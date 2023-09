ST. LOUIS – Une ville ancrée dans une histoire riche et vibrante, mais aussi compliquée, est sur le point d’aborder un chapitre douloureux de son passé pas si lointain.

Bordant le puissant fleuve Mississippi, l’ancien poste frontière compte 79 quartiers distincts. Mais un quartier noir autrefois prospère est absent du catalogue actuel des communautés.

Mill Creek Valley a d’abord été peuplée d’immigrants européens et est devenue une communauté à prédominance noire dans les années 1940, lorsque les Noirs américains ont quitté le Sud à la recherche de travail et d’opportunités d’éducation pendant la Grande Migration.

« Nous avions nos professeurs, nos médecins, nos avocats, nos épiceries, nos hommes d’affaires », se souvient Vivian Gibson, qui a passé ses premières années à Mill Creek. « Votre professeur d’école est peut-être allé dans votre église. »

Gibson a relaté son enfance insouciante dans un mémoire intitulé Les derniers enfants de Mill Creek.

Mais les vestiges physiques de ses souvenirs ont été évacués par de vastes terrains non bâtis et des chantiers de construction – étrangement similaires à ceux des années 1960, lorsque la communauté a été rasée. Au moment où le projet de déminage était terminé, des milliers de bâtiments avaient été rasés au bulldozer par ce que les voisins appelaient la « boule de maux de tête ».

« Cela a fait tellement de bruit », se souvient Lois Conley, qui se souvient également avec émotion de son enfance à Mill Creek avant que la communauté ne soit détruite. « Nous nous asseyions et regardions cette grosse machine sur une grue lancer cette grosse balle lourde et faire tomber la maison. »

Nathan Jackson gère un site sur Histoire de Saint-Louis et propose des visites à pied de la ville. Il compare les demeures majestueuses des quartiers voisins comme les historiques Soulard et Lafayette Square à Mill Creek avant que les dirigeants de la ville ne les démolissent.

« C’est à peu près un exemple classique de ce qu’ils voulaient faire et de ce qu’ils ont réellement accompli pour les quartiers obsolètes », a déclaré Jackson de St. Louis History and Architecture.

Il pense que le plan global de la ville de 1947 a détruit le « tissu urbain » de Saint-Louis et séparé les communautés contiguës autrefois accessibles à pied en faveur de routes et d’autoroutes plus larges qui ont stimulé la fuite des blancs et le délabrement urbain.

Zonage : une histoire compliquée

Pour Jackson, la personne qui porte le plus gros du blâme est le premier urbaniste à plein temps de Saint-Louis : Harland Bartholomew.

« Il n’est pas tout à fait visé par le même regard que Robert Moses », a déclaré Jackson à CBN News, établissant une comparaison avec le célèbre urbaniste considéré comme l’homme qui a reconstruit New York. « Harland Bartholomew a sans doute causé des dégâts équivalents, sinon plus, à la ville de Saint-Louis. »

Connu comme le « doyen de l’urbanisme », Bartholomew, à partir de 1916, a passé des décennies à réorganiser Saint-Louis, en plaidant pour l’élimination des bidonvilles.

« Harland Bartholomew est extrêmement intéressant en raison de l’influence qu’il a exercée sur presque toutes les villes des États-Unis », a déclaré Sarah Williams, qui dirige Centre d’urbanisme avancé du MIT.

Les experts soulignent son utilisation de lois de zonage ciblant les zones pauvres et majoritairement noires comme Mill Creek.

« Imaginez vivre dans cette communauté et ensuite la transformer pour avoir des magasins d’alcool dans votre communauté ou des bordels dans votre communauté. Et cela signifiait un désinvestissement », a expliqué Williams, qui, contrairement aux premiers urbanistes et dirigeants municipaux, forme les étudiants à utiliser données de manière éthique et responsable et pour faire entendre les voix des communautés souvent marginalisées.

Historiquement, lorsqu’un quartier était ciblé pour l’élimination des bidonvilles, il était d’abord désigné soit comme « dévasté », soit « obsolète », comme ce fut le cas pour Mill Creek.

« C’était important de pouvoir le démolir », a déclaré Gibson à CBN News. « Les électeurs ont dû voter sur une émission d’obligations. Et il est beaucoup plus facile de démolir un bidonville que de démolir une communauté de 20 000 travailleurs. »

Chemin de destruction, décennies de préjudice

La décision a détruit 5 000 logements, 800 entreprises et 40 églises et contraint 20 000 personnes à chercher de nouveaux logements. Cependant, beaucoup n’avaient que peu d’options en raison de conventions de logement racialement restrictives limitant l’endroit où les Noirs pouvaient vivre.

« Trouver un endroit où déménager avec huit enfants qu’eux, un, pouvait se permettre et qu’ils pensaient être sûr et nourrissant pour nous était tout un défi », se souvient Conley, faisant référence à la recherche d’une nouvelle maison par ses parents. années 1960.

En utilisant des données axées sur le mouvement et la croissance des Noirs, Bartholomew a répété ce modèle dans des conceptions pour plus de 500 villes et comtés – de Washington, DC à Kansas City, en passant par Pittsburgh et Vancouver, au Canada.

Dans son livre L’histoire non guérie de Richmond, l’auteur Ben Campbell soutient que l’ancienne capitale confédérée peut être rachetée et tenir sa promesse grâce à la prière et au travail acharné de la part d’intermédiaires honnêtes. Une partie de ce travail consiste à s’attaquer aux effets dévastateurs des pratiques racistes qui soutiennent la ségrégation, notamment les lois de zonage popularisées par Bartholomew.

« Il a réclamé de grandes autoroutes urbaines traversant les centres-villes. Et, dans ce cas, il en a construit une de 18 pâtés de maisons à travers la communauté noire », a déclaré Campbell à CBN News.

Le prêtre épiscopal et militant des droits civiques a emmené notre équipe dans le quartier historique de Jackson Ward, surplombant le confluent des Interstates 64 et 95, sur un tronçon d’autoroute appelé Richmond-Petersburg Turnpike.

Immédiatement au sud de l’autoroute à péage, une église solitaire de deux étages en briques rouges se trouve à proximité, étrangement déplacée. La propriété est perchée à quelques mètres du bourdonnement constant et bruyant de la circulation produit par le mélange de voitures, de camions et de semi-remorques passant à grande vitesse.

Dans les années 1950, l’église baptiste historique Sixth Mount Zion, un point d’ancrage important dans une communauté autrefois appelée « Harlem du Sud », devait être démolie. Campbell attribue sa survie à un employé municipal attentif.

« La femme noire qui était opératrice d’ascenseur à l’hôtel de ville et membre du Sixième Mont Sion [Baptist] Church, alors qu’elle faisait monter et descendre cet ascenseur tous les jours et écoutait les urbanistes parler de ce qu’ils allaient faire avec l’autoroute, elle a informé la congrégation », a-t-il expliqué. « Et la seule victoire de la communauté noire dans tout ce projet a été pour que cette route soit déplacée de 10 pieds afin que l’église Sixth Mount Zion ne soit pas démolie.

Saison du changement

Alors que les informations d’un récent recensement montrent que des milliers de résidents noirs quittent des endroits comme Saint-Louis pour chercher de meilleures opportunités ailleurs, certains des enfants survivants de Mill Creek – désormais des seniors chevronnés – ont déclaré à CBN News qu’ils restaient pour sauvegarder leurs histoires.

« Si tout le monde part, qui fait alors le travail ? Où est alors l’espoir qu’un changement puisse se produire ? » » a demandé Conley, qui a lancé le Musée des Griots pour préserver l’histoire des Noirs de la ville.

« Donc, je suis là pour le long terme, aussi bien à Saint-Louis qu’au Griot », a-t-elle ajouté.

L’un des ajouts les plus récents au paysage du centre-ville de la ville est CityPark, le stade de football de la nouvelle équipe de la Major League Soccer de Saint-Louis. La salle de 22 000 places est située dans ce qui était autrefois Mill Creek.

Avant que le St. Louis City SC ne dispute son premier match de MLS à domicile en mars 2023, la propriétaire de l’équipe, Carolyn Kindle, a invité d’anciens résidents au nouveau stade pour la dédicace d’un mémorial au Vallée du ruisseau Mill. Le dévoilement d’un monument extérieur appelé Piliers de la Vallée a été programmé pour commémorer le début du projet de démolition du quartier 64 ans plus tôt.

« Chaque endroit a une histoire, et celle-ci fait partie de la nôtre », a déclaré Kindle à la foule en février.

« Comme notre quartier de stade chevauche l’empreinte de Mill Creek Valley, nous savions qu’il était important de reconnaître les dures vérités du passé de Saint-Louis », a-t-elle déclaré. « Nous voulons que les visiteurs apprennent, honorent et se souviennent de l’histoire et des histoires de ceux qui étaient ici avant nous. »

Les résidents survivants sont retournés dans leur ancien terrain de jeu en tant qu’invités sur un terrain familier lors de ce retour doux-amer. Pourtant, le sentiment dominant était la gratitude pour avoir reconnu le passé douloureux, entamé des conversations importantes sur la manière d’éviter des erreurs similaires à l’avenir et de ne pas avoir permis que leurs histoires – leur histoire – soient effacées.

« J’ai l’impression que nous l’avons empêché de disparaître complètement », a déclaré Gibson à CBN News.