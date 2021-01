Le FBI a émis un terrible avertissement la veille des émeutes du Capitole selon lequel des extrémistes violents planifiaient un soulèvement armé à Washington que les assaillants ont qualifié de « guerre » pour coïncider avec le décompte des votes du Collège électoral certifié par l’État du Congrès pour confirmer l’élection de Joe Biden , ont confirmé les responsables mardi.

Le rapport de renseignement, préparé par le bureau du FBI à Norfolk, a été décrit par le directeur adjoint Steven D’Antuono comme un « fil de discussion d’un babillard électronique » décrivant une série de préparatifs pour un assaut comprenant une carte des tunnels et des zones de rassemblement de la région du Capitole. dans le Kentucky, le Massachusetts, la Pennsylvanie et la Caroline du Sud.

Lors d’un briefing du ministère de la Justice, D’Antuono a déclaré que les informations avaient été partagées dans les « 40 minutes » avec les partenaires chargés de l’application de la loi pour inclure les forces de travail conjointes contre le terrorisme, qui comprend la police du Capitole des États-Unis, l’agence d’application de la loi qui a dirigé la réponse ratée.

Le contenu de l’avertissement, divulgué pour la première fois mardi par le Washington Post, comprenait un langage inquiétant appelant les attaquants à « être prêts à se battre. Le Congrès a besoin d’entendre le verre se briser, les portes sont enfoncées … Allez-y prêt pour la guerre. notre président ou nous mourrons. RIEN d’autre n’atteindra cet objectif. »

D’Antuono a déclaré que l’avertissement faisait partie d’une cache de renseignements que le FBI avait partagée avec les partenaires des forces de l’ordre à la veille de l’affrontement du 6 janvier. La nature inquiétante de l’avertissement de Norfolk, cependant, a semblé représenter l’une des graves des alarmes qui ont été déclenchées avant l’assaut meurtrier.

Le siège a fait cinq morts, dont un policier du Capitole que les émeutiers pro-Trump auraient battu avec un extincteur. L’agression a également soulevé des questions troublantes sur un manque évident de préparation pour affronter la foule, qui a submergé la police du Capitole américain et a violé le monument emblématique.

Des informations sur les avertissements préalables explicites sont arrivées alors que D’Antuono et l’avocat du DCUS, Michael Sherwin, décrivaient une enquête criminelle tentaculaire qui comprend désormais plus de 170 suspects, dont certains pourraient être accusés de sédition. Sherwin a déclaré que 70 personnes avaient été accusées jusqu’à présent de divers crimes, y compris la possession d’armes et d’explosifs.

Les autorités fédérales n’avaient pas exclu que certains membres de la foule aient eu l’intention de prendre les législateurs en otage.

Sherwin a qualifié l’enquête de « hallucinante ».

« Ce n’est que le début », a déclaré Sherwin, ajoutant que certains initialement accusés d’infractions mineures seraient probablement confrontés à une myriade d’accusations de crime avant la fin de l’enquête.

.initial.il a dit <