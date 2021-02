«  Nous avons ouvert la boîte de Pandore  »: Graham laisse entendre l’idée de destituer Kamala Harris si les républicains reprennent House

Le sénateur américain Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a peut-être voté contre la destitution de Donald Trump, mais il semble disposé à maintenir le vice-président Kamala Harris au même niveau après la mi-mandat de 2022.

Apparaissant sur « Fox News Sunday », Graham s’est insulté contre le procès de destitution au Sénat, qui a finalement échoué, le vote 53-47 n’étant pas suffisant pour parvenir à une décision « coupable ». Il a appelé ça un «Affront à la loi» et « inconstitutionnel. »

Malgré son échec, cependant, le républicain soutenant Trump dit que les démocrates ont « A ouvert la boîte de Pandore » et des dirigeants comme Harris pourraient en payer le prix.

«Nous avons ouvert la boîte de Pandore aux futurs présidents. Et si vous utilisez ce modèle, je ne sais pas comment Kamala Harris ne sera pas mise en accusation si les républicains prennent le contrôle de la Chambre ». il a dit.

Harris a été évoquée à plusieurs reprises au cours du procès en destitution pour sa promotion passée d’un fonds de caution pour les manifestants de Black Lives Matter, qui a libéré des émeutiers qui ont fini par être arrêtés de nouveau pour des accusations criminelles distinctes.

SEN. LINDSEY GRAHAM: "Je ne sais pas comment Kamala Harris n’est pas mise en accusation si les républicains prennent le contrôle de la Chambre, car elle a en fait renfloué les émeutiers" pic.twitter.com/hoitBgrkXJ – Rupture911 (@ Breaking911) 14 février 2021

La menace apparente de Graham pour Harris, mélangée à sa propre désapprobation de la norme utilisée pour essayer de condamner Trump pour «Incitant à une insurrection», Beaucoup ont critiqué le sénateur pour hypocrisie, et beaucoup se sont également précipités pour défendre Harris.

« Eh bien, cela ne fonctionne que si la victime est un démocrate, une femme ou un Noir (dans le cas du VP Harris, elle répond aux trois critères du président du Jim Crow Caucus @ LindseyGrahamSC, » Joy Reid de MSNBC tweeté en réponse à un utilisateur demandant comment destituer Harris pourrait être possible.

Graham: C’était une utilisation imprudente du processus de destitution qui ne devrait être utilisé que dans les circonstances les plus difficiles et nous venons totalement pour Kamala Harris en 2023 juste parce que. https://t.co/ejG5odr13l – Masque Seth (@smotus) 14 février 2021

Wow … @LindseyGrahamSC vient de livrer ce cadeau de messagerie à @dccc @RepSeanMaloney sur Fox News en disant: «Je ne sais pas comment Kamala Harris ne sera pas destituée si les républicains prennent le contrôle de la Chambre.» On devrait demander à chaque candidat républicain s’il va destituer @KamalaHarris – Kurt Bardella (@kurtbardella) 14 février 2021

Trump a transformé Lindsey en un idiot traître. https://t.co/bEGmbU9Ihp – Douleur au thé (@TeaPainUSA) 14 février 2021

D’autres ont même suggéré que les républicains prenant le contrôle du Congrès pourraient signifier une chance d’annuler les résultats des élections en 2024.

«Graham a raison sur les enjeux de la mi-mandat 2022: si les républicains prennent le Congrès, ils pourraient non seulement destituer Biden et / ou Harris (bien qu’il soit peu probable qu’ils aient les votes pour condamner), ils pourraient potentiellement réussir à renverser les résultats de la Élection de 2024, » l’ancien rédacteur de discours de Barack Obama Jon Favreau suggéré.

Graham a également révélé à Fox News qu’il avait parlé à Trump depuis la fin du procès et a suggéré que l’ancien président serait activement impliqué dans le Parti républicain à l’avenir.

«Je lui ai parlé hier soir; il était reconnaissant à ses avocats. Il a apprécié l’aide que nous avons tous apportée. Vous savez, il est prêt à passer à autre chose et à reconstruire le Parti républicain », dit-il, ajoutant que l’ancien président est « excité » pour les élections de mi-mandat de 2022.

L’influence de Trump sur le Parti républicain a été un sujet très controversé, en particulier à la lumière de sept sénateurs républicains votant pour destituer samedi, et le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky) se retournant apparemment sur son soutien passé et prononçant un discours sur le Sénat étage disant que Trump était « responsable » pour l’émeute du 6 janvier au Capitole américain – malgré le vote contre la destitution – et suggérant qu’il pourrait être poursuivi devant un tribunal pénal.

Graham a déclaré que le discours de McConnell pourrait revenir hanter les républicains.

«Je pense que dans le discours du sénateur McConnell, il a eu une charge sur sa poitrine, évidemment, mais malheureusement, il a mis une charge sur le dos des républicains,» il a dit. « Ce discours que vous verrez dans les campagnes 2022. »

