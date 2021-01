Alors que le soleil se couche sur la présidence Trump, les commentateurs tombent sur eux-mêmes pour s’entasser dans des prises de vues insensées. La plus stupide de toutes a peut-être été offerte par l’activiste Amy Siskind, qui a affirmé que l’Amérique avait «renversé un dictateur».

Haut sur les endorphines de la semaine d’inauguration, Siskind s’est rendu mardi sur Twitter pour s’exclamer avec insistance: «On ne peut pas en dire assez: nous avons renversé un dictateur.

On ne peut pas en dire assez: nous avons renversé un dictateur. – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 19 janvier 2021

Bien que cela puisse ressembler à une parodie, un rapide coup d’œil au fil de la féministe révèle qu’elle a posté le message avec sérieux.

Elle a même doublé l’hyperbole, publiant un message de suivi qui disait: «Nous pouvons célébrer à quel point nous sommes dangereusement proches de devenir un État autoritaire – et comment les bonnes gens de notre pays se sont élevés contre lui.

Il n’était pas vraiment un dictateur si le peuple pouvait littéralement l’élire du pouvoir – Avocat italo-américain (@TheEpicDept) 19 janvier 2021

Sans surprise, Siskind a été rapidement inondée de personnes l’informant qu’elle était allée bien au-dessus et, même si elle n’avait peut-être pas aimé la présidence Trump, les États-Unis ne sont pas devenus une dictature.

De nombreux mèmes se moquant du ton hystérique des commentaires de Siskind sont rapidement devenus populaires.

Ah oui, mettre fin à une dictature par, «vérifier les notes», voter. pic.twitter.com/vFj6Yrrvpk – Compte Trump’s Burner (@ jusmas27) 19 janvier 2021

Cette affirmation a particulièrement interpellé les conservateurs. «Il a été démis de ses fonctions, conformément à la Constitution et à la loi électorale de l’État. Alors non, tu ne l’as pas fait, le spécialiste Ben Shapiro a été invité à répondre.

Amy Swearer du groupe de réflexion Heritage Foundation a ajouté: «Si vous pouvez voter le gars à la toute prochaine occasion possible, en utilisant les mécanismes constitutionnels prescrits … ce n’était pas une dictature. Il y a littéralement des milliards de personnes qui * souhaitent * renverser un * vrai * dictateur était aussi simple que de voter.

Il a été démis de ses fonctions, conformément à la Constitution et à la loi électorale de l’État. Alors non, tu ne l’as pas fait. https://t.co/uTfw7fJuYR – Ben Shapiro (@benshapiro) 19 janvier 2021

Certaines personnes étaient moins gentilles avec leurs reproches, beaucoup allant droit au but et brandissant Siskind un « idiot. » Un message qui a accumulé plus de 2000 « j’aime » Twitter se lit comme suit: «Si vous devenez plus bête, vous aurez besoin d’un casque.»

Si vous devenez plus idiot, vous aurez besoin d’un casque. – Sydney Watson (@SydneyLWatson) 19 janvier 2021

Malgré le grand nombre de corrections, certains ont en fait exprimé leur accord avec l’embellissement dramatique de Siskind. Je suppose qu’un régime d’actualités hyper-partisanes fera l’affaire pour toi.

Je pensais à ce samedi quand ils ont annoncé la victoire de Biden, comment nous dansions dans les rues de New York et à quel point nous étions vraiment proches d’une dictature. Je ne pense pas que j’oublierai jamais ce sentiment ce jour-là. – CrissCrossApplesauce (@jackytalksmacky) 19 janvier 2021

Une analyse intéressante est venue d’un utilisateur de Twitter basé au Canada, Sidney Cole, qui a écrit: «Mon Dieu, pourquoi les Américains pensent-ils qu’ils sont exceptionnels à tout? C’est tellement contre-productif et auto-félicitant et exaltant et c’est précisément ce qui les a amenés ici en premier lieu.

