« Nous avons passé 18 mois en croisière car c’est moins cher qu’une maison de retraite » | Monde | Nouvelles

Jess a ajouté : « Nous accueillons les différents capitaines à bord. »

Le couple, originaire d’Australie, navigue depuis des décennies. Mais après que la pandémie de coronavirus ait paralysé l’industrie, ils étaient impatients de retourner sur l’eau.

Marty a déclaré: « Finalement, j’ai dit à mon agent: ‘Écoutez, quoi qu’il arrive, réservez-le’ et c’est comme ça que la croisière est devenue si longue. »

Avec tous leurs repas inclus et leur chambre nettoyée quotidiennement, les Ansens estiment qu’une croisière coûte moins cher qu’une maison de retraite. Ils disent que le directeur de l’hôtel du navire, Ren van Rooyen, est à bord depuis moins longtemps qu’eux.

« Nous plaisantons toujours en disant que je pars et que je reviens et c’est comme si je venais voir ma famille – ma mère et mon père encore – ils sont comme mes deuxièmes maman et papa à bord », a déclaré Ren.