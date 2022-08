Nous avons parcouru 160 miles pour nos vacances et avons trouvé quelqu’un d’autre dans notre caravane après une arnaque cruelle

UNE FAMILLE a fini par conduire 160 miles après que quelqu’un est arrivé à sa caravane de vacances et les a trouvés victimes d’un escroc cruel.

Amber Kmiotek, 21 ans, a versé un acompte de 100 £ afin de rester une semaine dans un parc de caravanes privé à Skegness, dans le Lincolnshire, avec sa mère Adele Green, 54 ans, atteinte de la maladie de Parkinson et de Riley, cinq mois.

Amber Kmiotek, à droite, avec sa mère et Riley, cinq mois Crédit : Kennedy News

Certains des messages qu’Amber a envoyés à ‘Amiee’ Crédit : Kennedy News

Amber était « absolument dégoûtée » que son jeune fils, Riley, manque ses premières vacances Crédit : Kennedy News

Le soignant d’Adele et ses trois enfants les accompagnaient également.

La femme avec qui Amber a réservé a déclaré qu’elle les rencontrerait sur le site le 1er août et remettrait les clés, auquel cas Amber paierait les 200 £ restants.

Même si la femme a envoyé des SMS disant qu’elle était en route, elle ne s’est jamais présentée et Amber a rapidement découvert que la caravane qu’elle avait réservée était occupée par d’autres personnes.

Après avoir attendu pendant deux heures, Amber, qui vit à Doncaster, a déclaré qu’ils avaient été forcés de rentrer chez eux.

Elle a dit qu’elle était “absolument dégoûtée” que les premières vacances de son fils aient été gâchées.

La femme à qui appartient le téléphone dont Amber a reçu des messages a nié qu’elle s’appelait Amiee ou qu’elle avait arnaqué la famille.

Elle a affirmé qu’elle avait été usurpée par quelqu’un utilisant son numéro et les coordonnées bancaires de son partenaire et avait contacté la police à ce sujet.

Cependant, elle n’a pas été en mesure de fournir un numéro de référence du crime.

Skegness Sands a déclaré qu’Amber avait appelé avant le voyage pour vérifier si Aimee était légitime et qu’ils avaient dit que, comme il s’agissait d’un site sans location, c’était probablement une arnaque et s’était demandé pourquoi elle avait “emballé toute sa famille” alors qu’elle le savait.

Amber a déclaré: “C’était les premières vacances de mon fils, nous étions tout excités pour ces vacances.

“Nous avons réalisé après environ une demi-heure que nous pensions que c’était louche, nous avons envoyé plus de 100 appels et messages et elle les lisait tous et se déconnectait.

“C’est plus qu’une blague, nous avons payé 100 £ pour le voyage.”

“C’EST AU-DELÀ D’UNE PLAISANCE”

Amber a déclaré qu’elle cherchait des caravanes à louer à Skegness sur divers groupes Facebook.

Elle a déclaré: “Je ne l’ai jamais fait auparavant, mais j’ai des amis qui louent des caravanes, alors j’ai pensé que ce serait sûr.

“Amiee m’a envoyé un message privé disant qu’elle avait une caravane alors j’ai demandé des détails, des photos, l’emplacement, tout.

“En fait, elle m’a Facetimed ainsi qu’à ma mère et nous a montré une caravane qu’elle faisait à l’époque. Elle était dans une caravane [when she called].

“Elle m’envoyait des textos presque tous les deux jours et me téléphonait de temps en temps pour s’assurer que nous allions venir et dire” Je parie que vous avez hâte d’y être “. Nous lui avons dit que nous paierions 200 £ le jour même. Elle n’arrêtait pas de nous demander quand nous l’avions payé et nous avons dit le jour pour que nous sachions qu’elle ne nous arnaquerait pas et elle a dit que ça allait.”

AVERTI QUE CELA POURRAIT ÊTRE UNE ARNAQUE

Elle a dit qu’elle avait appelé Skegness Sands et qu’ils lui avaient dit qu’ils ne connaissaient pas d’Amiee et l’avaient prévenue que c’était probablement une arnaque.

Cependant, la mère d’un enfant a décidé d’y aller quand même car elle pensait que la réception du site ne connaîtrait pas le nom de chaque propriétaire et Amiee était convaincante.

La propriétaire du téléphone a admis que c’était elle sur les photos du compte de réseau social avec lequel l’escroc avait contacté Amber, mais la femme a déclaré qu’elle n’avait même jamais entendu parler de Skegness, n’avait jamais FaceTimed Amber et a déclaré qu’elle n’avait pas de compte bancaire. .

Elle a déclaré: “Je suis moi-même allée à la police, ce n’est pas moi, quelqu’un a utilisé mon numéro, ils se font passer pour moi. Je n’ai jamais appelé la fille par vidéo de ma vie.”

Cependant, Amber reste catégorique sur le fait que la femme sur les photos du compte de réseau social était la même femme avec qui elle a Facetimed.

Amber prétend qu’elle a trouvé d’autres personnes qui ont été arnaquées par la même femme.

Elle a déclaré: “Elle a plusieurs comptes sur Facebook sous différents noms. Les gens m’ont envoyé des messages disant que cela leur était arrivé.

“Les gens prennent des trains en pensant qu’ils partent en vacances et ils sont restés là parce qu’ils n’ont pas de billets de retour avant la semaine suivante.”

Un porte-parole de Skegness Sands a déclaré: “Nous voudrions simplement préciser que Skegness Sands n’est en aucun cas lié au supposé propriétaire qui a pris le dépôt d’Amber.

“Nous avons reçu un appel téléphonique le 24 mai au bureau d’une mère et sa fille demandant si nous étions un site de location car la dame a dit qu’elle avait payé un acompte à une Amiee [redacted] pour une caravane et vérifiait qu’ils étaient légitimes – nous leur avons dit que nous étions un site non locatif et réservé aux propriétaires privés, il y avait donc une très forte probabilité que ce ne soit pas légitime.

“Je n’enlève pas le fait qu’Amber a perdu 100 £, mais on lui a dit en mai que nous étions un site sans location et elle avait alors des doutes pour nous appeler.

“Nous ne lui avons donné aucune raison de penser que ses relations avec Amiee étaient légitimes, alors pourquoi elle a emballé toute sa famille et fait le voyage doit être remise en question.”

Amber avait parcouru 160 miles depuis son domicile à Doncaster pour les vacances Crédit : Kennedy News