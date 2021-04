Man City a déjà confirmé qu’il prévoyait de partir alors que Chelsea préparerait la paperasse pour se retirer de la nouvelle ligue naissante – qui est une échappée de l’UEFA Champions League – à peine 48 heures après qu’il a été confirmé que la paire de Premier League le ferait. faire partie des 12 membres fondateurs de l’entreprise.

Au milieu de furieuses manifestations de fans devant la maison de Chelsea à Stamford Bridge alors qu’ils se préparaient à jouer à Brighton en Premier League mardi, il est apparu que les doutes sur le projet étaient devenus trop importants pour le milliardaire russe des Blues, Roman Abramovich.

Bien que cela ne les efface peut-être pas de toute culpabilité pour leur inscription à la ligue largement méprisée, le déménagement de Chelsea a été largement salué sur les réseaux sociaux alors qu’ils sont passés de méchants à héros.

Il a dit à Roman Abramovich n’était jamais à l’aise avec l’idée de la Super League. https://t.co/spX7HGhSDl – Jason Burt (@JBurtTelegraph) 20 avril 2021

🎶 NOUS AVONS SAUVÉ LE FOOTBALL 🎶 Les fans de Chelsea célèbrent la nouvelle que le club a entamé le processus pour quitter la Super League. (Via @RiyadDilhan) pic.twitter.com/QIOQAoMN6r – ESPN FC (@ESPNFC) 20 avril 2021

Il ne faut jamais oublier que les fans de ces 6 clubs anglais étaient aussi dégoûtés par les plans de la Super League que le reste d’entre nous. Gardez toute votre colère pour les propriétaires et ne laissez jamais aucun d’eux oublier le fait qu’ils ont essayé de détruire le sport que nous aimons tous. – HLTCO (@HLTCO) 20 avril 2021

Beaucoup ont affirmé qu’un effet domino se déclencherait maintenant et que la pression serait trop forte pour que les autres géants européens de l’ESL – y compris le Real Madrid, Barcelone, Manchester United et Arsenal – poursuivent le projet.

La première fissure avant qu’elle ne s’effrite. https://t.co/Nu3DltfkX3 – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 20 avril 2021

DERNIÈRE NOUVELLE: MANCHESTER CITY EST PRÉPARÉ À TIRER DE LA SUPER LIGUE EUROPÉENNE. CHELSEA D’ABORD, MAINTENANT C’EST MANCHESTER CITY. L’EFFET DOMINO. – FutbolBible (@FutbolBible) 20 avril 2021

Ici, ils vont pic.twitter.com/hzpkwrfPLO – Gary Neville (@ GNev2) 20 avril 2021

D’autres fans ont félicité les partisans de Chelsea pour être descendus dans la rue avec autant de force contre les nouveaux plans, avec des images capturant des manifestations se transformant en scènes de joie alors que la nouvelle apprenait que les Bleus prévoyaient de se retirer de l’ESL.

AVERTISSEMENT: LANGUE FORTE

Chelsea vient de terminer la Super League pic.twitter.com/D3he2vc3DW – Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 20 avril 2021

Fierté de Londres. Fierté de l’Angleterre. Chelsea. pic.twitter.com/NGw1nhsFZA – ✈️ (@Arrizabalager) 20 avril 2021

À tous les fans de Chelsea qui ont protesté aujourd’hui, merci. Vous avez vraiment fait une énorme différence et vous méritez le plus grand respect non seulement des autres fans de Chelsea, mais de TOUS les fans de football. Bravo .. Well – Conn (@ConnCFC) 20 avril 2021

Le retrait de Chelsea de l’ESL est célébré comme un but gagnant en CL – les chants de «Fuck Perez» deviennent «Chelsea! Chelsea! » et « Fuck Super League » pic.twitter.com/18wrZV5DHH – Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 20 avril 2021

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Gary Neville, qui a utilisé sa plate-forme en tant que spécialiste de la télévision pour déchirer les plans de la nouvelle ligue, a partagé la nouvelle avec joie tout en appelant les propriétaires américains de Man United, la famille Glazer, à emboîter le pas.

Chelsea se retire @SkySportsNews rapports 🤝 – Gary Neville (@ GNev2) 20 avril 2021

Allez Joel, on t’accueille 😂 – Gary Neville (@ GNev2) 20 avril 2021

Bravo enfin Chelsea! Espérons que les autres équipes anglaises verront le sens et sortiront vite! Chelsea devrait tout de même être extrêmement gêné, mais au moins c’est, espérons-le, le début de la grande retraite de tous. – Kevin Lufc (@ kevin_1966) 20 avril 2021

D’autres ont cependant appelé à la prudence, affirmant que le président du Real Madrid, Florentino Perez – le président de l’ESL et l’un des moteurs de la nouvelle ligue – pourrait trouver de nouveaux remplaçants pour Chelsea et Manchester City.

On ne sait pas non plus à quel point il serait simple en termes juridiques pour la paire de quitter la Super League quelques jours seulement après son adhésion.

🚨 | Florentino Perez expliquera probablement la situation de Chelsea sur @ellarguero ce soir. #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 20 avril 2021

Les projets d’ESL extrêmement controversés ont suscité une fureur généralisée depuis leur annonce dimanche soir.

La ligue rebelle – qui comprendrait six équipes d’Angleterre, et trois chacune d’Espagne et d’Italie en tant que membres fondateurs – a été accusée d’être une prise de pouvoir cynique par ceux qui sont au sommet du football pour mettre en place un modèle de « magasin fermé » pour le élite, semblable aux ligues américaines telles que la NFL et la NBA.

Selon les plans, 20 équipes joueraient dans une nouvelle compétition en milieu de semaine pour déterminer le meilleur club d’Europe, les clubs étant divisés en deux ligues de 10 équipes.

Les équipes s’affronteraient à domicile et à l’extérieur dans une « saison », avant que les trois premiers de chaque ligue ne passent automatiquement en quarts de finale et que les équipes classées quatrième et cinquième se rencontrent en séries éliminatoires pour déterminer les deux autres équipes qui atteignent les quarts de finale. .

À partir de là, une compétition à élimination directe se déroulerait jusqu’à ce que le vainqueur soit déterminé dans une finale unique.

Quinze membres «fondateurs» de la ligue conserveraient des places permanentes dans le projet, avec cinq autres équipes se joignant chaque année sur une base encore indéterminée.

Les patrons du football des organismes organisateurs de l’UEFA et de la FIFA ont fustigé les plans, l’UEFA menaçant que tout joueur participant à l’ESL pourrait être banni de la compétition internationale.

Il a également été suggéré que toutes les équipes participant à l’ESL pourraient être expulsées de leurs ligues nationales.

Le géant allemand du Bayern Munich s’était déjà exclu de la compétition, tout comme le champion de France Paris Saint-Germain.

Des observateurs plus cyniques se sont demandé si l’ensemble du projet n’était qu’une monnaie d’échange par les 12 équipes fondatrices pour tirer parti de plus d’argent et de pouvoir de l’UEFA, et pour avoir davantage leur mot à dire sur ce à quoi ressemble la Ligue des champions.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble du projet semble maintenant chanceler quelques jours seulement après sa naissance officielle dans le monde.