« Nous avons peur » : l’Équateur frappé par la violence vote sous haute sécurité

Des agents de sécurité lourdement armés ont surveillé dimanche le vote des Équatoriens lors d’une élection présidentielle marquée par le meurtre d’un candidat de premier plan et le désespoir face à l’anarchie qui a englouti la nation autrefois pacifique.

Les bureaux de vote ont fermé après une journée tendue, avec des soldats et des policiers fouillant les électeurs à l’entrée des bureaux de vote, tandis que certains des huit candidats à la présidentielle portaient des casques et des gilets pare-balles pour voter.

Le petit pays sud-américain est devenu ces dernières années une scène pour les mafias de la drogue étrangères cherchant à exporter de la cocaïne, attisant une guerre brutale entre gangs locaux.

Le meurtre du sérieux candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio pendant la campagne électorale moins de deux semaines avant le vote a souligné les défis auxquels le pays est confronté.

« Le problème le plus grave, c’est l’insécurité », a déclaré l’électrice Eva Hurtado, 40 ans, alors qu’elle quittait dimanche matin un bureau de vote au nord de la capitale Quito. « Tant de crimes, d’assassinats, de disparitions. Nous avons peur. »

« La sécurité, surtout la sécurité de nos familles, de notre peuple, doit être améliorée », a déclaré le fonctionnaire Luis Veloso, 52 ans.

Le meurtre de Villavicencio a rebattu les cartes électorales, aucun des huit candidats ne devant obtenir la majorité absolue, forçant probablement un second tour le 15 octobre.

Les Équatoriens ont voté pour un successeur au dirigeant conservateur Guillermo Lasso, qui a convoqué des élections anticipées pour éviter un procès en destitution deux ans seulement après son arrivée au pouvoir.

Avocat, journaliste, tireur d’élite

En tête des sondages avant le meurtre de Villavicencio se trouvait Luisa Gonzalez, 45 ans, avocate du parti de gauche de l’ancien président Rafael Correa.

Villavicencio, qui était deuxième dans les sondages avant son assassinat, a été remplacé au dernier moment par un ami proche, un autre journaliste, Christian Zurita, qui a été témoin de son assassinat.

Quelques heures avant le vote, Zurita a déclaré qu’il recevait des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Ajoutant que son parti avait alerté les autorités et les observateurs électoraux, il a écrit sur X, anciennement Twitter :

Les menaces contre ma vie et mon équipe ne nous arrêteront pas, mais elles nous obligent à adopter des protocoles de sécurité plus stricts.

Les analystes politiques disent que le candidat qui a vu sa popularité augmenter le plus est l’homme d’affaires de droite Jan Topic, âgé de 40 ans.

Surnommé « Rambo », l’ancien parachutiste et tireur d’élite de la Légion étrangère française a juré d’éliminer les gangs criminels et de construire plus de prisons, imitant Nayib Bukele du Salvador.

Lors du vote, Topic a exhorté les électeurs à élire « le candidat qui a l’expérience, la volonté et le plan pour éradiquer la violence dans le pays ».

Les autres principaux candidats sont l’ancien vice-président de droite Otto Sonnenholzner et l’avocat autochtone de gauche Yaku Perez.

Dans l’un des pays les plus riches en biodiversité du monde, deux référendums clés ont lieu dimanche parallèlement aux élections.

L’un demandera aux électeurs de choisir de poursuivre ou non le forage pétrolier dans une réserve amazonienne qui abrite trois des dernières populations autochtones non contactées au monde.

Un autre porte sur l’opportunité d’interdire les activités minières dans la forêt de Choco Andino.

« Je me sens mal de voter en faveur de l’exploitation pétrolière, mais l’Equateur vit de ce pétrole », a déclaré l’électricienne Magdalena Maurisaca.

Guerre des gangs brutale

L’Équateur était autrefois considéré comme un havre de paix coincé entre les pays producteurs de cocaïne, la Colombie et le Pérou.

Le petit pays chevauche les Andes et l’Amazonie, et était surtout connu comme le premier exportateur mondial de bananes et abrite les îles Galapagos, où la biodiversité des îles Galapagos, où le scientifique britannique Charles Darwin a développé sa théorie de l’évolution.

Cependant, au cours des cinq dernières années, ses grands ports, la sécurité laxiste et la corruption ont attiré les cartels étrangers qui ont subi une pression accrue de la guerre contre la drogue au Mexique et en Colombie.

Une lutte pour le pouvoir entre gangs locaux s’est principalement déroulée dans les prisons, où 430 personnes ont été tuées depuis 2021, laissant une traînée de corps démembrés et brûlés.

Le politologue Santiago Cahuasqui de l’Université internationale SEK a déclaré à l’AFP :

Les Equatoriens vont voter avec trois sentiments : peur de l’insécurité… pessimisme face à la situation économique et méfiance de la classe politique.

En 2022, le pays a atteint un record de 26 meurtres pour 100 000 habitants, supérieur au taux de la Colombie, du Mexique ou du Brésil.

Les électeurs éliront également les membres du parlement de 137 sièges.

Les premiers résultats devraient tomber dimanche soir, avec un décompte final attendu dans 10 jours.

Pour gagner au premier tour, un candidat doit recueillir 40% des voix ou avoir 10 points d’avance sur son concurrent le plus proche.

Le nouveau président prendra ses fonctions le 26 octobre et ne servira que le reste du mandat de Lasso, un an et demi.