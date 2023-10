Nous avons passé 18 mois à vivre sur des navires après avoir réservé 51 croisières… c’est moins cher que de débourser pour une maison de retraite

UN COUPLE a révélé avoir passé 18 mois à vivre sur des navires après avoir réservé 51 croisières, car c’était moins cher que les frais de maison de retraite.

Marty et Jess Ansen, d’Australie, ont passé un an et demi en mer tout en économisant de l’argent sur leur loyer.

Marty et Jess ont réservé 51 croisières consécutives car c’est moins cher que de vivre dans une maison de retraite Crédit : Une affaire actuelle

Le couple a déclaré que la mer leur avait manqué après l’arrêt de l’industrie des croisières suite à la pandémie. Crédit : Une affaire actuelle

Le couple a déclaré qu’ils avaient manqué de naviguer sur les océans après que la pandémie a frappé et que l’industrie a été paralysée.

Depuis lors, les deux hommes ont passé la plupart de leurs journées sur un bateau de croisière, préférant leur style de vie à celui qu’ils auraient autrement vécu sur la terre ferme.

Marty et Jess ont révélé qu’ils étaient à bord du navire Coral Princess depuis juin 2022, a rapporté A Current Affair.

Selon Marty, il a dit à son agent de réserver tout ce qui était disponible – c’est pourquoi la croisière du couple est devenue si longue.

Il a déclaré : « Nous restons à bord plus longtemps que quiconque. Les roues changent mais nous restons à bord. »

Les deux amoureux de la mer se sont tellement habitués à leur vie de croisière qu’ils sont tombés dans une routine quotidienne à bord du Coral Princess.

Ils passent même une heure par jour à jouer au tennis de table ensemble.

« Nous le faisons ensemble et nous nous amusons beaucoup », a déclaré Jess.

Non seulement le couple économise de l’argent sur les frais qu’il paierait pour une maison de retraite, mais il n’a pas non plus besoin d’acheter de la nourriture.

Leurs repas sont inclus dans le prix global de la croisière, tout comme le ménage.

Marty a déclaré : « Nous ne savons plus comment nous laver, nous ne savons pas comment faire un lit, parce que nous ne l’avons pas fait depuis si longtemps. »

Il a également plaisanté en disant que le couple doit désormais « rester à bord juste pour rester en vie » en raison du manque de responsabilités qu’ils ont désormais.

Le couple habite le navire depuis si longtemps maintenant que même le personnel et les membres de l’équipage ont surpris Jess alors qu’elle célébrait son anniversaire le mois dernier.

Jess a déclaré qu’ils accueillaient désormais les différents capitaines à bord car ils vivaient sur le navire depuis si longtemps.

Le directeur de l’hôtel du navire, Ren van Rooyen, est à bord du Coral Princess depuis moins de temps que Jess et Marty.

Il a déclaré : « Nous plaisantons toujours en disant que je pars et que je reviens et c’est comme si je venais voir ma famille – ma mère et mon père à nouveau. Ils sont comme mes deuxièmes maman et papa à bord. »

Marty et Jess ont encore huit mois à bord du Coral Princess, mais ont révélé qu’ils prévoyaient déjà de faire un autre voyage autour du monde avant de partir.

Ensuite, ils envisagent de faire une croisière d’un an à bord du Crown Princess.

Cela survient après qu’un homme qui passe 300 jours par an à vivre sur un bateau de croisière chic a révélé que les coûts globaux ne sont pas aussi élevés qu’on pourrait s’y attendre.

Ryan Gutridge a commencé à vivre sur le bateau de croisière Royal Caribbean en 2021, après avoir réalisé qu’il pouvait travailler à distance depuis la mer en raison de la pandémie de COVID-19.

Une femme a également raconté qu’elle vit à plein temps sur un bateau de croisière après avoir quitté la maison à 19 ans – et qu’elle ne paie pas un centime de loyer.

Antonia Cole a expliqué comment elle a travaillé à bord de navires de croisière pendant deux ans et a déclaré qu’elle vivait sa « vie de rêve ».

Et un Américain a révélé comment il avait acheté un appartement entier sur un bateau de croisière, car c’était moins cher qu’une maison.

Austin Wells, de San Diego, a été l’un des premiers à acheter le studio du nouveau MV Narrative, un méga bateau de croisière doté de 500 chambres et appartements privés.