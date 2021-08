Nous avons pardonné au conducteur qui a tué sa fille dans un accident et l’avons laissé emménager dans notre maison

LES PARENTS d’une fille tuée dans un accident de voiture ont remarquablement raconté comment ils ont emmené l’homme responsable de sa mort dans leur maison – l’appelant même un fils.

Elizabeth et Fernando Jimenez ont perdu leur fille Maria quelques jours avant ses 24e anniversaire en 2017, mais s’est senti obligé d’aider son «ami» Nick Hay alors qu’il faisait face à des poursuites.

Maria Jimenez, 24 ans, est décédée en mars 2017 Crédit : GoFundMe

Elle a été tuée après qu’une voiture conduite par un ami Nick Lay a renversé une route à deux voies dans le sud-ouest de Londres Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

En cette nuit fatale, Nick avait décidé de prendre le volant de la voiture après une soirée parce que Maria avait bu.

Alors qu’il prenait le contrôle, il a viré sur une route à deux voies dans le sud-ouest de Londres, atteignant une vitesse de 110 mph.

Conduisant à plus du double de la limite, il a viré sur deux voies, a heurté une réservation centrale et a finalement renversé la voiture.

Malheureusement, Maria, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été tuée alors que la police a décrit l’incident comme « entièrement évitable ».

Les parents de la jeune femme ont été consumés par le chagrin alors que la nouvelle du décès de leurs filles filtrait.

Le père Fernando « s’est effondré sur son sol » alors que la police s’est présentée à sa porte à Surrey.

Il a rapidement informé sa partenaire Elizabeth et d’autres membres de la famille qui « ont pleuré ensemble ».

Mais remarquablement, alors que l’esprit de la mère de Maria tournoyait avec des questions sans réponse, Elizabeth pensait non seulement à sa famille et à sa fille, mais aussi au jeune Nick.

« Soudain, j’ai pensé ‘Attendez une minute, qui est avec Nick au poste de police ?’ », se souvient Elizabeth. « Je savais que sa famille vivait à Singapour. Il doit être désespéré.

« Je n’avais jamais rencontré cet homme auparavant. Je sais qu’avec la mort de leur fille, beaucoup réagiraient avec une colère et un blâme furieux. Mais tout ce que je ressentais était une profonde inquiétude pour ce jeune homme que je ne connaissais pas. Je voulais juste être à ses côtés.

Mais malgré la mort tragique de leurs filles, ses parents ont choisi de pardonner à l’homme responsable Crédit : GoFundMe

Elizabeth était au courant de la relation que les deux avaient entretenue après que sa fille eut mentionné pour la première fois Nick en 2017 – un jeune homme venu de Corée au Royaume-Uni un an auparavant.

Maria parlait anglais, espagnol et coréen, et avait étudié la linguistique à l’université de Brighton avec l’intention d’enseigner à l’étranger après avoir obtenu son diplôme.

Elizabeth a déclaré que les deux s’étaient soutenus dans les moments difficiles et suivaient des cours de musique ensemble.

Elle a parlé à sa fille une dernière fois le 22 mars 2017, alors que Maria se rendait avec Nick à leur rencontre habituelle. Quelques heures plus tard, elle était partie.

Alors que Nick luttait pour faire face aux conséquences de ses actes, Elizabeth a décidé qu’elle devait voir Nick et l’amener dans le giron de sa famille en deuil.

« Cette situation était déjà assez mauvaise », dit Elizabeth. « Je ne pouvais pas supporter l’idée que Nick allait être une autre victime. »

Elle se souvient avoir vu le jeune homme effrayé entrer dans le salon en direction de son partenaire Fernando – pour qui il avait précédemment blâmé la mort de sa fille.

« Nick l’a serré dans ses bras et lui a dit : ‘s’il te plaît, pardonne-moi’. En larmes, ils se sont tous les deux effondrés sur le sol, pendant tout ce temps Nick répétait sa demande encore et encore et Fernando disait: « Je te pardonne, fils ».

Nous lui avons rappelé qu’il était pardonné et aimé. Elizabeth Jiménez

Fernando a suggéré qu’à partir de ce moment, Nick ferait partie de la famille.

« Si j’avais gardé ces sentiments, ils m’auraient détruit. Au lieu de cela, j’ai décidé de l’aimer. C’est à ce moment-là qu’il est devenu un fils pour moi », a-t-il déclaré.

Comme le couple a découvert que Nick serait poursuivi et n’avait nulle part où vivre, ils l’ont invité à rester.

« Sa famille était à l’autre bout du monde, il avait besoin de nous. Donc, pendant six semaines, il a vécu avec nous. Nous cuisinions et marchions, et c’était merveilleux de l’avoir là-bas.

Bientôt, Nick a plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et a été emprisonné pendant cinq ans.

Mais les parents en deuil ont continué à lui rendre visite chaque semaine « en lui rappelant qu’il était pardonné et aimé ».

Après trois ans et demi, Nick a été libéré mais a été rapidement emmené directement à l’aéroport et renvoyé à Singapour.

Elizabeth dit : « Il a si bien réussi. Maintenant marié et avec un bébé en route, nous parlons encore tous les jours. Il n’y a que Covid qui m’a empêché de visiter.

En réfléchissant à leur parcours, son père Fernando a déclaré : « Le vrai pouvoir du pardon est pour la personne qui le donne, pas seulement pour celui qui le reçoit.

« Rien ne ramènerait Maria. Mais pardonner à Nick m’a aidé à guérir. »

Elizabeth, a ajouté : « Nous avons toujours enseigné aux enfants, ne réagissons jamais avec colère, réagissons toujours avec amour.

« Ce que nous avons fait avec Nick est exactement ce que Maria aurait voulu que nous fassions. Maintenant, il nous est aussi cher que n’importe quel enfant pourrait l’être.