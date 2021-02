«Nous avons obtenu ce que nous voulions»: les démocrates défendent la décision de ne pas appeler de témoins de destitution

La responsable de la mise en accusation de la Chambre, Del. Stacey Plaskett (D-VI), se rend à la salle du Sénat le deuxième jour du deuxième procès de mise en accusation de l’ancien président Trump, le 10 février 2021. | Chip Somodevilla / Getty Images

Del. Stacey Plaskett a déclaré à CNN que « nous n’avions pas besoin de plus de témoins, nous avions besoin de plus de sénateurs avec des épines. »

Un jour après l’acquittement de l’ancien président Donald Trump, plusieurs responsables de la mise en accusation de la Chambre ont travaillé pour expliquer leur décision de ne pas appeler de témoins lors de son deuxième procès en destitution.

On ne s’attendait pas à ce que les témoins soient initialement appelés pendant le procès, mais cette attente a été bouleversée samedi matin lorsque le représentant principal de la destitution de la Chambre, le représentant Jamie Raskin (D-MD), a appelé à la destitution du représentant Jaime Herrera Beutler (R-WA).

Vendredi, Herrera Beutler a publié une déclaration qui confirmait les détails de son compte rendu précédent sur la conduite de Trump lors de la prise de la capitale américaine le 6 janvier, et qui suggéraient que l’ancien président n’était pas alarmé par l’insurrection. Raskin a plaidé pour entendre plus de Herrera Beutler, et le Sénat a voté pour un projet de règles sur la convocation des témoins. Mais au milieu de l’opposition des républicains – et apparemment, de certains démocrates – les responsables de la mise en accusation ont finalement décidé de faire lire la déclaration de Herrera Beutler et de ne citer aucun témoin.

Cette décision a été largement critiquée en tant que «une grotte incroyable par les démocrates, » » une « battre en retraite»Et« une décision non sérieuse ». Dimanche, cependant, les démocrates ont fait valoir qu’ils n’avaient pas reculé.

«Je pense que nous avons obtenu ce que nous voulions», Iles Vierges américaines Del. Stacey Plaskett a déclaré dimanche à Jake Tapper de CNN. « Ce qui était [Herrera Beutler’s] déclaration, ce qu’elle a dit, et l’a fait enregistrer. Et pouvoir le dire sur le disque, à haute voix, pour que les autres l’entendent.

«Nous n’avons pas reculé», a déclaré Stacey Plaskett, responsable de la mise en accusation de la Chambre, sur leur décision de renoncer à des témoins. « Nous avions suffisamment de preuves pour prouver que le président a fait ce que nous avions dit qu’il avait fait, qui incitait à une insurrection pour renverser notre gouvernement. » #CNNSOTU pic.twitter.com/6XoxBV4Mi0 – État de l’Union (@CNNSotu) 14 février 2021

Les démocrates affirment que les témoins auraient été difficiles à obtenir – et n’auraient pas eu d’importance

Selon Herrera Beutler, qui était également l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour destituer Trump pour la deuxième fois le mois dernier, Trump s’est entretenu avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA) le 6 janvier alors que le bâtiment du Capitole était attaqué par une foule pro-Trump.

«Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par les élections», aurait déclaré Trump à McCarthy alors que des émeutiers avaient pris d’assaut le Capitole.

Herrera Beutler avait déjà raconté cette conversation à un média local, le Longview Daily News, en janvier après son vote de destitution, mais elle a attiré une nouvelle attention lorsque CNN a rapporté des détails supplémentaires vendredi.

«Vous devez regarder ce que [Trump] a fait pendant l’insurrection pour confirmer où il en était », a déclaré Herrera Beutler à CNN vendredi. «Cette ligne juste là me montre que soit il s’en fichait, ce qui est impaisable, parce que vous ne pouvez pas permettre une attaque sur votre sol, soit il voulait que cela se produise et était d’accord avec cela, ce qui me met tellement en colère.

Aussi convaincant que le témoignage de Herrera Beutler aurait pu être, cependant – elle a qualifié les commentaires de Trump de «effrayants» – les démocrates ont fait valoir dimanche que cela n’aurait pas fait de différence sur l’issue du procès et que cela n’aurait pas valu le coup. retard à d’autres affaires du Sénat.

« Nous aurions pu avoir un millier de témoins, mais cela n’aurait pas pu surmonter le genre d’arguments stupides sur lesquels des gens comme McConnell et Capito suspendaient leur chapeau », a déclaré Raskin a dit Chuck Todd de NBC sur Rencontrer la presse Dimanche.

EXCLUSIF: @RepRaskin explique pourquoi les démocrates ont choisi de ne pas entendre de témoins. Raskin: «Nous aurions pu avoir un millier de témoins, mais cela n’aurait pas pu surmonter le genre d’arguments stupides auxquels des gens comme McConnell et Caputo suspendaient leur chapeau.» pic.twitter.com/tkStrGVxUV – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 14 février 2021

Plaskett a adopté une ligne similaire avec Tapper. «Nous n’avions pas besoin de plus de témoins, nous avions besoin de plus de sénateurs avec des épines», a-t-elle déclaré dimanche.

Le représentant Joe Neguse (D-CO), l’un des responsables de la mise en accusation, a dit Margaret Brennan sur CBS Affrontez la nation dimanche que «les témoins qui n’étaient pas favorables à l’accusation n’allaient pas se plier volontairement, ce qui signifiait que nous allions plaider des assignations à comparaître pendant des mois, voire des années.

Pourquoi les responsables de la mise en accusation de la Chambre n’ont-ils pas convoqué des témoins – comme @GOPLeader Kevin McCarthy, qui s’est entretenu avec l’ancien président Trump le 6 janvier? #Mise en accusation Directeur @RepJoeNeguse explique -> pic.twitter.com/yvBa9I03c2 – Faites face à la nation (@FaceTheNation) 14 février 2021

Comme l’ont souligné Neguse et Plaskett, les démocrates sont toujours engagés dans une bataille judiciaire pour contraindre l’ancien avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, au témoignage du premier procès de destitution de Trump.

Tout cela soulève la question de savoir pourquoi Raskin a proposé de déposer Herrera Beutler si l’obtention de son témoignage aurait pu être difficile et si cela était considéré comme ayant peu d’influence sur le résultat.

D’une part, Herrera Beutler serait prête à témoigner si elle est assignée à comparaître. Autres candidats potentiels pour une déposition – comme McCarthy lui-même, ou le sénateur de l’Alabama Tommy Tuberville, qui s’est entretenu avec Trump au téléphone pendant l’insurrection – ont peut-être été moins disposés, mais Neguse a déclaré dimanche que les gestionnaires voulaient entendre un seul témoin, pas plusieurs témoins.

Pourquoi une déposition jugée futile a été proposée paraît plus compliquée.

La pression des collègues du Sénat démocrate a peut-être joué un rôle dans la décision des directeurs de la Chambre samedi. Selon un rapport de Politico, le sénateur du Delaware, Chris Coons, a averti ses collègues de la Chambre que poursuivre le témoignage des témoins signifierait perdre des votes républicains, et peut-être démocrates, pour condamner Trump.

«Le jury est prêt à voter» Coons aurait dit. «Les gens veulent rentrer à la maison pour la Saint-Valentin.»

Les responsables ont également affirmé dimanche qu’ils étaient satisfaits de la lecture des paroles de Herrera Beutler, car toute déposition aurait été similaire à ce que le représentant de Washington avait déjà déclaré dans des déclarations précédentes.

« Il est devenu très clair pour nous que le conseil du président était disposé à stipuler que cette déclaration devait entrer en preuve et être examinée par le Sénat », a déclaré Neguse sur CBS. «Et c’était une stipulation importante.»

Comme l’a souligné Andrew Prokop de Vox samedi, il y avait peu de suspens sur la question de savoir si un témoignage pouvait affecter le vote final au Sénat. Cela a fait valoir l’argument en faveur de la convocation de témoins plus que de tenter de faire la lumière sur l’état d’esprit de Trump – et de ronger son soutien – que toute autre chose.

Selon Prokop:

L’issue du procès n’était pas sérieusement remise en question, puisque les démocrates ne se sont jamais approchés des 17 votes républicains du Sénat dont ils auraient besoin pour condamner Trump. (Par exemple, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé qu’il voterait pour acquitter Trump samedi matin, mettant fin aux rumeurs du contraire.) Cela signifie que la question du témoin concernerait principalement une tentative de déterrer davantage les faits sur ce qui s’est passé, ou viser à nuire au soutien politique de Trump (plutôt que d’avoir une chance réelle de le condamner). Mais en fin de compte, les dirigeants politiques des deux partis ont préféré que le procès se termine maintenant, plutôt que de le prolonger. Les démocrates espèrent revenir à l’ordre du jour du président Biden, et les républicains veulent que l’accent soit mis sur les actions laides de Trump.

Comme Neguse l’a dit dimanche: «Je pense que c’est assez clair, et le gestionnaire principal Raskin en a parlé, qu’il s’agisse de cinq témoins supplémentaires ou de 5 000 témoins … cela n’aurait pas fait de différence pour ces sénateurs.

Au total, 57 sénateurs – 10 de moins que la majorité des deux tiers nécessaires pour condamner Trump – ont voté pour le déclarer coupable samedi. Sept républicains se sont joints à chaque démocrate pour voter pour condamner Trump d’incitation à l’insurrection. Malgré ce verdict, qui était largement et précisément considéré comme prédéterminé selon des lignes largement partisanes, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont fait valoir dimanche que leurs preuves, y compris la déclaration de Herrera Beutler, parlent d’elles-mêmes.

«Nous avions suffisamment de preuves pour prouver que le président a fait ce que nous avons dit qu’il avait fait, c’est-à-dire inciter à une insurrection pour renverser notre gouvernement», Plaskett a dit dimanche. «Je pense que tous les Américains, lorsque nous avons mis notre cas au repos, croyaient que nous avions prouvé notre cause.