Nous avons nommé nos 11 enfants en utilisant les quatre mêmes lettres dans des ordres différents – et prévoyons de faire de même avec notre 12e bébé

Une famille BELGE aurait nommé ses 11 enfants en utilisant les mêmes quatre lettres dans un ordre différent à chaque fois – et fera de même avec leur 12e enfant.

Les enfants de Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno partagent tous des noms qui ne contiennent que les lettres A, E, L et X.

La famille de sept filles et quatre garçons attend également le bébé numéro 12 – un garçon – cette année.

Leur aîné, 13 ans, s’appelle Alex et puis il y a Axel, 12 ans, Xela, 11 ans, Lexa, 10 ans, Xael, 9 ans, Xeal, 8 ans, Exla , 5 ans, Leax , 4 ans, Xale , 2 ans, Elax 1 an et six- Alxe, un mois.

Gwenny et Marino ont déclaré en 2019 qu’ils prévoyaient d’avoir plus d’enfants après avoir donné naissance à leur neuvième, qu’ils ont nommé Xale, a rapporté HLN.

Expliquant pourquoi ils ont choisi une façon si unique de nommer leur progéniture, Gwenny a déclaré: “Nous avons nommé notre fils aîné d’après le beau-père de Marino parce que nous pensions que c’était un beau nom.

“Le nom de notre deuxième fils est devenu Axel et après cela, nous avons commencé à nous interroger.”

Elle a ajouté plus tard: “Nous avons réalisé qu’il s’agissait des mêmes lettres, alors nous avons décidé de continuer comme ça.”

S’adressant aux médias néerlandais, le couple a déclaré qu’ils étaient “sur la lune” à propos de leur nouveau fils.

Gwynne a déclaré: “Ce sera un garçon. Cela portera le score final à 7-5. Sept filles et cinq garçons.”

Le couple a déclaré qu’il n’avait aucune intention d’avoir d’autres enfants après le numéro 12.

Gwenny a déclaré: “Dès le début, nous avions fixé la barre à douze. Et nous nous en tiendrons à cela.

“Le jour où nous nous asseyons autour de la table avec douze enfants, notre famille est complète.”

Selon Oddity Central, les quatre lettres permettent 24 prénoms différents, ce qui signifie que Gwenny et Marino ont encore 13 variantes parmi lesquelles choisir.

