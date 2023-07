Nous avons remis notre chiot bien-aimé à un camp de dressage de chiens – il est revenu mort et nous n’avons toujours pas de réponses

Une FAMILLE cherche désespérément des réponses après avoir remis son chiot bien-aimé à un camp de dressage de chiens et le chien est revenu mort.

Les sœurs Christina et Celina ont déclaré que Winnie n’avait que 14 mois lorsque sa vie a été écourtée.

Crédit : Une affaire actuelle

Crédit : Une affaire actuelle

La famille Zazzarino, de Sydney, en Australie, avait décidé de le former professionnellement car, même s’il était très aimé, il était difficile à gérer.

Celina a déclaré à l’émission 9News A Current Affair: « (Nous) avons emmené notre chien à l’entraînement de chien et ne l’avons jamais récupéré. »

La famille dit que Winnie était « en parfaite santé » lorsqu’ils l’ont emmené chez le vétérinaire la veille de le déposer à Elite Performance K9, basé dans l’ouest de Syndey.

Celina avait trouvé l’installation en ligne qui avait obtenu une note de 4,6 étoiles et de bonnes critiques.

La famille a payé 782 £ (1 515 $) pour que leur animal de compagnie bien-aimé passe deux semaines chez l’entraîneur et on leur a d’abord dit que le chiot allait bien.

Mais le quatrième jour, cela a changé.

Celina a déclaré: « J’ai reçu un appel et la dame a dit que Winston n’avait pas mangé depuis quatre jours.

« Elle avait demandé ce que Winston aimait… elle a dit qu’ils allaient aller dans les magasins et acheter ça. »

Alors que la famille s’inquiétait pour Winnie, elle voulait aussi faire confiance aux professionnels.

Mais après une semaine sans aucune mise à jour sur Winnie, Celina a envoyé à l’entraîneur-chef Omar Obaidi un SMS demandant une mise à jour.

Obaidi a répondu en disant: « Winston va très bien! Aimer son temps ici.

« Toujours un peu difficile mais mange mieux maintenant. »

Cependant, plus tard dans la journée, Elite Performance K9 a appelé Celina pour lui dire qu’ils emmenaient leur chien chez le vétérinaire.

Celina a dit qu’ils lui avaient dit qu’il avait juste mal à l’estomac et qu’il était déshydraté et lui avaient dit qu’on lui avait donné des hydralytes et des médicaments.

Devenue inquiète, la famille a demandé si elle devait venir chercher Winnie, mais a été rassuré qu’il allait bien.

Le lendemain, le centre de formation a envoyé des photos de Winnie accompagnées d’un texte disant qu’il « semble en voie de guérison ».

Mais à peine 24 heures plus tard, ils ont reçu un appel disant qu’il n’allait pas bien.

Celina a dit qu’ils avaient ensuite reçu un autre appel leur disant qu’ils allaient d’abord l’emmener chez le vétérinaire, puis le ramener à la maison.

Winnie n’est cependant pas rentrée à la maison et la famille a été invitée à lui dire au revoir chez le vétérinaire.

Lorsque la famille est allée voir Winnie, on dit qu’il avait perdu du poids et qu’il était en train de mourir.

Dans le but de trouver des réponses, la famille au cœur brisé s’est tournée vers les médias sociaux pour obtenir des réponses d’Elite Performance K9, leur message devenant viral.

Elite Performance K9 a remboursé leur argent et a proposé de payer les soins vétérinaires de Winnie, mais leur a demandé de ne pas partager leur histoire.

Winnie était clairement très malade et les entraîneurs auraient dû le prendre plus tôt, selon le vétérinaire Dr Rob Zammit.

Le Dr Zammit a déclaré: « Si un chien est malade, pour l’amour de Dieu, vous devez savoir qu’en tant que dresseur professionnel, vous devriez être en mesure d’évaluer si le chien est en bonne santé ou non.

« Si un chien ne mange pas et ne perd pas de poids comme ça, vous appelez immédiatement les propriétaires et dites: » Revenez, attrapez votre chien, ça ne marche pas « . »

A Current Affair a tenté de contacter Obaidi qui a initialement accepté de se rencontrer mais ne s’est jamais présenté.

Il a ensuite envoyé à l’émission une longue lettre juridique, dans laquelle il a nié tout acte répréhensible.

Il a déclaré, en partie: « Notre client nie vigoureusement avoir joué un rôle dans la mort de Winnie et au contraire, a fourni les meilleurs soins de qualité, y compris des soins médicaux à ses propres frais, pour aider Winnie et ses propriétaires. »

La famille attend toujours les résultats d’une autopsie pour savoir ce qui a causé la mort du toutou et si cela est lié à son séjour chez le dresseur de chiens.

Crédit : Une affaire actuelle

Crédit : Une affaire actuelle