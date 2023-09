Nous avons sauvé un adorable chiot perdu dans la rue, mais nous avons ensuite réalisé que c’était quelque chose de BEAUCOUP plus dangereux.

UNE FAMILLE qui pensait avoir sauvé un adorable chiot perdu dans la rue a été stupéfaite lorsqu’elle a découvert sa véritable identité.

Les amoureux des animaux ont d’abord cru avoir héroïquement sauvé un adorable chiot qu’ils avaient trouvé « errant et en détresse » sur une route très fréquentée.

La famille pensait avoir sauvé un adorable chiot errant dans les rues Crédit : FACEBOOK/Cape Wildlife Center

Mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’un bébé coyote qui avait été séparé de sa meute. Crédit : Getty

Mais la couvée du Massachusetts, aux États-Unis, avait ramassé un bébé coyote à Cape Cod et l’avait amené sans le savoir chez elle le 23 avril.

Après avoir réalisé qu’ils avaient commis une erreur dangereuse, ils ont rapidement appelé le New England Wildlife Centre (NEWC) à l’aide.

La porte-parole Nina Flaherty-Bellotti a déclaré au Boston Globe que la famille anonyme possédait l’animal depuis « moins de 24 heures ».

L’hôpital de la faune à but non lucratif a détaillé la confusion majeure dans une publication sur Facebook, expliquant que le coyote avait été séparé de sa meute.

Elle a expliqué que ses experts craignaient au départ que la famille ait pu être exposée à la rage.

Les coyotes qui parcourent les États-Unis sont généralement infectés par cette infection mortelle, qui peut être mortelle pour tous les mammifères, y compris les humains.

Mais aux côtés du ministère de la Santé publique, le NEWC a déterminé « qu’il n’y avait aucun risque potentiel d’exposition à la rage ».

Cela signifie que les experts de la faune sauvage ont pu autoriser les soins du petit coyote et il se « rétablit désormais confortablement » dans une salle d’isolement.

Mais l’animal sauvage ne restera pas seul longtemps, car il devrait bientôt être présenté à son frère adoptif arrivé d’une autre clinique.

Le message continue : « Une fois que les deux chiots auront reçu leurs vaccins, ils seront élevés ensemble et auront la chance de grandir et d’apprendre des comportements naturels dans notre grande cage extérieure.

« Nous travaillons dur pour leur donner une éducation aussi naturelle que possible et nous nous efforcerons de reproduire les comportements et compétences essentiels qu’ils ont appris de maman et papa.

« Cette affaire a eu une fin heureuse, mais elle aurait facilement pu se dérouler différemment. »

Le centre a expliqué qu’il aurait « été mandat d’euthanasier le chiot et de tester la rage » si la famille avait été mordue, griffée ou avait eu un contact prolongé avec le coyote.

Les responsables de la faune de l’État ont déclaré que les coyotes de l’Est donnent généralement naissance à quatre à huit chiots au cours des mois d’avril ou de mai.

Le New England Wildlife Center prévoit de relâcher les deux coyotes dans les mois à venir, a déclaré Flaherty-Bellotti.

L’organisation à but non lucratif a promis de publier des mises à jour sur les progrès des coyotes et des photos de leur introduction sur sa page Facebook.

