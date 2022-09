Les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max dévoilés par Apple il y a quelques jours sont passés en précommande hier dans plus de 40 pays. Les modèles vanille, Pro et Pro Max seront disponibles à partir du 16 septembre, tandis que la version Plus arrivera le 7 octobre. Les clients de plus d’une douzaine de pays – dont la Malaisie et la Turquie – devront attendre un peu plus longtemps puisque les pré-réservations en ces régions débuteront le 23 septembre. Mais, vous n’aurez pas à attendre si longtemps pour découvrir ces nouveaux iPhones sous tous les angles puisque leurs modèles 3D sont désormais en ligne sur notre site.

Nous avons collaboré avec Binkies 3D il y a deux ans pour ajouter des modèles 3D aux pages de spécifications des téléphones populaires afin que notre public puisse mieux vérifier les conceptions des combinés par rapport aux sites Web officiels de la marque sans avoir à visiter les magasins physiques ou à les essayer en personne est pas possible.

Vous pouvez trouver les modèles 3D en cliquant sur “Images” sur la page des spécifications du téléphone et en faisant défiler vers le bas. Ceux-ci fonctionnent avec les navigateurs Web mobiles et de bureau, et même notre application, qui est actuellement uniquement disponible pour Android (Utilisateurs d’iOS, laissez-nous un commentaire ci-dessous si vous souhaitez que nous en développions un pour vous).

Si vous n’avez jamais exploré les modèles 3D sur notre site Web auparavant, voici comment cela fonctionne : sur les smartphones ou les appareils tactiles, vous pouvez utiliser vos doigts pour faire pivoter le téléphone pour le voir sous différents angles et utiliser le geste de pincement-zoom pour regarder de plus près. Sur les ordinateurs de bureau, vous pouvez utiliser la souris et sa molette de défilement.

Ces widgets ont un bouton Plein écran en bas à droite pour offrir une meilleure expérience aux téléspectateurs, et vous pouvez également cliquer sur les noms de couleur pour voir les téléphones dans différentes nuances.

Assez parlé, nous intégrons les widgets pour les quatre variantes de l’iPhone 14 ci-dessous pour vous éviter d’avoir à visiter individuellement leurs pages de spécifications pour vérifier leurs modèles 3D.

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max