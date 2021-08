Le sprinter Timanovskaya, 24 ans, est au centre d’un scandale croissant après avoir refusé de monter à bord d’un vol à Tokyo, après avoir été renvoyé chez lui par les responsables de l’équipe biélorusse.

La coureuse devait disputer le 200 m lundi mais s’est placée sous la protection de la police locale et a passé dimanche soir dans un hôtel d’un aéroport de Tokyo.

Timanovskaya avait déjà participé à son 100 m vendredi, terminant quatrième, mais a déclenché le scandale lorsqu’elle s’est adressée aux médias sociaux pour se plaindre de son inclusion inattendue dans le relais 4×400 m après que certains de ses coéquipiers ont été jugés inéligibles, accusant également les responsables biélorusses d’incompétence.

La coureuse a depuis déclaré qu’elle craignait pour sa sécurité si elle rentrait chez elle et qu’elle demanderait l’asile en Pologne.

Cependant, des responsables biélorusses ont déclaré qu’ils voulaient renvoyer l’athlète chez elle à cause de sa « état émotionnel et psychologique ».

Moisevich, le chef de l’équipe biélorusse d’athlétisme à Tokyo, a parlé de ce qu’il a appelé le « étrange » actions dans la période qui a précédé le scandale.

« Sur la base de ses résultats, il était clair que quelque chose se passait avec elle. Nous avons signalé que la situation ici n’est pas facile : la pandémie, passer des tests tous les jours. En général, ce n’est pas facile », Moisevich a été cité par Tribuna comme disant.

« Son comportement s’est démarqué. Elle était renfermée, ne voulait pas communiquer. Vous savez, c’est une jeune équipe, vous ne pouvez pas les tromper. Nous avons reçu des signaux que quelque chose se passait avec elle.

« Et que s’est-il passé avec l’application pour la course (4x400m)… Habituellement, les athlètes réagissent calmement à cela. Ils le découvrent immédiatement ou plus tard auprès des fonctionnaires.

« Nous sommes éparpillés dans tous les endroits ici. Son comportement était étrange, cela a immédiatement provoqué une sorte de réaction. Nous ne nous y attendions pas. »

« Nous avons déjà dit que nous avons une situation difficile avec le relais. Lors de la réunion, nous en avons discuté et tous les athlètes ont compris la situation, il n’y a eu aucune question. Mais il semblait que quelque chose n’allait pas chez elle… », ajouta Moisevich.

« Ce sont les Jeux Olympiques. C’est une compétition très difficile. Devant le monde entier. Il a été décidé de la renvoyer chez elle avec une partie de la délégation qui partait aujourd’hui. Renvoyez-la chez elle, puis évaluez calmement, découvrez ce qui se passe.

« Malheureusement, ça s’est passé comme ça s’est passé. En général, c’est étrange. On ne s’y attendait même pas. Mais, ayant déjà comparé tous ces aspects, nous comprenons que, probablement, Timanovskaya a planifié quelque chose.

La dispute a atteint des niveaux diplomatiques internationaux, après que des responsables des ministères des Affaires étrangères de Pologne et de République tchèque aient tous deux offert publiquement le sanctuaire de Timanovskaya.

Des responsables du Comité international olympique (CIO) ont déclaré lundi que l’athlète leur avait assuré qu’elle était « sûr et sécurisé » à Tokyo après avoir passé la nuit dans un hôtel de l’aéroport de Haneda.

Ils discuteront des prochaines étapes avec Timanovskaya et ont également demandé une explication complète au Comité national olympique biélorusse.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été accusé de réprimer les dissidents dans son pays – y compris les athlètes – après avoir été réélu au milieu des manifestations de l’année dernière.

Le CIO a interdit à Loukachenko d’assister aux Jeux de cette année à Tokyo et a également refusé de reconnaître l’élection de son fils, Viktor, à la tête du Comité national olympique de Biélorussie.