C’est la saison (et l’année) pour se recroqueviller à la maison pour profiter d’un conte de vacances douillet.

Les options sont vraiment infinies, Hallmark et Lifetime étant dans le secteur des films de vacances depuis des années. Netflix est un ajout plus récent, mais il y a certainement des films à ne pas manquer. En fait, il a son propre univers cinématographique, grâce aux pays voisins d’Aldovia, Belgravia et Montenaro, à leurs familles royales dramatiques et au choix de chacun pour la soirée cinéma.

(Par exemple, Un prince de Noël est un film dans le monde de La princesse Switch et plusieurs autres films Netflix, mais Un prince de Noël et La princesse Switch semblent également exister dans le même univers et parfois se référencer les uns les autres comme des événements réels. Anywho …)

Il y a aussi des films qui sont parfaitement bons à manquer, car même sur Netflix, tous les films de vacances ne sont pas créés égaux. Mais vous pourriez aussi les regarder tous et vous n’en seriez pas fâché. Nous ne le sommes certainement pas!