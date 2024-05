« Nous avons souffert »: Manchester City révèle son côté humain après une nuit nerveuse aux Spurs | Manchester City

Manchester City Les champions de Premier League sont souvent considérés comme une machine, mais ils ressentent la pression avant les grands matchs. mer. 15 mai 2024, 10 h 38 HAE

Kyle Walker a révélé qu’il n’avait pas dormi la nuit précédente et qu’il avait dû « se démener » pour une sieste d’une demi-heure le jour du match, tandis que Pep Guardiola a déclaré qu’il avait « souffert » tout au long. Ce n’était qu’un instantané des émotions ressenties par Manchester City les joueurs et la direction avant et pendant leur match crucial à Tottenham mardi soir.

Il est facile de voir City comme une machine ; les courses éviscérantes vers un titre après l’autre en Premier League ; Le n°6 sous Guardiola et un quatrième consécutif sans précédent se rapprochent désormais la victoire 2-0 contre les Spurs. City a fait de l’accumulation d’argenterie et de disques une affaire sans cœur.

Le coût humain n’est pas toujours évident. Tout cela a été trop clinique, en particulier lorsque l’on prend en compte les 115 accusations pour irrégularités financières auxquelles le club est confronté. City nie tout acte répréhensible. Ils ont certainement été des tueurs de romance, mais écouter Walker et Guardiola après le match des Spurs, c’était apprécier les sacrifices, l’énergie nerveuse et, oui, le doute de soi.

C’était là et cela fera sans aucun doute partie des choses lorsque City tentera de remporter le titre contre West Ham au stade Etihad dimanche. Ils démarrent avec deux points d’avance sur Arsenal, deuxième, dont le dernier match se déroule à domicile contre Everton. Arsenal a un avantage de +1 à la différence de buts, ce qui signifie qu’un match nul pour City pourrait ne pas suffire.

City n’était pas à son meilleur contre les Spurs, qui ont été agressifs tout au long ; innovant aussi. Ange Postecoglou a dévoilé un plan B inédit avec un milieu de terrain et deux attaquants larges – appelez-le 4-2-2-2, ou peut-être 4-2-4-0. Cela a presque donné un résultat célèbre, même si peut-être que tristement célèbre serait une meilleure description étant donné le récit autour de la possibilité qu’ils aident Arsenal. City a dépassé les bornes. Ils étaient encore assez bons.

« Peut-être que les gens oublient que nous sommes des humains et que les émotions, les nerfs, l’adrénaline… tout cela traverse votre corps », a déclaré Walker. «Je n’ai pas pu dormir lundi soir. Je me démenais pour avoir une demi-heure à l’hôtel mardi. Et puis tout vous passe par la tête.

« Vous voulez que le jeu commence. C’est de l’excitation, mais c’est de la nervosité. Ce n’est pas inhabituel pour moi. Il y a eu de nombreuses nuits où je n’arrive pas à dormir parce que j’ai hâte de jouer. Si vous n’aimez pas jouer à ces jeux, vous ne devriez pas jouer au football.

« La plupart du temps, nous obtenons le résultat souhaité et les joueurs travaillent d’arrache-pied. Les gens voient Instagram et tout le reste, mais personne ne voit le dur travail que ces gars se consacrent à vivre chaque jour – quand nous concourons dans toutes les compétitions, voyageons ici, là et partout.

« C’est un travail difficile. Je ne dis pas qu’Arsenal ne fait pas ça. Ils le font parce que je connais Mikel [Arteta] et les gars là-bas. Celui qui remportera la Premier League dimanche mérite de la gagner, alors que la meilleure équipe gagne.

Ce fut une soirée étrange au Tottenham Hotspur Stadium, l’ambiance était tamisée, le support des Spurs plongé dans une crise existentielle. Comment cela est-il possible, se demandait Postecoglou, car si son équipe avait gagné, elle se serait rapprochée de la fin de la Ligue des champions. Le manager des Spurs s’enrageait ensuite à propos de la mentalité, même s’il semblait épargner les joueurs, qui rivalisaient dur.

Erling Haaland donne l’avantage à Manchester City à Tottenham. Photographie : Tom Jenkins/The Guardian

« J’ai souffert dès la première minute », a déclaré Guardiola. « Les gens soupçonnaient que non, les Spurs ne voulaient pas donner le titre à Arsenal. C’était complètement le contraire.

City a perdu pour la dernière fois en championnat le 6 décembre à Aston Villa. Leur bilan depuis lors se lit comme suit : P22 W18 D4. Ils ont remporté huit matchs consécutifs dans la compétition, marquant 30 buts. Contre les Spurs, cependant, un match nul aurait ressemblé à une défaite et cela se résumait à quelques instants.

Phil Foden et Kevin De Bruyne ont fait bouger les choses pour City ; Jérémy Doku, également remplaçant. Erling Haaland a fourni l’avant-garde. Mais la résistance du gardien suppléant, Stefan Ortega, qui a remplacé Ederson, blessé à la 69e minute, a réalisé d’énormes arrêts à 1-0 pour empêcher le remplaçant des Spurs Dejan Kulusevski et Fils Heung-min.

Ortega était l’exemple en termes d’attitude et de concentration aveugle. Lorsque Son s’est précipité à la 86e minute, Guardiola a déclaré qu’il avait déjà vu le film. Son a fait partie de l’équipe gagnante des Spurs à huit reprises contre son équipe de City, marquant huit buts. Guardiola s’accroupit au sol, les mains contre la tête. Lorsqu’Ortega a sauvé, Guardiola a roulé sur le dos.

« Qu’est-ce que j’ai dis? Savez-vous combien de fois Fils nous a punis au cours des sept, huit dernières années ? Puis-je vous dire combien de buts il marque contre nous, avec Harry Kane ? Et j’ai dit : ‘Non. Encore une fois.’ Mais Stefan a réalisé un arrêt incroyable.

Pep Guardiola salue le héros Stefan Ortega alors que Man City prend la tête et se prépare pour la dernière journée – vidéo

Guardiola a été initié à la célèbre phrase de Sir Alex Ferguson – c’est l’heure du clochard – lundi et il avait besoin qu’on lui explique. Il comprend maintenant. « OK, Sir Alex Ferguson… Je sais ce qu’il veut dire », a déclaré Guardiola. « Mais c’est normal. Regardez Arsenal. Ils n’ont pas joué de leur mieux à Manchester United dimanche [in the 1-0 win]. Ils savent que s’ils perdent ou font match nul, ils ne seront pas champions. Et vous ne jouez pas de votre mieux.

« Notre finale de Ligue des Champions la saison dernière ? Pfff. Ce n’était pas bon. Nous nous sentions [the pressure]. Gagner à nouveau le titre, quatre fois [in a row], les circonstances… lorsque vous jouez au football en pensant davantage aux conséquences de « si nous ne gagnons pas » plutôt qu’en jouant au jeu lui-même, cela arrive. C’est pourquoi les plus grands joueurs sont les plus performants dans ces circonstances.