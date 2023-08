Nous avons parcouru 1 300 milles pour regarder les Lionnes écraser l’Espagne dans leur propre arrière-cour, déclarent les fans anglais descendant sur Magaluf

DEUX fans de football purs et durs ont parcouru 1 300 miles jusqu’à Magaluf avant la finale de la Coupe du monde féminine d’aujourd’hui pour voir « l’Espagne se faire écraser dans son propre jardin ».

Adam Hague, 33 ans, et son beau-père, Henry Morgan, 68 ans, savaient exactement où ils voulaient être pour encourager les Lionnes et assister à l’histoire.

Adam Hague et son beau-père Henry Morgan ont quitté la foule pour regarder le match depuis Magaluf Crédit : Louis Wood

Tim Drugan et sa fille, Tia (à gauche), et sa nièce, Lucy (à droite), en route pour regarder ensemble la finale historique Crédit : Louis Wood

La famille Surrey Hayley et Rick et leurs enfants, Isaac et Honor, sont prêts et rugissent pour le match Crédit : Louis Wood

Avant la finale d’aujourd’hui où l’histoire attend d’être écrite dans les coulisses – une destination de vacances britannique en particulier ressent le buzz.

Les bars de Magaluf se sont préparés pour une avalanche de Britanniques prenant le relais lors de la finale à succès de l’Angleterre contre l’Espagne.

L’équipe d’Angleterre est entrée dans l’histoire en éliminant l’équipe australienne sur son terrain dans une victoire 3-1 âprement disputée pour représenter l’Angleterre lors de la première finale de Coupe du monde depuis 1966.

Maintenant, l’immortalité est à leur portée et ils visent à lever la coupe après plus de cinq décennies.

Mais pour les Britanniques profitant du soleil d’été à l’étranger dans la maison de leurs rivaux, leur emplacement ne semble pas prêt à atténuer leur fièvre de la Coupe du monde.

En fait, Adam et Henry se sont envolés spécifiquement pour le sol espagnol, convaincus que les Lionnes le ramèneraient à la maison.

Adam a déclaré: « Nous sommes venus à Magaluf hier et nous nous envolons demain, nous ne sommes ici que pour regarder le match.

« Nous voulions voir l’Angleterre écraser l’Espagne dans son propre jardin. »

Les fans de football ont pris le contrôle de la ville côtière avec leurs maillots de football, leurs acclamations et leur bonne humeur aujourd’hui.

Le Sun a également rencontré un père, une fille et une nièce tous habillés de la tête aux pieds en tenue d’Angleterre et à la recherche d’un bar rempli de Britanniques pour regarder le match historique de ce matin.

Tim Drugan, 36 ans, a quitté tôt sa nièce, Lucy, 16 ans, et sa fille, Tia, 11 ans, partagent un amour du football et croient que l’Angleterre repartira avec le trophée.

« Nous pensons que ce sera un 2-1 pour les Lionnes et notre joueur préféré est Russo », a déclaré Tia.

Tim a ajouté: « Oui, nous sommes très excités et nous nous dirigeons vers un bar à regarder maintenant, qui, nous l’espérons, sera plein de Britanniques [fans]. »

La famille Surrey, Hayley, 40 ans, son mari, Rich, 47 ans, et les enfants Isaac et Honor, 11 et 9 ans, rugissent et sont prêts à regarder le match depuis l’étranger.

« Nous avons regardé chaque match de la Coupe du monde féminine. Les Lionnes nous ont toutes inspirées », a déclaré maman Hayley.

« Ella Toone est ma joueuse préférée », a déclaré Isaac, tandis que Honor a partagé que Lauren Hemp était la sienne.

Manuel Pozauco, 41 ans, un habitant de Majorque qui travaille au bar Lineker depuis six ans, a vu de nombreux grands tournois de football aller et venir.

« Celui-ci sera grand, fou, nous attendons beaucoup de monde », a-t-il déclaré au Sun devant le bar sportif tentaculaire appartenant au frère de l’ex-footballeur Gary Lineker, Wayne Lineker.

«Il y aura des drapeaux, des offres de boissons avec des sponsors, beaucoup d’énergie. Je ne m’attends pas à ce qu’un Espagnol ose mettre les pieds ici. »

Le hotspot britannique chevauche la tristement célèbre bande de Magaluf et il a prédit qu’il y aura une atmosphère rugissante alors que le délire s’empare de la ville.

« Le football féminin a beaucoup d’attention ici. Quand le bar est plein de Britanniques et que nous avons des matchs masculins et féminins, je vois les hommes regarder les matchs féminins.

« Nous avons joué les matchs de la Coupe du monde féminine d’Angleterre sur les écrans récemment en même temps qu’un match de Liverpool et tous les garçons se penchaient pour regarder les Lionnes. »

Le personnel du bar de Fellow Lineker, les Britanniques Nicola, 37 ans, et Carla, 40 ans, s’attendent à ce que le bar soit très bientôt percuté.

« Allez l’Angleterre », a applaudi Carla, qui travaille au bar depuis 2004.

« Allez les Lionnes. »

Un DJ du bar Mulligans, un endroit précieux pour les enterrements de vie de jeune fille et de garçon, a déclaré qu’ils décoraient tout l’endroit avec des marchandises anglaises avant la tempête attendue.

« Le personnel du bar sera habillé et tous les serveurs et nous allons probablement jouer à des jeux de football et garder l’énergie élevée. »

La même vivacité est attendue au bar Jokers, célèbre pour ses écrans géants qui surveillent constamment le foot.

Deux serveuses britanniques ont déclaré au Sun qu’elles espéraient que ce serait une très bonne journée pour l’établissement.

« Même s’ils font semblant de ne pas le faire, les jeunes regardent toujours le football féminin », ont-ils déclaré.

« On espère que ce sera gros. Et nous espérons qu’ils sortiront du lit après leurs grosses nuits et descendront ici pour soutenir les filles.

Le personnel du bar Lineker du hotspot sportif de Magaluf s’attend à ce que les foules encouragent les Lionnes à le ramener à la maison Crédit : Louis Wood

Adam et Henry regardent le match avec intensité Crédit : Louis Wood