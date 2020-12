Le Premier ministre britannique s’est réjoui de la signature d’un accord commercial tant attendu entre la sixième économie mondiale et le bloc européen de 27 pays.

S’exprimant depuis Downing Street la veille de Noël, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué le travail du « brillant » des équipes de négociation qui avaient conclu un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni.

Johnson a déclaré que le Royaume-Uni avait conclu 58 accords de libre-échange avec des pays du monde entier, mais a affirmé,«Je suis heureux de dire que nous avons conclu le plus gros accord commercial à ce jour, d’une valeur de 660 milliards de livres par an, un accord de libre-échange global de type canadien entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le Premier ministre a affirmé que l’accord protégerait les emplois en permettant aux biens et services britanniques d’être vendus dans l’UE sans tarifs ni quotas. Johnson a déclaré que le gouvernement avait maintenant respecté ce pour quoi le peuple britannique avait voté à une écrasante majorité, proclamant: «Nous avons repris le contrôle des lois et de notre destin.»

