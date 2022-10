“Nous avons nos problèmes mais avons également la possibilité de les résoudre”, déclare Jurgen Klopp avant le choc des Rangers

Les géants anglais du Liverpool FC ont connu un début de saison catastrophique selon leurs normes élevées et Jurgen Klopp, le cerveau allemand à l’origine des récents succès nationaux et européens du club, a connu une première semaine difficile.

Mais, l’ancien manager du Borussia Dortmund qui a ravivé l’esprit latent de Liverpudlian qui dormait depuis plus de trois décennies en raison d’un manque de succès en championnat est bien conscient de la complexité du jeu et que les hauts et les bas du sport font partie intégrante de le spectacle.

L’homme de 55 ans est en contact absolu avec la réalité de leur situation et il accepte avec grâce les circonstances déroutantes pour ce qu’elles sont.

«Bien sûr, ce sont les bons mots, mais comprenez que personne ne pense, wow, ils volent. Cela est évident. Nous avons eu nos problèmes, différents problèmes, et jusqu’à présent, ce n’est définitivement pas la saison que nous voulions jouer », commence Klopp lorsqu’il est interrogé sur son début de saison inhabituel.

Klopp, qui a guidé Liverpool vers le titre de Premier League 2019/20, cite ses prochains matchs comme une opportunité de corriger les errements de son équipe cette saison.

«Mais vous avez toujours une chance de changer cela. Et notre prochaine occasion de le faire est évidemment le match des Rangers. Et puis demain soir, et oui, c’est ce à quoi nous essayons de rester chez nous.

“Mais n’arrêtez pas d’y croire, s’il vous plaît, parce que je n’arrête pas d’y croire”, a déclaré l’homme de Stuttgart dans une veine optimiste.

La source de buts toujours fiable pour Klopp à Liverpool a été la présence de Mohamed Salah, qui a ébloui la Premier League saison après saison depuis ses «débuts» en Angleterre en 2017. Plusieurs bottes dorées, trophées de la Ligue des champions, coupes nationales et le trophée tant attendu de la Ligue anglaise ont tous été apportés dans le Merseyside grâce aux performances de l’Égyptien dans un passé récent.

Mais Salah est plutôt silencieux depuis le début de la saison en cours et cela a eu un impact profond sur les résultats de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé si cela était dû à un changement dans le positionnement stratégique du pied gauche au sein de l’équipe, Klopp a déclaré: “La position n’a pas vraiment changé et ce qu’il doit faire n’a pas changé. C’est comme ça que ça a toujours été quand nous ne jouons pas notre meilleur football, alors nous avons été trop statiques. Cela signifie que lorsque nous sommes statiques, c’est un peu plus souvent à l’extérieur.

“Il y a toujours des moments où nous devons être à l’extérieur, mais le but est un peu plus central, donc vous devez également être là. Et donc l’observation n’est pas fausse. Mais nous travaillons également sur la flexibilité dans ce domaine », explique-t-il.

Liverpool a été gêné par la liste croissante de blessures dans ses rangs cette saison et le manager allemand a été contraint de faire tourner son équipe plus qu’il ne l’a fait lors des campagnes précédentes.

Aussi inutiles que soient les licenciements, Klopp comprend que de tels événements sont monnaie courante, même s’ils sont malheureux.

« Cela ne fait pas partie du problème. Nous avons une grande équipe maintenant, nous avons une grande équipe de retour car il y a déjà beaucoup de blessures au début de la saison, ce qui n’aide pas.

« Mais c’est plutôt une force je pense. Nous avons aussi un peu tourné la saison dernière. C’est donc probablement une erreur de jugement. Nous avons changé! Nous avons beaucoup changé et avons dû beaucoup changer la saison dernière », a-t-il poursuivi.

“Cette saison. Nous ne pouvions pas le changer autant que nous le voulions, car les joueurs n’étaient pas disponibles mais maintenant ils reviennent tous lentement mais sûrement, et cela nous aidera pour les prochains mois », a déclaré Klopp plein d’espoir.

Le style de jeu “Gegenpress” à haute pression et haute intensité préféré de l’Allemand en est venu à définir l’approche du football des Reds à l’époque moderne plus que toute autre philosophie. Lorsqu’on lui demande si le style qu’il a fait spirituellement sien a évolué au fil des ans, l’ancien entraîneur de Mayence déclare : « Je pense que l’idée du pressage n’a pas changé. Il s’agit de mettre votre adversaire sous pression. Cela dit que vous pouvez être dominant même lorsque votre adversaire a le ballon », précise Klopp.

«Vous ne leur permettez de passer le ballon que de la manière dont ils pensent avoir des espaces. C’est ce que nous appelons des « pièges » où vous pouvez récupérer le ballon. Et vous devez le faire de différentes manières car vous ne pouvez jamais le faire de la même manière tout le temps. Ce n’est jamais totalement qu’une seule pièce en particulier impliquée.

« Dans ces trous supplémentaires, toute l’unité est impliquée dans la formation compacte pour le travail. Si vous regardez quelques matchs de nous, vous voyez quelques très bons moments où vous pouvez comprendre à quel point la pression doit avoir l’air », a expliqué Klopp.

Être entraîné dans un groupe concurrentiel en UEFA Champions League cette saison avec des joueurs comme Naples, l’Ajax et les Rangers, a lancé un nouveau défi à l’Allemand et à son équipe.

La formation anglaise a subi un coup de marteau aux mains de Naples en Italie avant de pouvoir remporter des victoires contre l’Ajax et les Rangers. Liverpool devrait à nouveau affronter les Rangers dans le match inverse, cette fois dans leur propre arrière-cour, ensuite.

“C’est une compétition difficile et nous avons un groupe difficile ici, mais nous avons réalisé nos lacunes. Napoli, évidemment, est l’équipe qui se démarque en ce moment dans le groupe et en Italie, ils volaient vraiment. L’Ajax a un groupe de joueurs sensationnels et talentueux et les Rangers sont nouveaux dans la compétition. et jouer à l’Ajax est aussi très difficile.”

“Alors oui, nous attendons d’eux qu’ils soient vraiment forts et qu’ils se battent pour des résultats et c’est ce que nous devons faire aussi.”

« Ensuite, nous verrons quel sera le résultat, mais les groupes UCL ont toujours été difficiles. L’année dernière, c’était bien, mais l’année précédente, alors que nous avions déjà remporté la Ligue des champions, je pense que nous avons traversé le groupe sur une seule roue. match à la fois et ne s’inquiète pas de l’extrémité profonde de la compétition européenne d’élite.

“Je veux juste jouer le match demain soir, obtenir le meilleur résultat possible pour nous et ensuite nous continuerons à partir de là.”

