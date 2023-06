Nous avons réservé des vacances en famille de rêve à 3 000 £ – quand nous sommes arrivés, c’était sale, tout était fermé et la plage était déserte

Une maman est restée furieuse après avoir réservé des vacances en famille de 3 000 £ – seulement pour découvrir que tout était fermé et que la plage était déserte.

Laura Forrest, 39 ans, a réservé le voyage de dix jours pour elle-même, son partenaire Gary Juggins et ses enfants Toby et Finn au complexe Aria Claros en Turquie en avril.

Laura Forrest avec son partenaire Gary Juggins et ses enfants Toby et Finn Crédit : Date limite

Laura s’est vite rendu compte que le complexe tout compris n’était pas ce qu’on lui avait promis Crédit : Date limite

Aucune des installations n’était ouverte et la plage était complètement déserte Crédit : Date limite

Les installations sales du complexe Aria Claros en Turquie Crédit : Date limite

Elle a dit qu’ils avaient réservé le voyage via Love Holidays et qu’à leur arrivée, ils ont affirmé qu’ils n’avaient reçu qu’un seul lit double pour eux quatre.

Et elle s’est vite rendu compte que le complexe tout compris n’était pas ce qu’on leur avait promis.

Malgré la réservation de vacances tout compris avec six restaurants et des activités telles que le mini-golf et les sports nautiques, ils affirment que rien n’était disponible.

Laura a déclaré qu’un seul bar était ouvert aux clients.

Laura, Gary, Toby et Finn ont décidé de passer le temps en enregistrant une vidéo de leur séjour en Turquie.

Parallèlement à une sélection d’images des installations choquantes de l’Aria Claros, la famille commence à chanter le hit de Tiffany de 1987, I Think We’re Alone Now.

Ils chantent : « Touristes, attention, Love Holidays induit les clients en erreur, leur site n’est pas juste.

Les images montrent une plage complètement déserte.

Laura a publié des articles sur les vacances de la famille sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Elle a déclaré: « Publier ceci comme aucun travail avec un remboursement, des vacances cauchemardesques totales, a fait cette vidéo parce que nous n’avions rien à faire.

«Nous avons payé plus de 3 000 £, annonçant un parc aquatique tout compris, six restaurants, un mini-golf, des sports nautiques, des divertissements, de la publicité mensongère.

“Quand nous sommes arrivés, on nous a dit que rien n’était ouvert avant un mois, puis Love Holiday a changé son site Web le lendemain de notre plainte pour déclarer que cet hôtel était saisonnier, absolument dégoûtant.”

Laura a déclaré que les garçons s’étaient « ennuyés au-delà de toute croyance » lors du voyage de rêve.

Et elle a expliqué qu’elle n’a réalisé que plus tard qu’il s’agissait d’un hôtel saisonnier.

« Lorsque nous avons réservé les vacances, il était indiqué six restaurants, un parc aquatique, une aire de jeux, un mini-golf, des animations en journée et en soirée, mais nous n’avions qu’un restaurant et aucune animation », a-t-elle déclaré.

« Il n’y avait pas de mini golf, il n’y avait pas d’aire de jeux et il n’y avait pas de parc aquatique donc nous n’avions rien à faire.

« Nous avons envoyé un e-mail à Love Holidays et ils ont dit que c’était à l’hôtel de trier les chambres, ils nous ont proposé 50 £ et nous avons refusé car c’était une insulte.

“Le stress des allers-retours était trop fort, le lendemain de leur contact j’ai vérifié le site et ils avaient changé le bas du site.

« Il a maintenant dit que c’était un hôtel saisonnier, ce n’était pas là quand nous avons réservé et ils n’ont pas répondu à nos questions à ce sujet.

« Nous sommes tous devenus très ennuyés, surtout les garçons, ils s’ennuyaient au-delà de toute croyance. »

Le complexe était dans un état de délabrement choquant Crédit : Date limite

A quoi ressemble la station sur les photographies de la brochure Crédit: loveholidays.com