Nous avons payé d’avance 50 000 £ à un constructeur respecté pour une extension – il a démoli notre maison et a disparu… nous avons fait une erreur de débutant

Une maman de deux enfants qui dit avoir perdu 50 000 £ au profit d’un constructeur qui « est parti et n’est jamais revenu » après avoir démoli l’avant et l’arrière de sa maison a raconté son « cauchemar ».

Chloe Sweden affirme que son constructeur a abandonné le travail après avoir démoli l’avant et l’arrière de sa maison.

La scène dans le jardin de Chloé après que son constructeur a abandonné le travail Crédit: PA Real Life

Chloé en avait appris davantage sur les relations avec les constructeurs et les commerçants depuis son calvaire Crédit: PA Real Life

Une photographie montrait son jardin arrière ressemblant à un champ de bataille avec un grand trou rempli d’eau entouré de monticules de boue.

À un moment donné, Chloé dit que les ouvriers qui travaillaient pour le constructeur absent lui ont « crié » après qu’elle ait refusé de leur remettre plus d’argent.

La mère occupée qui dirige sa propre entreprise a déclaré qu’elle devait ensuite remettre 80 000 £ supplémentaires à un nouveau constructeur pour terminer le travail.

Chloé, qui vit dans le Hertfordshire avec son mari Scott, 42 ans, et leurs enfants, Taylor, huit ans, et Lana, 10 ans, a déclaré que sa famille était restée « bloquée » dans une maison qui ressemblait « à un chantier de construction ».

En 2018, le couple a décidé d’agrandir l’avant, l’arrière et le côté de leur maison des années 1960.

Un constructeur qui a été recommandé par un ami a cité 100 000 £.

Le couple a accepté de payer 50 000 £ d’avance en espèces, une décision qu’ils ont fini par regretter.

Chloé, directrice générale et fondatrice de l’entreprise de développement durable Lowr, a déclaré: « Il a démoli le devant de notre maison et il a démoli l’arrière de notre maison.

« Ensuite, il est parti et n’est jamais revenu – nous étions totalement bloqués dans ce qui ressemblait à un chantier de construction. »

Elle affirme avoir contacté le constructeur à plusieurs reprises, mais il n’a pas répondu. Le « cauchemar » de Chloé avait alors commencé.

Chloé a déclaré: « Nous avons essayé de contacter la police, mais parce que nous avons payé en espèces, ils ont dit qu’ils ne pouvaient vraiment rien faire.

« C’était horrible parce que nous avions des gens sur place, et ils disaient: » Vous devez nous payer « , et je me suis dit: » J’ai payé votre patron « .

« Ils ne m’ont pas cru, et ils ont commencé à crier et m’ont dit que je ne reverrais plus jamais cet argent. »

La femme d’affaires prospère a ensuite été forcée de trouver un nouveau constructeur qui serait chargé de terminer le travail difficile.

Elle a déclaré: « Nous devions trouver un constructeur qui était prêt à terminer le travail, ce que beaucoup de constructeurs ne voulaient pas faire.

« Cela a vraiment traîné en longueur – nous vivions sur un chantier, avec deux enfants assez jeunes, nous n’avions qu’à créer une coquille de ce que nous allions construire.

« Nous avons également réalisé que nous n’aurions pas les moyens de le meubler. »

Une fois la construction terminée six mois plus tard, pour un coût supplémentaire de 80 000 £, Chloé a dû meubler deux chambres, une salle de bain, une salle à manger et une salle de jeux.

Elle a expliqué: «Nous sommes allés en ligne tous les jours pour essayer de trouver des choses – nous avons réutilisé tout ce sur quoi nous pouvions mettre la main – nous avons même une vieille poubelle comme table d’appoint.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour obtenir des choses à moindre coût.

« Littéralement, tout dans la maison est d’occasion – nous avons dépensé environ 1 500 £ en meubles, mais je pense que nous avons économisé jusqu’à 20 000 £ car nous avons dû acheter des lits et des canapés qui ont tendance à être les plus chers. »

Chloé a également l’impression d’avoir beaucoup appris du drame, mais admet que l’épreuve a érodé sa confiance dans les ouvriers.

Elle a déclaré: « Je sais maintenant marchander, magasiner, raconter mon histoire et demander d’où viennent les choses.

« Avec un constructeur, nous avons eu des petits trucs à faire dans la maison depuis lors, mais c’est vraiment difficile de trouver quelqu’un – vous ne pouvez pas toujours ignorer les recommandations – je pense qu’il est important de faire confiance à votre instinct. »

Quels sont mes droits En vertu de la loi sur les droits des consommateurs, toute personne qui conclut un contrat de biens et de services peut s’attendre à ce que ceux-ci soient fournis avec un soin et une compétence raisonnables. Et cela inclut les constructeurs, les plombiers, les décorateurs et les électriciens. Cela inclut également les matériaux, qui doivent être de qualité satisfaisante, tels que décrits et adaptés à l’usage. Si vous avez été victime d’un constructeur de cow-boys ou si vous avez eu un différend avec vos entrepreneurs, vous devez d’abord rassembler toutes les preuves dont vous disposez, y compris les documents, photos, vidéos, messages et relevés bancaires. Ensuite, essayez de résoudre les problèmes directement avec l’entreprise, avant d’essayer un mode alternatif de règlement des différends (ADR) tel que la médiation ou les services d’un médiateur. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre banque pour savoir si vous pouvez récupérer l’argent dépensé en utilisant l’article 75 de la loi sur le crédit à la consommation (si le travail coûte entre 100 £ et 30 000 £, votre compagnie de carte de crédit est solidairement responsable si quelque chose se passe faux). Si cela ne fonctionne pas, signalez-les à la police au 101. Alors que les frontières entre ce qui est criminel et simplement la mauvaise pratique sont floues, un entrepreneur pourrait être condamné pour fraude. Il est également important de contacter Trading Standards. Citizens’ Advice dispose d’un formulaire en ligne pour vous aider à le faire. TS décidera alors s’il faut enquêter davantage sur la base des informations que vous fournissez et aider à négocier un règlement. Même si ce n’est pas le cas, les détails peuvent aider si quelqu’un d’autre se plaint de la même entreprise. Il est également possible d’amener les constructeurs devant une cour des petites créances si vous avez été laissé de côté. Cependant, vous courez le risque d’accumuler des frais importants. Bien que la plupart des assurances habitation ne couvrent pas les travaux de construction, cela vaut la peine de le confirmer auprès de votre fournisseur. Et vous devriez également, si possible, vérifier si votre constructeur détient une assurance responsabilité civile, ce qui serait également utile. Vous pouvez trouver une liste complète des problèmes et de vos droits en tant que propriétaire ici.

En 2018, Chloé et son mari Scott ont décidé d’agrandir l’arrière, l’avant et le côté de leur maison des années 1960 Crédit: PA Real Life