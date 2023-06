Nous avons réservé des vacances de 6 000 £ avec une agence de voyages sympathique, mais cela s’est transformé en cauchemar – puis nous avons découvert qui elle était vraiment

DÉSESPÉRÉ de passer des vacances après avoir travaillé dur pendant le confinement, Paul Stocks a été ravi de trouver une pause golf en Turquie à un prix défiant toute concurrence, par l’intermédiaire d’un agent de voyage indépendant local.

Mais les vacances de rêve se sont transformées en cauchemar lorsque le paysagiste Paul, 42 ans, sa femme Elizabeth, 46 ans, et quatre de leurs amis se sont retrouvés bloqués en Turquie sans logement, après trois nuits.

Paul et Elizabeth voulaient une pause après l’assouplissement du verrouillage Crédit : fourni

Lyne Barlow a pris la réservation du couple Crédit : Durham Constabulary

À sa grande horreur, lorsqu’il a tenté de joindre l’agent Lyne Barlow, à qui le groupe a payé plus de 6 000 £ pour organiser la pause, on lui a dit qu’elle avait été arrêtée.

Il a ensuite découvert que la maman de deux enfants apparemment respectable avait volé des centaines d’habitants, y compris sa famille et ses amis, sur 2,6 millions de livres sterling – et avait même menti au sujet d’un cancer pour éviter d’être attrapé.

L’audacieuse escroquerie de vacances de Barlow figure dans l’épisode de ce soir de The Big Swindle, sur Quest Red, après qu’elle ait été emprisonnée pendant neuf ans pour l’escroquerie.

Le documentaire présente également un couple dévasté qui a été envoyé dans une chasse à l’oie sauvage de 500 milles avec leurs deux jeunes enfants après avoir réservé une péniche inexistante.

La victime dégoûtée Paul, de Chester-le-Street, Co. Durham, raconte au Sun que le traumatisme de ses vacances en Turquie a ébranlé sa confiance, mais l’inconvénient le plus épouvantable était la fausse maladie – portant même un bandana pour suggérer qu’elle avait perdu ses cheveux à la chimiothérapie.

« Quand nous avons découvert qu’elle mentait à propos du cancer et qu’elle faisait semblant avec un foulard, je me suis dit : ‘C’est du boulot’, dit-il.

« Beaucoup de gens, dont moi, ont vu des familles et des personnes qu’ils aiment souffrir du cancer, donc mentir à ce sujet est le plus bas des bas. »

Paul et Elizabeth ont réservé avec deux autres couples Crédit : fourni

Bonne affaire cinq étoiles

Paul et Elizabeth, qui ont travaillé comme assistante maternelle pour les enfants des travailleurs clés tout au long du verrouillage, sont de grands voyageurs et économisent leur argent durement gagné pour profiter de leurs vacances.

Alors que les restrictions de voyage de verrouillage se sont assouplies à la fin de l’été 2020, le couple a décidé de faire une pause de deux semaines avec leurs amis travailleurs du NHS.

À l’époque, Barlow, de la ville voisine de Stanley, dans le comté de Durham, qui dirigeait son entreprise de voyages via une page Facebook, avait la réputation de faire de bonnes affaires.

« Des amis nous parlaient de ces très bonnes vacances qu’ils avaient réservées avec Lyne Barlow », raconte Paul. “Ils ont eu quelques ratés mais pour le prix, super vacances.”

Beaucoup de gens, dont moi, ont vu des familles et des personnes qu’ils aiment souffrir du cancer, donc mentir à ce sujet est le plus bas du bas Paul Stocks

Barlow a trouvé au groupe un hôtel cinq étoiles dans la région d’Atalar, avec un terrain de golf, pour le prix alléchant de 2 082 £ par couple, et lorsque Paul l’a lui-même fixé, l’offre la moins chère s’est élevée à 3 600 £.

« Nous partons souvent et je fais toujours preuve de diligence raisonnable », dit-il. « Mais ses documents indiquaient qu’elle était protégée par ATOL et ABTA et quand j’ai demandé pourquoi elle était si bon marché, elle a dit: » J’ai coupé l’intermédiaire « . »

Bien connue dans la région, Barlow était une mère mariée avec une maison individuelle élégante et un large cercle d’amis – qui l’ont également recommandée – alors Paul lui a fait confiance.

« Si quelqu’un est pris dans ces escroqueries, vous ne rencontrez normalement jamais la personne impliquée, mais elle montrait son visage là-bas, tout le monde savait où elle habitait », explique-t-il.

Lyne Barlow dirigeait une agence de voyage sur Facebook Crédit : Quête Rouge

Le faux agent a menti sur le cancer Crédit : Durham Constabulary

Réclamations de chimio

Quelques jours avant leurs vacances, Barlow a envoyé un message pour dire que leurs vols avaient été changés de Newcastle à Manchester, et le copain de Paul, Gareth, est allé chez elle pour récupérer les billets.

Bien que mécontent du changement de dernière minute, Gareth a été « aveuglé » lorsque Barlow a ouvert la porte, pâle, avec un bandana autour de la tête et s’est excusée, disant qu’elle luttait contre une maladie.

« Gareth a été surpris parce qu’elle a dit qu’elle était en traitement et il a estimé qu’il ne pouvait rien dire de trop dur parce qu’elle traverse beaucoup de choses », explique Paul.

Arrivés en Turquie, le groupe a été transféré à l’hôtel Titanic, comme promis, et a été ravi de sa suite exécutive dans l’hébergement de luxe cinq étoiles.

Les couples étaient initialement ravis de leurs suites exécutives Crédit : fourni

L’hôtel de luxe était tout ce dont ils avaient rêvé Crédit : fourni

Nouvelles choc

Le matin suivant leur arrivée, on leur a dit que le parcours était fermé pendant quinze jours pour maintenance – et quand ils ont appelé Barlow, elle leur a assuré qu’elle trouverait une alternative.

Mais le pire était à venir lorsque les trois hommes ont été appelés dans le bureau du directeur et ont dit à Lyne Barlow Travel qu’ils n’avaient payé que trois nuits – et qu’ils devraient débourser 2 800 £ supplémentaires par couple pour rester.

Désespéré de garder leurs femmes dans l’ignorance jusqu’à ce que le problème soit réglé, Paul a envoyé un texto à Barlow mais n’a obtenu aucune réponse. Il a ensuite appris qu’elle avait été arrêtée et que la police avait saisi son téléphone.

« C’était choquant », dit Paul. « Vous entendez toutes ces histoires d’horreur et vous pensez que cela ne nous arrivera jamais. Mais même si elle avait été arrêtée, nous ne savions pas pourquoi, alors nous sommes retournés au bureau du directeur et avons essayé de régler le problème, mais il a dit que nous devions partir.

« À ce moment-là, il était sept heures du soir et les filles se détendaient au bord de la piscine, alors il a dit que nous devions payer 280 £ par couple parce que nous avions utilisé les installations ce jour-là.

L’hôtel offre une vue imprenable Crédit : fourni

Le groupe a été contraint de quitter l’hôtel Titanic Crédit : fourni

« Quand nous avons refusé, il a commencé à nous menacer avec la police, alors nous avons payé, puis nous avons dû aller dire aux filles que nous devions faire nos valises et partir dans l’heure.

« Les filles étaient absolument dévastées et nous, les gars, étions en colère.

« A ce stade, nous avions juste besoin de trouver un endroit où séjourner, mais c’était la première fois que nous allions en Turquie et nous étions bloqués. »

Bon samaritain

On avait promis à Gareth que les cartes d’embarquement pour le voyage de retour lui seraient envoyées, mais lorsqu’il a vérifié ses e-mails, il n’y avait aucun signe de réservation de vol.

Forcé de partir, le groupe au cœur brisé s’est rendu dans un bar local pour savoir quoi faire ensuite.

« Les filles étaient bouleversées et pleuraient et un expatrié anglais a entendu toute l’agitation et est venu », explique Paul. “Il ne pouvait pas croire comment nous avions été traités mais il avait un immeuble alors il nous a proposé un endroit pour la nuit.”

Paul et Gareth attendaient avec impatience des vacances de golf

« Si ce n’était pas pour lui, je ne sais pas ce que nous aurions fait. »

Après des heures passées à parcourir Internet à la recherche de vols, ils ont découvert que la première réservation disponible était dans sept jours, à destination de Newcastle.

Le propriétaire de l’appartement a accepté de les laisser rester pendant les sept jours qu’ils ont payés, mais les vacances ont été gâchées.

« Nous avons essayé d’en tirer le meilleur parti, mais ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions », déclare Paul.

« Nous avions également réservé des vacances au ski pour le mois de janvier suivant avec Lyne Barlow Travel, nous savions donc que cela ne se produirait pas non plus.

Nous avons dû aller dire aux filles que nous devions faire nos valises et partir dans l’heure Paul Stocks

“Nous avons dépensé 1 500 £ supplémentaires parce que nous avions payé pour un forfait tout compris, puis nous étions dans un appartement indépendant, payant pour manger et pour des vols supplémentaires. Ensuite, nous avons dû nous rendre de Newcastle à Manchester pour récupérer nos voitures.

Furieux, Paul se rendit chez Barlow pour la confronter.

« J’ai regardé par la fenêtre et par la porte et je n’ai vu personne alors je suis allé à l’arrière de la maison, je ne pouvais pas croire ce que j’ai vu », dit-il.

« La véranda était noire et brûlée, là où quelqu’un avait essayé de l’incendier.

« Un voisin est venu et m’a dit qu’environ 300 personnes étaient venues à la maison au cours des deux dernières semaines et que quelqu’un a fait une bombe à l’essence à l’arrière, alors elle a bouleversé beaucoup de gens.

« La police a dû mettre en place une base de données d’e-mails car il y avait tellement de personnes qu’elle avait escroquées.

« Nos amis avaient réservé par son intermédiaire pour un grand voyage de groupe au Mexique pour 43 000 £. »

Les six amis ne sont restés que trois nuits au complexe Crédit : fourni

La maison de Barlow avait été incendiée lorsque Paul est arrivé Crédit : fourni

Séjour en famille gâché

Claire et Alex Todd ont également été victimes des mensonges de Barlow après avoir réservé des vacances en péniche pour eux-mêmes, leur fille Grace, maintenant sept ans, et Fraser, trois ans, et une autre famille de cinq personnes, sur les Norfolk Broads, en payant 1 443 £.

Barlow avait même tracé l’itinéraire, y compris des recommandations pour les pubs acceptant les chiens.

Mais lorsqu’ils sont arrivés à destination après cinq heures de route depuis Newcastle en août 2020, il n’y avait pas de réservation.

Après des appels effrénés à Barlow, on leur a proposé une maison à York à 200 miles de là, qui s’est avérée être un petit appartement exigu qui, selon Claire, était « comme un logement étudiant ».

En larmes, Clare a refusé de rester et s’est finalement retrouvée dans un hôtel à 20 minutes de chez elle, après 12 heures de voiture avec deux jeunes enfants.

Barlow a dit à Claire qu’elle était entrée et sortie de l’hôpital pour subir une chimio, mais lorsque la mère furieuse s’est présentée à sa porte pour la confronter, elle n’était pas convaincue.

« Elle avait des poils qui poussaient dans ses sourcils où elle les avait rasés et aussi sur ses bras », dit-elle. « Elle portait un bandana mais pendant que nous parlions, j’ai vu une mèche de cheveux aussi longue que la mienne s’échapper. »

« Pas de toilettes fonctionnelles »

La police a créé une page Facebook pour les victimes Crédit : Quête Rouge

Louise Frost, qui était une amie de Barlow et avait même passé des vacances en groupe avec elle, a réservé une escapade du Nouvel An pour 26 adultes et enfants, chaque famille payant entre 800 et 1 000 £.

Mais quand ils sont arrivés, il n’y avait pas de réservation et le groupe a fini par passer la nuit dans une location de vacances « comme une cabane de scout dans une ferme laitière en activité », avec 10 ensembles de lits superposés et pas de toilettes fonctionnelles.

Furieuse, Louise a publié son expérience sur Facebook et, à sa grande surprise, a été inondée d’autres victimes racontant leurs histoires.

Fraude de 2,6 millions de livres sterling

En septembre 2020, Barlow a été arrêté. La police a découvert qu’elle avait laissé 1 400 clients de sa poche lorsqu’elle n’a pas réservé de voyages entre 2019 et 2020.

Elle a également admis avoir volé 500 000 £ à sa mère, à la suite du décès de son père en 2015, et 10 chefs de fraude et une accusation de blanchiment d’argent impliquant 1,6 million de livres sterling.

En février de cette année, elle a été emprisonnée pendant neuf ans.

Paul a réussi à récupérer son argent de la banque, après avoir contacté l’ombudsman, mais dit que l’expérience a eu un impact durable.

« Cela a sapé ma confiance », dit-il, « Je suis une personne assez confiante, je dirige ma propre entreprise et je traite avec des entreprises tous les jours, mais maintenant, si je réserve des vacances, je suis super prudent.

« C’est la pire chose parce que vous voyez tout le temps des aubaines qui sont probablement de véritables bonnes affaires, mais je n’irai qu’avec les grandes entreprises et je devrai payer des centaines de dollars de plus pour cette tranquillité d’esprit.

« Je ne veux tout simplement pas que nous vivions cela à nouveau, alors je devine tout le monde tout le temps. »

The Big Swindle est diffusé ce soir (samedi) sur Quest Red et est disponible en streaming sur Discovery +.