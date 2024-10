En 2021, Seth Rogen a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de travailler à nouveau avec James Franco, après que Franco ait réglé un procès pour inconduite sexuelle en 2019.

James Franco croit en son amitié de longue date avec Seth Rogen a suivi son cours.

En parlant avec Variété au Festival du Film de Rome à propos de son nouveau film Salut Joe — Le deuxième film de Franco à sortir depuis 2019, après accusé de comportement sexuellement inapproprié par cinq femmes, dont quatre étaient ses étudiantes en théâtre, lors d’une campagne de 2018. Los Angeles Times article – l’acteur et cinéaste a déclaré que lui et Rogen, 42 ans, n’étaient pas en contact ces jours-ci.

Ernesto Ruscio/Getty ; Rodin Eckenroth/Getty » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/xZ41awYK1dlgWsbKmNjZQA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/2f75606ca1abcb5523ad1406f62fcd14″ class= »caas-img »/> Ernesto Ruscio/Getty ; Rodin Eckenroth/Getty » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/xZ41awYK1dlgWsbKmNjZQA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/2f75606ca1abcb5523ad1406f62fcd14″ class= »caas-img »/> Ernesto Ruscio/Getty ; Rodin Eckenroth/Getty

« Je n’ai pas parlé à Seth. J’adore Seth, nous avons passé 20 belles années ensemble, mais je suppose que c’est fini », a déclaré Franco à propos de sa relation avec son collaborateur fréquent sur des projets comme Freaks et Geeks, Ananas Express, C’est la fin et L’artiste du désastre.

« Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je lui ai dit à quel point il comptait pour moi », a ajouté Franco.

Dale Robinette/Columbia Seth Rogen et James Franco dans Pineapple Express

La carrière de Franco est au point mort après deux de ces anciens étudiants en théâtre a déposé une plainte pour inconduite sexuelle en 2019. Franco réglé le procès en 2021, et les dossiers obtenus par PEOPLE à l’époque montraient qu’il a accepté de payer 2,235 millions de dollars dans le règlement.

« Bien que les défendeurs continuent de nier les allégations contenues dans la plainte, ils reconnaissent que les plaignants ont soulevé des questions importantes ; et toutes les parties croient fermement que le moment est venu de se concentrer sur la lutte contre les mauvais traitements infligés aux femmes à Hollywood », ont déclaré les deux parties dans une déclaration commune. déclaration publiée en 2021.

La même année, Rogen a déclaré dans une interview qu’il n’avait pas l’intention de travailler avec Franco avancer.

« Je suis tellement reconnaissante de travailler. J’ai fait l’objet d’un procès, et pendant ce procès, je ne travaillais pas. Mais ensuite, COVID a frappé, donc tout le monde ne travaillait pas. Donc, je ne sais pas, c’était tout… Je veux dire, nous étions tous un peu dedans, donc c’était un peu comme : « Je ne sais pas ce que je suis », a déclaré Franco. Variététout en parlant de son absence d’Hollywood.

« Mais j’ai certainement utilisé ce temps, je l’espère, pour un bon objectif. Et peu importe ce qui m’arrivait auparavant, j’ai dû changer tout mon mode de vie. Je suis donc fier du genre de travail que j’ai fait pendant cette période. . Et oui, je ne travaillais pas dans des films, mais je faisais certainement beaucoup de travail pour changer qui j’étais. »

Ed Araquel/Columbia/Point Grey/Kobal/Shutterstock James Franco et Seth Rogen dans l’interview

« Se faire dire que vous êtes mauvais est douloureux », a-t-il ajouté ailleurs dans l’article. « Mais finalement, c’est un peu ce dont j’avais besoin pour arrêter de suivre le chemin que j’allais. »

Alors que Franco commence à reprendre sa carrière cinématographique — Variété a noté au moins trois projets supplémentaires qu’il a en préparation – l’acteur a rappelé qu’il « n’avait pas vraiment eu de vie personnelle » dans le passé, tout en parlant d’une attitude de bourreau de travail avant ce procès.

« J’avais des amis, mais cela a toujours été lié à mon travail », a-t-il déclaré. « Et donc, oui, j’ai consacré beaucoup de temps à ma vie personnelle. J’ai une relation depuis sept ans et demi. [with actress and filmmaker Izabel Pakzad]. Je n’avais jamais pu faire ça auparavant. J’avais tout simplement trop peur, vraiment… pour avoir une véritable intimité avec qui que ce soit. »

Lire l’article original sur Personnes.