Parmi les chansons thématiques des jeux FIFA, « Song 2 » de Blur – le morceau emblématique de choix pour FIFA 98 – est tout à fait à la hauteur.

À leur apogée dans les années 90, les superstars de la Britpop auraient pu exiger des frais élevés pour son utilisation – mais il s’avère qu’elles ne se souciaient pas vraiment de l’argent dans ce cas.

Ils avaient les yeux rivés sur une rémunération d’un autre type – comme l’explique Tom Stone, alors vice-président du marketing européen d’EA Sports. QuatreQuatreDeux.

« Sean Ratcliffe, devenu directeur d’EA Sports Europe, a téléphoné à Blur juste au moment où ils s’apprêtaient à monter sur scène en Australie », raconte Stone à propos de l’accord FIFA 98.

« Sean leur a dit : « Nous voulons la chanson 2, que pouvons-nous vous donner ? et je pense que c’est Damon Albarn qui a répondu : « Nous avons plus d’argent que nous ne savons quoi faire, mais ce que nous ne pouvons pas obtenir, ce sont des billets pour la finale de la Coupe du monde ».

Nous savions comment les obtenir, nous avons donc obtenu quatre billets pour la finale de la Coupe du monde 1998 et l’affaire a été conclue. »

Waouh !

FIFA ’98 était la première fois qu’EA Sports incluait une bande sonore sur le jeu. La musique utilisée dans FIFA est rapidement devenue un élément important pour le marketing et les ventes de disques des groupes.

La musique était un sous-produit populaire de la franchise à succès. Les bandes sonores typiques des 15 dernières années sont un mélange d’artistes émergents, ainsi que de musiques déjà établies auxquelles le jeu a donné un nouveau souffle.

EA Sports pourrait même avoir contribué au lancement de la carrière de certains artistes de renommée mondiale comme Avril Lavigne (ci-dessus).

Blur était déjà mondialement connu et riche au moment où EA Sports a obtenu la chanson 2 pour FIFA 98, mais leur chanson n’est pas l’hymne de la FIFA le plus écouté. Cet honneur revient à Glass Animals pour leur morceau Heat Waves, qui compte un nombre incroyable de 1 946 964 717 écoutes.

