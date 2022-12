Nous avons maintenant une véritable percée dans l’énergie de fusion

Des chercheurs du National Ignition Facility de Livermore, en Californie, qui abrite le laser le plus puissant au monde, ont annoncé mardi avoir franchi le seuil critique dans leur quête de puissance de fusion : tirer plus d’énergie de la réaction qu’ils n’en ont mis.

C’est 1) une avancée scientifique massive, et 2) encore très loin d’exploiter la fusion, la réaction qui alimente le soleil, en tant que source viable d’énergie propre abondante. Le 5 décembre, l’équipe a tiré 192 faisceaux laser sur une minuscule pastille de combustible, produisant un peu plus d’énergie que les lasers mis en place, “environ 2 mégajoules en entrée, environ 3 mégajoules en sortie”, a déclaré Marvin Adams, administrateur adjoint des programmes de défense au National Administration de la sécurité nucléaire, lors d’une conférence de presse mardi.

Pour faire de la fusion quelque chose qui pourrait réellement produire de l’électricité pour le réseau électrique, il ne suffit pas de franchir la ligne d’arrivée de l’allumage ; il doit passer devant. Cette annonce est une avancée progressive importante, mais la percée ne va pas assez loin pour être d’une utilité pratique. Parce que le NIF est lui-même un laboratoire de recherche, sa technologie n’est pas destinée à produire de l’électricité. La conception d’un réacteur à fusion pour exploiter cette nouvelle approche constituera donc son propre défi technique.

Le NIF fait partie du Lawrence Livermore National Laboratory, exploité par le Département américain de l’énergie. “Voilà à quoi cela ressemble pour l’Amérique de diriger, et nous ne faisons que commencer”, a déclaré mardi la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm.

Le Financial Times a révélé pour la première fois dimanche qu’une annonce de percée dans le domaine de la fusion était imminente.

BREAKING NEWS : Il s’agit d’une annonce qui se prépare depuis des décennies. Le 5 décembre 2022, une équipe du DOE’s @Livermore_Lab est entré dans l’histoire en réalisant l’allumage par fusion. Cette percée changera à jamais l’avenir de l’énergie propre et de la défense nationale américaine. pic.twitter.com/hFHWbmCNQJ – Département américain de l’énergie (@ENERGY) 13 décembre 2022

La fusion nucléaire fait référence à la réaction où les noyaux d’atomes minuscules comme l’hydrogène et l’hélium entrent en collision et se collent, générant une immense chaleur, qui pourrait, en théorie, être utilisée pour produire de l’électricité. Cela contraste avec la réaction de fission utilisée dans les centrales nucléaires conventionnelles, où de gros atomes comme l’uranium sont séparés. Le problème de la fusion est que les noyaux sont chargés positivement et se repoussent donc. Pour les amener à surmonter leur opposition, vous devez les faire bouger très, très vite dans un espace confiné et créer un état de matière à haute énergie appelé plasma.

Les scientifiques ont lutté pendant des décennies pour le faire. Il existe deux approches principales : la première consiste à compresser une minuscule pastille de carburant avec de puissants lasers, ce qui est la stratégie du NIF. L’autre consiste à chauffer le plasma à des températures plus chaudes que le soleil et à le contenir avec des aimants. C’est ainsi qu’ITER, le plus grand projet de fusion au monde, actuellement en construction dans le sud de la France, va susciter la réaction.

Le soleil et d’autres étoiles peuvent y parvenir car ils ont suffisamment de matière pour générer une immense gravité, qui accélère et confine les atomes pour créer des réactions de fusion qui produisent la lumière et la chaleur que nous pouvons ressentir à des millions de kilomètres de distance.

Ici sur Terre, l’humanité a en fait su produire la fusion depuis 1952 – dans les armes thermonucléaires. Les scientifiques ont également été capables de produire de la fusion dans des laboratoires, mais seulement par intermittence et à grands frais énergétiques : imaginez utiliser un chalumeau pour allumer une allumette. La lenteur des progrès dans la poursuite de la fusion a également rendu difficile l’obtention d’un financement de recherche adéquat, ce qui a à son tour entravé les progrès.

En 1997, l’Académie nationale des sciences a établi l’allumage comme poteau de but pour la fusion au NIF. Il a défini l’allumage comme “un gain supérieur à l’unité”, ce qui signifie plus d’énergie hors de la cible de carburant que la quantité d’énergie laser qui la frappe.

Pendant des mois, les scientifiques du NIF sont devenus extrêmement proches. L’année dernière, ils ont dit qu’ils étaient à environ 70% du chemin. “Nous sommes sur le seuil d’allumage”, a déclaré Tammy Ma, physicienne des plasmas au NIF, à Vox l’année dernière.

Maintenant, ils ont franchi cette ligne.

“Ce résultat dépasse clairement cette marque, ne laissant aucun doute sur le fait qu’ils ont réussi l’allumage par fusion en laboratoire”, a déclaré Carolyn Kuranz, physicienne des plasmas à l’Université du Michigan, dans un e-mail.

Troy Carter, physicien des plasmas à l’Université de Californie à Los Angeles, a expliqué que si le NIF a réalisé une percée massive, il est loin de ce qui est nécessaire. Comme l’a souligné l’Académie nationale des sciences, la mesure clé est le facteur de gain d’énergie de fusion, également appelé « Q ». C’est le rapport de la puissance utilisée pour démarrer et entretenir une réaction de fusion par rapport à la puissance produite. Un gain de 1 signifie que la réaction a atteint le seuil de rentabilité. La dernière annonce du NIF montre un gain d’environ 1,5, ce qui signifie que la réaction est devenue positive sur le plan énergétique.

Mais ce n’est que si vous définissez l’apport d’énergie étroitement à l’énergie laser frappant la cible de carburant. Si vous mesurez à partir de la quantité totale d’énergie nécessaire pour charger et déclencher le laser, environ 300 mégajoules, les résultats récents sont encore très courts. Pour produire réellement plus d’énergie à partir de la fusion que le laser n’en demande au réseau électrique, vous auriez besoin d’un gain de 100 ou plus.

Une autre limitation est que le NIF ne peut tirer que quelques coups de laser par jour, et la quantité d’électricité requise peut parfois provoquer des pannes de courant au laboratoire. Pour faire fonctionner un véritable réacteur à fusion, il faudrait tirer environ 10 coups par seconde.

Le carburant lui-même pourrait également brûler plus efficacement. “Le tir NIF n’a brûlé qu’une petite fraction du carburant dans la capsule”, a déclaré Carter dans un e-mail. “Si vous pouvez trouver un moyen de brûler plus de carburant, le gain augmente considérablement.”

Cela impliquera de peaufiner la minuscule pastille de combustible pour obtenir une plus grande partie de l’énergie laser dirigée vers la compression des atomes.

En ce qui concerne le laser, NIF utilise une technologie obsolète qui a beaucoup de place pour l’amélioration. Les lasers ne sont efficaces qu’à environ 1% en termes de transformation de l’électricité en lumière laser, tandis que les conceptions plus modernes peuvent être efficaces à 20%. “Le NIF est construit sur la technologie laser des années 1980”, a déclaré Kim Budil, directeur du Lawrence Livermore National Laboratory, lors d’une conférence de presse.

Pourtant, la réalisation de l’allumage est une étape critique et un signal important que les scientifiques sont sur la bonne voie. Carter a déclaré que cela “fournit plus de justification pour une poussée agressive pour développer et déployer l’énergie de fusion aussi rapidement que possible, avec l’espoir d’avoir un impact sur le changement climatique!”