Nous avons testé la courge orange d’Aldi à Tesco et Asda contre le leader Robinson et le gagnant est un tiers du prix

IL est essentiel de boire suffisamment de liquides pendant la canicule, mais l’eau peut être fade.

Pour un verre plus invitant, ajoutez une pincée de la courge orange préférée du pays.

Nous testons sept alternatives de supermarché à la courge orange de Robinson Crédit : Shutterstock

Bien que le choix évident puisse sembler être le best-seller Robinsons, est-ce vraiment le meilleur pour le goût et la valeur ?

Notre test juteux a mis le leader du marché et sept alternatives de supermarchés à l’épreuve – et vous pourriez être surpris par les résultats.

Ici, Laura Stott propose ses critiques, avec des notes sur cinq.

Robinsons, 1L 1,75 £ Tesco.com (17,5 pence pour 100 ml)

★★☆☆☆

CETTE courge aux fruits concentrée la plus vendue – pendant de nombreuses décennies synonyme de Wimbledon – est un désaltérant.

Il a une couleur orange vif qui reste vif même lorsqu’il est dilué avec de l’eau dans un verre.

Robinson’s a cette riche saveur d’enfance incomparable Crédit : Damien McFadden

Et il a cette riche saveur d’enfance incomparable.

Bien qu’il ait l’un des concentrés de fruits les plus faibles à dix pour cent et sans sucre ajouté, il est très sucré.

J’ai aussi trouvé qu’il y avait un arrière-goût piquant et artificiel, que je n’aimais pas trop.

Il a fière allure dans le verre et le goût est indéniablement nostalgique, mais hélas

Je ne suis pas sûr que cette courge serve pour le

correspondre à un prix aussi élevé.

M&S High Juice, 1L 1,50 £, magasins M&S (15 pence pour 100 ml)

★★★☆☆

AVEC 50 % de jus d’orange à base de concentré, la courge de M&S contient l’une des plus grandes portions de vrais fruits, ce qui explique probablement le prix plus élevé – bien qu’elle soit toujours moins chère qu’une bouteille du leader du marché.

L’orange méditerranéenne a une saveur et une couleur plus matures et authentiques que certaines des autres courges sur le marché.

La courge de M&S contient l’une des plus grandes portions de vrais fruits Crédit : Damien McFadden

Ce n’est pas trop sucré, ce qui ne plaira peut-être pas autant aux petits, mais les adultes préféreront peut-être cette version.

Et il élimine les arrière-goûts de style édulcorant.

Ce double concentré est probablement à siroter lentement plutôt qu’à engloutir

litres de pressé, mais c’est savoureux.

Asda, 750 ml 41p, Asda.com (5,5 pence pour 100 ml)

★★★★★

ASDA réussit avec cette courge orange vraiment savoureuse à un prix défiant toute concurrence.

Fabriqué avec 20% de concentré, il a l’air assez joli en bouteille avec une agréable couleur orange, mais j’avoue que vu le prix mes attentes n’étaient pas si élevées.

Asda réussit avec cette courge orange vraiment savoureuse à un prix défiant toute concurrence Crédit : Damien McFadden

Une fois dilué, en sirotant cela, j’ai été sérieusement impressionné – surtout compte tenu de l’énorme économie par rapport aux Robinsons.

Une saveur d’orange vibrante vraiment savoureuse et agréable, qui est parfaitement savoureuse sans être trop forte ou sucrée.

De plus, comme il est à double puissance, vous n’avez pas besoin de grand-chose, donc la bouteille durera longtemps.

Sainsbury’s, 750ml 85p, Sainsburys.co.uk (11,3p pour 100ml)

★★★☆☆

AVANT de diluer, j’ai trouvé la couleur légèrement étrange, orange laiteuse de l’offre de Sainsbury un peu rebutante.

Cela ressemblait plus à du jus d’orange de longue conservation qu’à une boisson hydratante alléchante.

La courge de Sainsbury est une excellente option de valeur familiale Crédit : Damien McFadden

Mais, une fois combiné avec de l’eau, l’apparence s’est améliorée.

Cette courge concentrée contient 20 % de fruits, ce qui en fait un verre de courge parfaitement gluggable.

La saveur n’était pas la plus intense et elle était plutôt sucrée, mais c’est un excellent rapport qualité-prix et fait le travail tout en économisant beaucoup par rapport aux grandes marques.

Dans l’ensemble, une excellente option de valeur familiale.

Tesco, 750 ml 1 £, Tesco.com (13,3 pence pour 100 ml)

★★★★☆

La courge orange quadruple force de TESCO est concentrée à 40 %, ce qui signifie qu’un peu suffit et que la bouteille durera longtemps, même si vous avez une famille assoiffée.

Composé avec de l’eau, la saveur était définitivement puissante.

La courge orange quadruple force de Tesco est concentrée à 40 % Crédit : Damien McFadden

Personnellement, je préférerais qu’il soit fait avec un rapport cordial-eau légèrement inférieur à celui suggéré sur la bouteille car j’ai trouvé le goût un peu fort.

Mais il est facile d’ajuster cela à ses goûts personnels et, faite avec moins de concentré, cette bouteille est d’un meilleur rapport qualité-prix !

Une bonne saveur fruitée et un goût beaucoup plus cher qu’il ne l’est.

Aldi Sun Quench, 1.5L 89p, Aldi.co.uk

(5.9p par 100ml)

★★★☆☆

La courge aux fruits à 20 % à double concentration d’ALDI a une couleur similaire dans la bouteille à celle de Robinsons – un orange vif et frais qui donne soif.

Une fois dilué, cela fait une boisson décente même si la saveur manquait un peu de punch et de caractère et dans l’ensemble je l’ai trouvé un peu plat malgré l’aspect vibrant.

La courge d’Aldi est inoffensive et légèrement fade mais compte tenu de sa taille et de son prix, elle constitue une bonne option Crédit : Damien McFadden

Le faire avec une quantité légèrement supérieure de cordial à l’eau a donné une saveur améliorée et plus profonde, bien que cela signifierait que la bouteille ne durerait pas aussi longtemps.

Une courge inoffensive et légèrement fade, mais compte tenu de sa taille et de son prix, une bonne option.

Hubbard’s, 750ml 45p, Sainsburys.co.uk (6p pour 100ml)

★★★★★

CETTE boisson bon marché semble beaucoup plus chère que son prix ne le suggère.

Une belle teinte orangée lumineuse dans le flacon qui offre une belle boisson désaltérante une fois diluée.

La boisson bon marché de Hubbard semble beaucoup plus chère que son prix ne le suggère Crédit : Damien McFadden

Bonne saveur de courge avec une profondeur décente et vous ne perdez aucune saveur malgré le fait qu’il ne s’agisse que de concentré à dix pour cent de fruits – toujours à égalité avec Robinsons.

Ce n’est pas trop sucré et pas d’arrière-goût désagréable.

Pour moi, c’était aussi bon que certaines des autres courges de marque propre, mais à la moitié de leur prix, donc il y a une énorme économie.

Aucune différence notable dans le verre mais une grande différence dans votre portefeuille.

Lindhouse 1.5L 89p Lidl (en magasin) (5.9p par 100ml)

★★★★☆

L’offre de LIDL a une couleur presque identique aux Robinsons classiques dans la bouteille, une vraie touche d’orange vif, et le goût est également assez similaire.

Avec 20 % de fruits à base de concentré, il contient un peu plus d’orange réelle que le leader du marché, vous devez donc en verser moins dans votre verre.

La courge de Lidl contient un peu plus d’orange réelle que le leader du marché, vous devez donc en verser moins dans votre verre. Crédit : Damien McFadden

Mais une fois dilués, les deux se ressemblent beaucoup.

Il est très rafraîchissant, sucré et facile à assouvir avec cette saveur reconnaissable de courge orange de l’enfance – sauf que celle-ci vous fera économiser de l’argent à seulement 5,9 pence pour 100 ml par rapport aux 17,5 pence de Robinsons.

Dans l’ensemble, une marque d’as à essayer.