Vous voulez observer les étoiles ? Nous avons des télescopes. Vous organisez une fête ? Découvrez une machine à karaoké. Découvrez la collection d’équipements et d’autres objets non traditionnels de la Bibliothèque publique de Genève. Économisez de l’argent en empruntant des ressources que vous n’utilisez pas tout le temps ou que vous voulez simplement essayer.

Vous vous sentez inspiré pour essayer un nouveau projet? Nous pouvons t’aider:

• Préservez numériquement votre album photo de famille.

• Créez des cartes postales dans un endroit exotique en utilisant des effets d’écran vert.

• Produisez des créations uniques à l’aide de l’imprimante 3D ou du cutter Cameo.

Nous fournissons l’équipement dont vous avez besoin – tel que l’équipement de conversion numérique, l’équipement d’enregistrement audio et vidéo, les effets d’écran vert, l’impression 3D, le camée silhouette, le fabricant de boutons et plus encore – et avons un personnel expérimenté disponible pour fournir une formation.

Pour plus d’informations, appelez le bureau Learning Locker au 630-232-0780, ext. 230.

Le bibliothécaire recommande : « Night of the Mannequins » de Stephen Graham Jones est un regard tendu sur l’esprit d’un narrateur peu fiable qui est aussi rapide que troublant. Ce qui commence comme une farce amusante jouée à un ami se transforme en une tuerie frénétique. Cette nouvelle d’horreur psychologique tordue est parfaite pour les fans de films slasher tels que “Scream”, a déclaré la bibliothécaire Sophie Popovich.

Paula Krapf est responsable des relations publiques et du marketing à la Bibliothèque publique de Genève. La colonne “Au-delà des étagères” est diffusée le troisième jeudi de chaque mois. Les commentaires peuvent être envoyés à éditorial@kcchronicle.com.