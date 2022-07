“Nous avons survécu à une autre nuit”: dans une banlieue en ruine, réconfort dans une petite communauté

Chaque bâtiment visible a des murs brûlés et des fenêtres brisées. Les magasins encore debout ont été condamnés. A proximité, un tablier et d’autres vêtements sont suspendus aux hautes branches d’un arbre, balayé par une explosion, selon les habitants.

Les terrains de jeux sont déserts, les familles avec enfants ont fui.

Il n’y a pas d’eau courante, pas de chauffage et aucune sécurité contre les attaques russes continues.

Mais peu d’habitants quittent le complexe d’appartements car la majeure partie de la banlieue est si gravement endommagée et il n’y a pas de bus en circulation – et l’épicerie la plus proche est maintenant à une heure de marche.