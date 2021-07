Nous avons plus que jamais besoin d’un financement de 434 millions de livres sterling, plaident les familles d’enfants handicapés

LA pandémie a été difficile pour les familles à travers le pays – mais les enfants handicapés ont été les plus durement touchés.

Les annulations et les retards de traitements et de thérapies vitaux, le manque de soins et d’équipements de répit essentiels, et l’énorme quantité de stress et d’anxiété que ces perturbations ont causées aux enfants vulnérables ont conduit à une crise.

Maureen Muteesa, dont le fils de 15 ans, Calvin, a des besoins médicaux complexes et des troubles d’apprentissage, a écrit au chancelier Rishi Sunak pour demander plus de financement pour aider les familles

Le Sun, en collaboration avec le Disabled Children’s Partnership, a lancé la campagne Give It Back en juin 2019, pour exiger que le gouvernement rétablisse le financement de 434 millions de livres sterling qu’il a supprimé de ces familles.

Aujourd’hui, nous demandons à nouveau que le financement soit remboursé – et nous avons toujours besoin de l’aide des lecteurs de Sun.

Dans un récent rapport accablant publié aujourd’hui, le Disabled Children’s Partnership, qui représente plus de 90 organisations caritatives et organisations, a révélé que 71% des enfants handicapés avaient régressé dans leur état en raison de la pandémie.

Maureen Muteesa, dont le fils de 15 ans, Calvin, a des besoins médicaux complexes et des troubles d’apprentissage, a écrit au chancelier Rishi Sunak pour demander plus de fonds pour aider les familles dans le besoin à travers le Royaume-Uni. Nous vous demandons de suivre Maureen et de signer notre lettre demandant le remboursement des 434 millions de livres sterling.

La campagne Give It Back du Sun appelle à la réintégration des fonds destinés aux familles d’enfants handicapés

Pour signer et lire plus d’histoires de parents comme Maureen, allez à Give it back.

Ici, deux mamans racontent comment leurs enfants ont été gravement touchés par la pandémie – et pourquoi le chancelier doit le lui rendre.

Et Amanda Batten, présidente du Partenariat pour les enfants handicapés, appelle le gouvernement à prendre des mesures immédiates.

Kate et Dottie

KATE HESKETH, de Stockport, Gtr Manchester, est la maman de Dottie, quatre ans. Le jeune a subi une hémorragie cérébrale à la naissance et a depuis été diagnostiqué avec une paralysie cérébrale. Elle est également malvoyante et autiste. Kate, 37 ans, a déclaré :

La fille de Kate Hesketh, Dottie, a été touchée par des retards dans les services de santé

« AVANT que la pandémie ne commence, nous avions une bonne routine en place pour Dottie, mais lorsque le premier verrouillage s’est produit, tout s’est arrêté du jour au lendemain.

C’était affreux et les progrès de Dottie ont commencé à ralentir presque immédiatement.

Elle a rapidement commencé à se raidir à cause du manque de physiothérapie et elle a commencé à avoir des crises régulières où elle se tenait simplement dans la pièce et criait dans les airs.

Sa routine de sommeil est passée par la fenêtre et nous avons dû nous faire prescrire l’hormone mélatonine par son pédiatre.

J’ai trouvé le stress presque impossible à gérer. J’étais complètement épuisée, je me sentais très isolée et le médecin m’a prescrit des anxiolytiques.

L’impact des retards et des annulations du traitement de Dottie a également conduit à une grave régression de ses progrès. Nous n’avons pas pu faire évaluer ses yeux depuis son dernier rendez-vous en novembre 2019 jusqu’au mois dernier.

C’est malgré le fait que ses lunettes avaient été endommagées et que son ordonnance avait changé.

La santé mentale et le bien-être de Dottie ont également régressé.

Elle commencera l’école en septembre, ce qui est une étape importante.

Elle a mis en place un soutien spécialisé, mais je suis angoissé par la façon dont elle s’adaptera à un nouvel endroit et à de nouvelles personnes lorsque nous la déposerons aux portes de l’école.

Dottie est notre fille déterminée, drôle, pétillante et merveilleuse.

Mais elle – et des millions d’autres enfants handicapés dans ce pays – méritent mieux.

Le tribut que la pandémie a fait aux enfants handicapés et à leurs familles a été énorme – et c’est maintenant l’occasion de faire quelque chose à ce sujet. »

Carla et Bradley

CARLA GOLLEDGE, 31 ans, de Bradley Stoke, Gloucs, est maman de Cameron, huit ans. Cameron est atteint de la maladie génétique rare de Norrie, ce qui signifie qu’il est né aveugle et perd progressivement son audition. Il souffre de troubles d’apprentissage, d’autisme et est alimenté par sonde. Carla a dit :

Cameron, le fils de Carla Colledge, a connu des difficultés lors de la fermeture de son école Crédit : Tony Cooney

« LES CHOSES étaient déjà mauvaises en termes de soutien avant la pandémie, mais lorsque le verrouillage a eu lieu, tout a disparu pour les familles comme la nôtre.

Les services sociaux nous ont abandonnés, nous avons été oubliés. L’école de Cameron a fermé et toutes les choses qu’il aime et dont il a besoin, comme les séances quotidiennes de piscine hydroélectrique, ont tout simplement pris fin.

En avril 2020, le comportement de Cameron s’est rapidement détérioré. Il a commencé à se donner des coups dans la tête et ne dormait pas du tout pendant des jours, ce qui signifiait que je ne pouvais pas dormir.

Nous pensions qu’il souffrait mais nous ne savions pas où, alors nous l’avons emmené à A&E où les tests ont dit que tout allait bien.

Il s’est amélioré, mais quelques mois plus tard, cela s’est reproduit. Cette fois, c’était beaucoup plus extrême. Les médecins n’ont toujours rien trouvé.

Lorsque nous avons vu l’équipe de santé mentale en janvier de cette année, ils ont dit qu’ils pensaient que Cameron souffrait, ce que nous avions toujours dit. Maintenant, nous sommes vus par un chirurgien orthopédiste parce que c’est peut-être ses pieds qui lui font mal en marchant sur la pointe des pieds.

Pendant des mois, nous étions en crise. J’ai commencé à souffrir d’attaques de panique en janvier et je me suis effondré à la maison. Ma fille Morgan, qui a 12 ans, a appelé une ambulance parce que je ne pouvais plus respirer.

Les médecins ont diagnostiqué de l’anxiété avec des attaques de panique et m’ont dit que c’était le stress de s’occuper de Cameron sans soutien. Je n’ai jamais passé une nuit loin de Cameron. Il est avec nous 24h/24, 7j/7 en dehors de l’école.

Finalement, on nous a offert huit heures de soins par semaine, mais seulement après que je me sois battu bec et ongles et que notre famille ait atteint le point de rupture.

Le gouvernement doit faire plus pour aider les familles et restituer le financement manquant à la protection sociale des enfants. »