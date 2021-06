Le plus haut chef de la police britannique a déclaré à un public de femmes qu’elle « avait parfois un mauvais « un » » dans ses rangs, le même jour, le PC Wayne Couzens a admis l’enlèvement et le viol de Sarah Everard.

Dans un discours prononcé devant le Women’s Institute (WI), Cressida Dick, la commissaire de la police métropolitaine, s’exprimant sur la violence à l’égard des femmes et des filles, a déclaré que les « événements récents » avaient accru « les inquiétudes des gens, les inquiétudes des femmes au sujet de la violence ».

« Nous reconnaissons que nous devons être – et nous sommes – intolérants à la violence contre les femmes et les filles », a-t-elle déclaré. « J’ai 44 000 policiers et employés qui travaillent au Met. Malheureusement, certains sont maltraités à la maison par exemple.

«Et malheureusement, à l’occasion, j’ai un bad’un. Nous sommes intolérants et nous nous fixons des normes élevées dans la façon dont nous travaillons pour identifier, prévenir et lutter contre de tels comportements. »

PC Couzens a comparu mardi à l’Old Bailey où il a plaidé coupable de l’enlèvement et du viol de Sarah Everard, qui a disparu en mars alors qu’elle rentrait chez elle à Clapham, dans le sud de Londres.

Le tribunal a entendu Couzens avoir accepté la responsabilité du meurtre de Mme Everard, mais n’a pas été invité à plaider pour une accusation de meurtre.

Faisant directement référence à la disparition et au décès de la responsable marketing de 33 ans, elle a déclaré que cela avait envoyé « des ondes de choc dans mes communautés et dans mes effectifs ».

Elle a ajouté : « Le Met était en colère et choqué – tout le monde. Ce qui leur est arrivé a été un catalyseur pour une préoccupation sociétale plus large concernant la sécurité des femmes et des filles. Les agents de police sont également des membres de nos communautés et du public et nous le ressentons avec acuité.

« Ces événements ont mis en évidence le fait que les femmes et les filles ne se sentent pas aussi en sécurité que nous le souhaitons. Arrêt complet. »

Le PC Wayne Couzens a comparu à l’Old Bailey plus tôt dans la journée où il a plaidé coupable de l’enlèvement et du viol de Sarah Everard (photo) (PENNSYLVANIE)

Mme Dick a déclaré que « Londres est l’une des grandes villes les plus sûres au monde » et que les chiffres de la criminalité suggéraient que « nous sommes maintenant plus à l’abri de la violence que nous ne l’avons été (sic) dans le passé », mais a ajouté qu’il y a « un travail à faire fait pour améliorer la confiance dans la police pour les femmes à travers Londres. »

Dans le discours de mardi au WI, Mme Dick a également annoncé une nouvelle « Initiative Walk and Talk ». Elle a ajouté: «Nous pilotons actuellement cela à Clapham, nous avons des policières qui connaissent très bien la région et elles s’associent avec des femmes, des membres du public lors de patrouilles de rue.

« L’Initiative a été élaborée par des agents de cette région et fait partie d’une réponse proactive aux préoccupations des femmes. Ces inquiétudes se sont intensifiées ces derniers temps.

Ses commentaires interviennent après que Mme Dick a attiré des critiques de tous les horizons politiques après des scènes troublantes lors d’une veillée pour Mme Everard où des officiers ont été vus retirer avec force des femmes de l’événement pacifique pour honorer la femme de 33 ans.

Les scènes choquantes ont conduit à des appels à la démission de Mme Dick et à un Priti Patel indigné d’exiger un rapport complet sur l’incident du 13 mars.

La ministre fantôme de la violence domestique, Jess Philips, a déclaré à l’époque qu’il y avait « tant d’occasions manquées » par la police, qui avait interdit le rassemblement en raison de la réglementation de Covid, de travailler avec les organisateurs pour que l’événement se déroule en toute sécurité.

Elle a ajouté: « Ils ont raté l’occasion à chaque tournant jusqu’à ce que nous voyions une femme de 5 pieds 2 pouces coincée avec deux hommes sur le dos. »