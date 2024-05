« Nous avons souffert pendant longtemps » – RM de BTS ne se retient pas lorsqu’il aborde son enrôlement militaire

BTS chef RM a récemment parlé des luttes prolongées auxquelles le groupe est confronté en raison de la question de l’enrôlement militaire.

Dans une interview franche et une discussion autour de son nouvel album Bon endroit, mauvaise personneRM a révélé ses réflexions honnêtes sur les différentes spéculations qui circulaient avant que tous les membres du BTS ne s’enrôlent dans l’armée.

La vidéo « Exchange Album MMM (Mini & Moni Music)—RM » marque le retour de RM avec une nouvelle musique. Avant la sortie de l’album, il l’a joué pour un autre membre du BTS. Jimin et discuté des histoires derrière les pistes.

RM a expliqué qu’il avait commencé à travailler sur l’album début février, motivé par l’idée de laisser quelque chose derrière lui alors que BTS suspendait ses activités pour gérer divers événements. Ce projet est devenu pour lui un moyen d’exprimer et de documenter les turbulences émotionnelles que lui et les autres membres vivaient.

Dans une interview de la vidéo, RM a évoqué les souffrances de longue date du groupe en raison de la question de l’enrôlement militaire. Il a réfléchi aux nombreux débats sociaux et à l’examen public minutieux auxquels les BTS ont été soumis, notamment sur la question de savoir s’ils devraient bénéficier d’exemptions du service militaire.

RM a raconté avoir entendu des conversations au cours desquelles des gens, ignorant sa présence, remettaient en question les décisions et les actions du groupe.

Nous souffrons depuis longtemps de la question de l’enrôlement militaire. On parlait tellement, et parfois, quand j’allais dans les bars, les gens ne se rendaient pas compte que j’étais là et disaient des choses comme : « Est-ce que c’est bien pour eux de faire ça ? J’ai entendu tellement de choses comme ça. – RM de BTS

RM a également partagé une conversation sincère avec Jimin, exprimant ses sentiments mitigés sur l’enrôlement des plus jeunes membres du BTS. Il a mentionné que voir J-Hope, qui a le même âge que lui, se préparer au service militaire a suscité beaucoup de réflexion.

Je me demandais pourquoi j’étais toujours là dans la société. Voir J-Hope, qui a le même âge que moi, rejoindre l’armée m’a fait beaucoup réfléchir. ‘Est-ce correct?’ « Je ne devrais pas y aller aussi ? » -RM de BTS

Malheureusement, le moment de la création de l’album a coïncidé non seulement avec les théories de l’enrôlement, mais aussi avec des incidents personnels et publics importants, qui ont ajouté à la lutte interne de RM. Il a révélé que pendant cette période, il ressentait le besoin d’être honnête et transparent, en utilisant sa musique comme moyen de s’exprimer.

À cette époque, des événements personnels et liés à des incidents se sont produits. J’ai beaucoup eu du mal à savoir quoi faire… Je pensais que j’allais laisser quelque chose derrière moi et tout laisser sortir. Je voulais être honnête. -RM de BTS

Malgré les défis, RM a exprimé un sentiment de soulagement alors que son album était presque terminé, reconnaissant que lui aussi remplirait bientôt ses fonctions militaires. Lorsque Jimin a demandé ce que pensait RM de la pression à laquelle BTS serait confronté à nouveau en 2025, RM a admis se sentir mal à l’aise mais pensait que sortir son album le rendrait plus fort et mieux préparé pour l’avenir.

