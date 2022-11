“Nous avons survécu”: Kherson reprend vie après le retrait russe

Commentez cette histoire Commentaire

KHERSON, Ukraine – Une semaine après la libération de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, les habitants ne peuvent échapper aux rappels des huit mois terrifiants qu’ils ont passés sous l’occupation russe : des personnes disparues, des mines partout, des magasins et des restaurants fermés, une pénurie d’électricité et d’eau – et des explosions jour et nuit alors que les forces russes et ukrainiennes se battent juste de l’autre côté du Dniepr.

Malgré ces difficultés, les habitants de Kherson expriment un mélange de soulagement, d’optimisme et même de joie, notamment en raison de leur liberté retrouvée de s’exprimer.

« Même la respiration est devenue plus facile. Tout est différent maintenant », a déclaré Olena Smoliana, une pharmacienne dont les yeux brillaient de bonheur en se remémorant le jour où les soldats ukrainiens sont entrés dans la ville.

La population de Kherson a diminué à environ 80 000 par rapport à son niveau d’avant-guerre près de 300 000, mais la ville s’anime lentement. de la fin de la guerre.

Les gens n’ont plus peur de quitter leur domicile ou ne craignent plus que le contact avec les soldats russes puisse conduire à une prison ou à une cellule de torture. Ils se rassemblent sur les places de la ville – ornées de rubans bleus et jaunes sur leurs sacs et leurs vestes – pour recharger leurs téléphones, aller chercher de l’eau ou parler avec des voisins et des proches.

“Si nous avons survécu à l’occupation, nous y survivrons sans aucun problème”, a déclaré Yulia Nenadyschuk, 53 ans, qui était recroquevillée chez elle avec son mari, Oleksandr, depuis le début de l’invasion russe, mais qui vient maintenant tous les jours au centre-ville.

La pire privation était le manque de liberté d’être soi-même, ce qui était comme être dans une «cage», a-t-elle déclaré.

“Vous ne pouviez rien dire à haute voix, vous ne pouviez pas parler ukrainien”, a déclaré Oleksandr Nenadyschuk, 57 ans. “Nous étions constamment surveillés, vous ne pouviez même pas regarder autour de vous.”

Les habitants de Kherson parlent de la «terreur silencieuse» qui a défini leur occupation, qui était différente du siège militaire dévastateur qui a transformé d’autres villes ukrainiennes – telles que Marioupol, Sievierodonetsk et Lysychansk – en décombres.

Les forces russes sont entrées à Kherson au début de la guerre depuis la Crimée voisine, qu’elle a illégalement annexée en 2014, et peu de temps après, elle a été occupée.

Les gens communiquent principalement en russe à Kherson. Au début de la guerre, certains habitants étaient tolérants envers les voisins qui sympathisaient avec la Russie, mais au cours des neuf derniers mois, il y a eu un changement palpable, a déclaré Smoliana, la pharmacienne. « J’ai même honte de parler russe », dit-elle. “Ils nous ont opprimés émotionnellement et physiquement.”

Beaucoup de gens ont fui la ville, mais certains ont tout simplement disparu.

Khrystyna Yuldasheva, 18 ans, travaille dans un magasin en face d’un bâtiment que la police russe a utilisé comme centre de détention et où des responsables ukrainiens enquêtent sur des allégations de torture et d’abus.

« Il n’y a plus personne ici », a-t-elle dit à une femme qui est récemment venue chercher son fils.

D’autres personnes ont cherché à partir, mais n’ont pas pu. “Nous avons essayé de partir trois fois, mais ils ont fermé toutes les sorties possibles de la ville”, a déclaré Tetiana, 37 ans, qui ne voulait pas être identifiée par son nom de famille.

Lorsque les soldats russes se sont retirés le 11 novembre de Kherson, la seule capitale régionale capturée par Moscou depuis le début de l’invasion le 24 février, ils ont laissé une ville dépourvue d’infrastructures de base – eau, électricité, transports ou communications.

Les produits russes peuvent encore être trouvés dans de petites boutiques qui ont survécu à l’occupation. Et la ville est toujours ornée de banderoles vantant la propagande russe du type « Les Ukrainiens et les Russes forment une seule nation », ou qui encouragent les Ukrainiens à obtenir un passeport russe. (Certaines personnes jurent à haute voix en passant devant elles.)

De nombreux magasins, restaurants et hôtels sont toujours fermés et de nombreuses personnes sont au chômage. Mais les habitants ont été attirés au centre-ville la semaine dernière par des camions de nourriture des chaînes de supermarchés ukrainiennes qui sont arrivés et des points d’accès Internet qui ont été mis en place.

Alors que les gens étaient euphoriques immédiatement après le retrait russe, Kherson reste une ville en attente.

Un obstacle majeur au retour des habitants à Kherson et à l’effort de reconstruction sera le déminage de toutes les mines que les Russes ont placées à l’intérieur des bureaux administratifs et autour des infrastructures critiques, selon le ministère de l’Intérieur.

« Le déminage est nécessaire ici pour ramener la vie », a déclaré Mary Akopian, vice-ministre ukrainienne des affaires intérieures. Elle dit que Kherson a un plus gros problème de mines que n’importe quelle autre ville que l’Ukraine a libérée des Russes parce qu’elle a été occupée pendant la plus longue période.

Elle a estimé qu’il faudrait des années pour éliminer complètement les mines de la ville de Kherson et des environs. Déjà, 25 personnes sont mortes en nettoyant des mines et autres explosifs laissés à Kherson, et des dizaines de civils qui se sont empressés de rentrer chez eux ont été tués par des mines.

Avant de battre en retraite, les soldats russes ont pillé des magasins et des entreprises – et même des musées. Le gouvernement ukrainien estime que 15 000 artefacts ont été volés dans des musées de la région de Kherson et emmenés dans la Crimée voisine.

“Il n’y a, en fait, rien là-bas”, a écrit Kyrylo Timochenko, un haut responsable du bureau de Zelensky, sur sa chaîne Telegram après un voyage dans la région de Kherson. “Les Russes ont tué, miné et pillé toutes les villes et villages.”

L’humiliante retraite russe n’a pas mis fin aux bruits de guerre à Kherson. Environ 70% de la région élargie de Kherson est toujours aux mains des Russes. Des explosions peuvent régulièrement être entendues dans la ville, bien que les habitants ne sachent pas toujours si cela fait partie de l’effort de déminage ou du bruit de l’artillerie russe et ukrainienne.

Malgré les combats en cours à proximité, les habitants de Kherson sont suffisamment confiants quant à leur sécurité pour ignorer les sirènes d’avertissement de raid aérien et se rassembler en grand nombre dans les rues pour se saluer et remercier les soldats ukrainiens.

Comme de nombreux habitants, les Nenadyschuks ne grimacent pas lorsqu’ils entendent les explosions au loin, et ils répugnent à se plaindre de toute autre difficulté à laquelle ils sont confrontés.

« Nous tenons le coup. Nous attendons la victoire. Nous ne nous plaindrons pas », a déclaré Yulia Nenadyschuk. “Toute l’Ukraine”, a ajouté son mari, “est dans cet état maintenant.”