralenti » « , Source: Hussein Sheikh Ali, Description de la source: Ex-conseiller à la sécurité du président somalien, Image: Hussein Sheikh Ali.

Il est particulièrement préoccupant que – même si les attaques de drones souvent controversées des États-Unis contre des cibles d’al-Shabab se poursuivent – la formation pratique et la surveillance que les Américains ont fournies aux forces spéciales d’élite de la Somalie Danab pourraient en souffrir.

« Ce ne sont que les frappes aériennes américaines et les forces spéciales qui ont frappé al-Shabab durement et l’ont ralenti », a déclaré M. Ali.

«Sinon, ils auraient pu faire encore plus de progrès. Cela pourrait avoir un impact sérieux sur les efforts de lutte contre le terrorisme en Somalie. [Danab could now] être vulnérable à être utilisé comme un outil politique « par des forces rivales au sein de l’Etat, at-il ajouté.

Ces tensions au sein des institutions étatiques fragiles de la Somalie sont également alimentées et manipulées par d’autres pays dans une région de plus en plus imprévisible, avec une instabilité croissante en Éthiopie, dans le Golfe et ailleurs, et avec cinq armées africaines étrangères et des conseillers militaires de nombreux autres pays, désormais actifs dans Conflits internes de la Somalie.

D’énormes progrès en Somalie

« Le problème est que les conflits en Somalie n’ont pas encore été entièrement résolus. Il existe des points de vue différents sur le type de pays qu’il devrait devenir. Les différences au sein de la Somalie sont exploitées ou élargies, parfois par des partenaires internationaux », a déclaré l’ambassadeur Fender.

La Somalie a sans aucun doute fait d’énormes progrès dans de nombreux domaines au cours des dernières années.

L’État est devenu plus efficace dans la collecte des recettes, les jeunes Somaliens et les membres de la diaspora sont actifs dans la société civile, Mogadiscio elle-même change rapidement, et si les politiciens peuvent surmonter l’impasse actuelle et organiser une autre élection cette année, cela signifierait que le pays a géré une troisième transition pacifique en moins d’une décennie.

Mais ces progrès restent entièrement dépendants de la force de l’UA, Amisom, composée de quelque 20 000 soldats africains, qui protège le gouvernement et a, pendant des années, pris les devants dans la lutte contre al-Shabab.

Les critiques de la mission disent qu’elle est devenue trop à l’aise avec le statu quo et qu’elle n’en fait pas assez pour anéantir les militants.

Mais les hauts responsables de l’Amisom affirment que les tentatives de construire une armée nationale somalienne cohésive pour soutenir leur campagne contre al-Shabab ont largement échoué.

Dernière ligne de défense

« Nous n’avons pas fait notre travail. C’est un fait », a déclaré M. Ali à propos des efforts pour construire une armée somalienne. « Mais l’Amisom n’en a pas non plus fait assez. »

Il y a dix ans, alors qu’al-Shabab contrôlait encore plus de la moitié de Mogadiscio et qu’une guerre de tranchées furieuse engloutissait la ville, il était largement admis que les militants envahiraient la capitale en une heure si l’Amisom retirait ses troupes.

Aujourd’hui, selon un haut responsable militaire qui a parlé sous couvert d’anonymat, il faudrait maintenant « seulement 12 heures » pour qu’al-Shabab s’empare de Mogadiscio et de la plupart des autres villes si Amisom se retirait.