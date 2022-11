“Nous avons perdu des hommes” – Shaw Local

SYCOMORE – Cela fait plus de sept décennies que Jim Tull, Ken Cooper et Richard Korleski ont respectivement servi leur pays dans la Seconde Guerre mondiale et en Corée.

Désormais résidents de Grand Victorian of Sycamore, une résidence pour personnes âgées indépendante, ils partagent leurs expériences de leur passage dans l’armée américaine avant la Journée des anciens combattants cette année.

Cooper, 96 ans, était un soldat de l’armée américaine à l’été 1945 et a servi dans le théâtre du Pacifique. Il a dit qu’il s’était porté volontaire à l’âge de 18 ans parce qu’il “était prêt” et “voulait s’y mettre”. Lorsque la première bombe atomique a été larguée par les États-Unis sur Hiroshima, au Japon, Cooper était sur un navire ancré près des îles hawaïennes. Au moment où il arriva aux Philippines, la guerre était finie.

Bien qu’il n’ait jamais vu le combat auquel il s’était préparé lors de son enrôlement, Cooper a déclaré que son soulagement à la fin de la guerre était présent.

“Eh bien, j’étais content que la guerre soit terminée parce que nous savions ce qui allait suivre”, a déclaré Cooper. “Parce que la bataille d’Okinawa était terminée alors nous savions quelle serait la prochaine bataille.”

Ken Cooper, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, parle de son expérience en tant que soldat le 4 novembre 2022. (Camden Lazenby)

Cependant, Cooper a quitté l’armée en novembre 1946, de sorte que son service en Asie de l’Est ne s’est pas déroulé comme il l’avait prévu.

Cependant, son voisin du Grand Victorian, Tull, a trouvé de durs combats pendant son service en Corée 3 ans et demi plus tard.

Infirmier dans la deuxième division de l’armée américaine, Tull a passé 15 mois en Corée après l’enrôlement américain en 1950. Après avoir suivi une formation de base avec quatre autres hommes, Tull a été inscrit dans un tirage au sort pour voir où ils seraient stationnés.

“Trois sont allés en Europe et deux sont allés en Corée, et j’ai été l’un des chanceux qui sont allés en Corée”, a déclaré Tull, 91 ans.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui avait fait de la chance, Tull a souri et a répondu que ses camarades militaires étaient partis en Europe et “s’étaient amusés”. Entre-temps, il s’est rendu en Corée et a été la cible de coups de feu.

Parfois, dit Tull, il ne se passait pas grand-chose, mais d’autres fois, lui et l’unité se faisaient fréquemment tirer dessus. Une expérience impliquait une route de 2 miles entre deux camps de l’armée américaine qui n’était pas praticable en raison de sa proximité avec les tirs d’artillerie de l’armée coréenne.

“Ils pourraient frapper cette jeep à 2 miles de distance”, a déclaré Tull. “Peu importe à quelle vitesse vous alliez, ils pourraient le frapper.”

Une nouvelle route a finalement été construite entre les deux camps. Cela n’a cependant pas mis fin à ce que Tull a enduré. Pendant la guerre de trois ans, Tull a déclaré que son unité avait été envahie par des soldats coréens à plusieurs reprises.

“Ils sont venus charger et nous ont traversés, et même à ce moment-là, les cuisiniers et tout le monde avaient des fusils”, a déclaré Tull. “Nous avons perdu des hommes et ils ont perdu pas mal d’hommes, deux fois.”

L’Ordnanceman de l’US Navy Aviation Korleski, 93 ans, vit également dans l’installation de Sycamore et a servi pendant la guerre de Corée.

Korleski s’est enrôlé avant le début de la guerre de Corée. Korleski a déclaré qu’il entendait de plus en plus parler de guerre alors qu’il vivait à Sycamore en 1949, il a donc décidé de s’enrôler pour se donner une meilleure chance de jouer un rôle qu’il voulait jouer.

Pour Korleski, cela signifiait être un ordnanceman sur un P2V Neptune, un avion de reconnaissance qui survolait régulièrement la mer de Béring dans le nord du Pacifique. Son rôle l’a mis en charge des munitions de l’avion.

Korleski a déclaré que parfois, si son avion franchissait la ligne de changement de date internationale, les chasseurs russes l’interceptaient ainsi que les huit autres personnes à bord de l’avion avec lequel il volait.

“Vous ne penseriez jamais qu’il y a un autre avion dans le monde là-haut, mais tout à coup, il y aurait deux ou trois jets juste sur votre queue”, a déclaré Korleski. “Et alors aidez-moi, parfois ils [get] assez près de l’endroit où nous pouvions regarder dans leur pare-brise et ils nous agiteraient du doigt comme “Vous ne devriez pas être ici”, vous savez.

Richard Korleski, un vétéran de la guerre de Corée, montre son collage de souvenirs de son temps dans les forces armées il y a sept décennies. (Camden Lazenby)

Cela fait 69 ans que la guerre de Corée a pris fin, et Korleski a déclaré qu’il ne faisait rien de spécial pour observer la Journée des anciens combattants.

Tull, qui a vu le plus de combats parmi les trois anciens combattants, a déclaré qu’il ne faisait plus grand-chose non plus pour commémorer la Journée des anciens combattants.

“Eh bien, nous avions l’habitude d’avoir des défilés”, a déclaré Tull. «Ils organisaient des défilés pour que les vétérans se rendent au cimetière et différentes activités, mais maintenant, il ne semble pas qu’il se passe grand-chose.

“De nos jours, il ne semble pas que … tout le monde dit” Merci pour votre service “, mais cela n’a pratiquement aucun sens”, a déclaré Tull.

Au contraire, Cooper a déclaré qu’il pensait que le pays faisait du bon travail pour apprécier les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée – bien qu’il pense que les vétérans de la guerre du Vietnam n’ont pas reçu le même respect que lui.

« Je pense que le pays dans son ensemble essaie de garder à l’esprit les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu’ils sont appréciés », a déclaré Cooper. «Je reçois beaucoup de gens qui disent:« Merci pour votre service », et la même chose avec la Corée. C’est pour les vétérans du Vietnam que je suis désolé parce qu’ils ne le font pas. Ils n’ont pas eu beaucoup de respect. »

Tull a déclaré qu’il ne savait pas comment le public pouvait mieux soutenir et remercier les anciens combattants, car il pense que la Journée des anciens combattants est considérée comme n’importe quel autre jour férié.

“Joyeux Halloween, pas de bonne fête des anciens combattants. C’est la même chose », a déclaré Tull. « Les gens ne s’en soucient pas vraiment. Je veux dire, il y a beaucoup de discussions mais ça n’a pas de sens. Nous avons eu beaucoup de défilés et d’activités et d’autres choses il y a des années, mais maintenant c’est juste un autre jour.